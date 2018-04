DIE ZEIT: Mister Ferencz, vor Kurzem sind Sie 98 Jahre alt geworden. Sie sind der letzte noch lebende Chefankläger der Nürnberger Prozesse. Wir könnten damit anfangen, über Ihr Leben zu sprechen oder über Ihre Begegnung mit Marlene Dietrich. Womit beginnen wir?

Benjamin Ferencz: Wir fangen mit Marlene an! (lacht)

ZEIT: Das dachte ich mir. Also los.

Ferencz: Wissen Sie, was lustig ist? Einmal kamen neun gebildete Menschen der Harvard-Universität zu mir, Juristen, Wissenschaftler, solche Leute. Aber statt mit mir die Probleme der Welt lösen zu wollen, baten sie mich als Erstes: Erzähl uns, wie du Marlene Dietrich nackt im Badezimmer gesehen hast.

ZEIT: Wo haben Sie Marlene Dietrich kennengelernt?

Ferencz: In einer US-Kaserne in der Nähe von München. Der Krieg war noch nicht vorbei, und ich war Corporal. Damit hatte ich übrigens denselben militärischen Rang wie der Soldat Hitler im Ersten Weltkrieg. Ich war allerdings bei der 3. Armee der Vereinigten Staaten.

ZEIT: Diese Armee war zuvor in der Normandie gelandet, hatte Frankreich von den deutschen Besatzern befreit und besiegelte schließlich den Sieg der Alliierten über Hitler.

Ferencz: Im Hauptquartier bei München erfuhr ich, dass Marlene Dietrich uns besuchen würde. Ihre Aufgabe war es, die Truppe zu unterhalten, indem sie Lieder sang. Ich hatte gerade in Harvard Strafrecht studiert und an einem Buch über Kriegsverbrechen mitgearbeitet. Die Armee erfuhr von diesem Talent, und in typischer Armee-Tradition versetzte man mich auf die Schreibstube. Zu meinen Aufgaben zählte es, die Toiletten zu reinigen. Als Marlene Dietrich zu uns kam, wollte sie ein Bad nehmen. Wir hatten eine Badewanne in der Kaserne, und nachdem sie im Bad verschwunden war, übernahm ich die Wache vor der Tür, damit sie ungestört blieb. Nach einer Weile öffnete ich die Tür, ging leise hinein und stand direkt vor ihr. Ich war so überrascht, sie dort unbekleidet zu sehen, dass ich sagte: "Oh, pardon me, Sir!" Entschuldigen Sie, mein Herr. Und ich bin aus dem Zimmer gestürzt.

Benjamin Ferencz Benjamin Ferencz 1920 wurde er am 11. März in Transsilvanien geboren. Seine Familie emigrierte in die USA, als er zehn Monate alt war. Er wuchs in verschiedenen Problemvierteln von New York auf. 1944 kämpfte er in einer Flak-Einheit in Frankreich, als er den Befehl bekam, einen "War Crimes Branch" einzurichten. "Soweit ich weiß, war ich der Erste in der US-Armee, der sich mit Kriegsverbrechen beschäftigte", sagt er. Drei Jahre später wurde er Chefankläger im sogenannten Einsatzgruppen-Prozess in Nürnberg. 2009 hielt er symbolisch das erste Plädoyer der Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

ZEIT: Wieso waren Sie überrascht? Sie hatten doch Ihr Ziel erreicht.

Ferencz: Ich wollte sie doch nicht anstarren. Ich hatte gehofft, ich sehe sie vielleicht heimlich in der Badewanne. Nur aus Spaß.

ZEIT: Und danach haben Sie sich schamvoll verkrochen?

Ferencz: Nein, ich blieb vor dem Bad stehen. Als sie schließlich herauskam, lachte sie. Danach lud sie mich zum Mittagessen ein, das unser General George S. Patton für Marlene hatte vorbereiten lassen. Ich war nie ein großer Bewunderer dieses Generals gewesen. Er hatte Glück mit dem Rückzug der Deutschen und konnte sich als Held ausgeben – aber das ist ein anderes Thema.

ZEIT: Sie waren mit Marlene Dietrich und dem General in der Kaserne Mittag essen. Wie haben Sie erklärt, dass Marlene Dietrich ausgerechnet Sie mitbringt?

Ferencz: Ich habe mit Marlene verabredet, dass wir den anderen erzählen, wir seien alte Bekannte. Sie hielt das für eine gute Idee. Wir waren eine Verschwörung, ich war ihre Eskorte. Der General und seine Offiziere saßen an einem großen Tisch, Marlene saß mir gegenüber. Wir plauderten angeregt, und sie gab mir ihre Visitenkarte. Wir könnten uns doch mal wiedersehen, sagte sie. Aber nach dem Essen stand der General vor ihr, griff nach ihrem Arm, zog sie weg und sagte: "Sie kommen mit mir." So ging Marlene mit General Patton weg. Ich dachte mir: Der Dienstgrad schafft Privilegien.

Das Gespräch findet in der beschaulichen Stadt Delray Beach in Florida statt, wo Ferencz mit seiner gleichaltrigen Frau Gertrude ein kleines Ferienhaus besitzt. Ferencz steht in seinem Arbeitszimmer, schlägt eine Kladde auf und sagt: "Mein Kalender ist voll." Er muss bald zu einer Juristentagung und wegen einer Feier zu Ehren von Martin Luther King nach Atlanta. Er arbeite, sagt er, 15 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ferencz kommentiert politische Papiere, vertieft sich in juristische Studien, engagiert sich in Friedensverbänden. Auf die Idee, sich ein Sekretariat zu leisten, ist er noch nicht gekommen. "Ich weiß gar nicht, was Urlaub ist", sagt er. Krieg und Frieden, das ist noch immer sein Thema.

ZEIT: Sie wurden 1920 als Kind einer jüdischen Familie in einem Dorf in Transsilvanien geboren, in Rumänien.

Ferencz: Meine drei Jahre ältere Schwester wurde im selben Bett geboren wie ich. Aber bei ihrer Geburt gehörte das Bett noch zu Ungarn, meines gehörte schon zu Rumänien. Sie war Ungarin, ich Rumäne. Das amüsiert mich noch heute, weil viele Menschen so viel Wert auf Nationalitäten legen. Ich finde: Das alles bedeutet verdammt wenig. Es kommt darauf an, wie man das Volk behandelt.