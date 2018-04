© Residenz Verlag

Für die einen ist Adolf Holl ein Ketzer, für andere ein scharfsinniger Kirchenkritiker, der Bischöfe und Kardinäle zur Weißglut bringt. Mit seinem Buch Jesus in schlechter Gesellschaft und dem öffentlichen Bekenntnis, das Zölibat nicht mehr zu leben, stieg der Priester in den siebziger Jahren zum Gottseibeiuns der Amtskirche auf. Ihm wurde die Lehrbefugnis entzogen, und Kardinal König suspendierte Holl. Der schrieb weiter Bücher, wurde Moderator des Clubs 2 und erarbeitete sich eine treue Fangemeinde.

Eine neue Biografie widmet sich nun dem 88-Jährigen – wobei das Buch mehr ist als eine reine Lebensbeschreibung. Der Journalist Harald Klauhs verwebt darin die Geschichte Österreichs von 1930, dem Geburtsjahr Holls, bis heute.

Klauhs zitiert ausführlich aus den Tagebüchern Holls, die der 1942 begann. Diese frühen Aufzeichnungen sind die eindrucksvollsten Passagen. Wie aus dem ehrgeizigen Hitlerjungen ein Priesterseminarist wird, der sich fast verzweifelt den Glauben antrainiert wie ein Leistungssportler. Der von Mädchen träumt, mit denen er im Kaffeehaus sitzt – sie im Badeanzug, er im Talar. "Pharisäergefahr bei mir wohl sehr, sehr groß", notiert er ins Tagebuch.

Er ringt mit dem Glauben, mit dem Zölibat, mit der Sexualität. Ende der fünfziger Jahre schließlich die Affäre mit einer verheirateten Frau. Das schlechte Gewissen quält ihn, als er nach Hause geht, gleichzeitig hatte das Erlebnis die Lust nach mehr geweckt.

In den folgenden Jahren wurde aus dem aufmüpfigen Kaplan ein international beachteter Publizist. In der zweiten Hälfte der Biografie gibt Klauhs einen kenntnisreichen Überblick zu Holls intellektuellem Schaffen, verbindet die Zusammenstellung mit den politischen und gesellschaftlichen Debatten der jeweiligen Zeit und zeichnet derart ein österreichisches Stimmungsbild. Und natürlich mangelt es nicht an skurrilen Momenten. Kurz nach der Wahl von Papst Johannes Paul II. träumt Adolf Holl, damals längst von der Kirche verstoßen, er sei im Anschluss an einem Spaziergang mit Jean-Paul Sartre durch Wien zum Kardinal erhoben worden. Mehrfach telefoniert er im Traum auch mit Adolf Hitler – von ihm hat Holl übrigens oft geträumt, von Jesus nie.

Harald Klauhs: Holl – Bilanz eines rebellischen Lebens; Residenz Verlag, Salzburg-Wien 2018; 268 S., 28,– €