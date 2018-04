Wahrscheinlich waren die Hoffnungen – ebenso wie die Befürchtungen – viel zu aufgebläht, als dass sie ein Finanzminister mit einem Budgetentwurf, den er in seinen ersten 100 Tagen erstellen musste, hätte erfüllen können. Beflügelt wurde diese Erwartungshaltung von den Versprechungen, mit denen Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen Wahlkampf bestritten hatte. Nicht weniger als eine Zeitenwende war da in Aussicht gestellt worden. Die lässt allerdings, geht es nach dem Budgetpfad und den Zahlen im Staatshaushalt für dieses und das nächste Jahr, vorläufig noch auf sich warten.

Die zentrale Botschaft, die der Regierungschef und seine Minister nicht müde werden zu wiederholen, lautet: Keine Schulden. Für 2019 ist sogar ein bescheidener Überschuss in der Höhe von 541,2 Millionen Euro eingeplant. Zum ersten Mal seit 64 Jahren, als dem damaligen Finanzminister Reinhard Kamitz 1954 dieses Kunststück zum zweiten Mal in Folge gelang. Den Kurs einer positiven Budgetbilanz will die Regierung Kurz dann auch in den Folgejahren beibehalten – allerdings nur wenn die Annahmen, auf denen das optimistische Zahlenwerk beruht, auch eintreffen, was so keineswegs sichergestellt sein dürfte.

Darüber hinaus erzählt das von Finanzminister Hartwig Löger in der vergangenen Woche vorgestellte Budget, das ja ein in Zahlen ausgedrücktes Regierungsprogramm sein soll, keine Geschichte, die nennenswerte Rückschlüsse auf die politischen Absichten der rechtskonservativen Koalition von Volkspartei und Freiheitlichen erlauben würde. "Pragmatisch", beurteilt es Ökonom Martin Kocher, der Chef des Institutes für Höhere Studien: "Die großen politischen Akzente sieht man nicht."

Das Plus im Staatshaushalt ist allerdings nicht das Resultat eines entschlossenen Wendeprogramms, welches das schwarz-blaue Bündnis vom ersten Tag an verwirklicht hätte. Es ist vielmehr einer Reihe glücklicher Fügungen geschuldet. Die Regierung fährt da eine Ernte ein, die sie nicht gesät hat, und sie profitiert von Effekten, auf die sie, wenn überhaupt, nur geringfügigen Einfluss hat. Zum einen entfallen 2018 erstmals die Milliardensummen zur Bankenrettung, die seit fast zehn Jahren dem Staatshaushalt aufgebürdet werden mussten. Dann verläuft auch die Liquidation des materiellen Vermächtnisses des Hypo-Debakels wesentlich besser, als zu erwarten war. Zugleich fällt die Zinsenlast für die Staatsschulden aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank vergleichsweise gering ins Gewicht. Auch ist die Flüchtlingswelle vorläufig abgeebbt, wodurch auch weniger akute Kosten entstehen. Vor allem aber ist nach einer Reihe von mageren Jahren die Konjunktur kräftig in Schwung geraten, und die Wirtschaft wächst robust. Was bedeutet, dass einerseits die Steuereinnahmen sprudeln und andererseits dank sinkender Arbeitslosigkeit die Aufwendungen für das Sozialsystem zurückgehen.

Wenn die Glücksgöttin der globalisierten Wirtschaft die Regierung eines Kleinstaates mit einem derartigen Bündel an günstigen Zuwendungen bedenkt, fällt es den betreffenden Staatenlenkern natürlich wesentlich leichter, ausgeglichen zu budgetieren. Selbst wenn sie sich auf Gedeih und Verderb dem "Fetisch Nulldefizit" verschrieben haben, wie jetzt die Opposition säuerlich bemängelt, müssen sie nicht auf unpopuläre Austeritätsprogramme zurückgreifen, wollen sie ihr Ziel erreichen. Sie müssen lediglich die Gesamtheit der Ausgaben nicht signifikant erhöhen und nur da und dort geringfügig an der Sparschraube drehen. Genau das hat Finanzminister Föger getan, und dazu passte akkurat der Revisorenton, in dem er seine Budgetrede herunterleierte.

Budgetpfad ins Plus Quelle: Finanzministerium © ZEIT-Grafik

Allerdings erzählt die vergleichsweise Simplizität der Budgetrechnungen für die beiden folgenden Jahre nur die halbe Geschichte. Österreichs Regierungen, gleich in welcher Konstellation, haben es in den vergangenen Jahrzehnten verlässlich verstanden, den Schuldenberg immer weiter zu erhöhen, selbst wenn die Wirtschaft ähnlich boomte, wie sie das heute tut. In Österreich ist immer nur der freizügige Aspekt der Wirtschaftstheorie des John Maynard Keynes beherzigt und wie eine inoffizielle Staatsdoktrin in Kraft gesetzt worden. In guten wie in schlechten Zeiten wurde "in die Zukunft investiert", wie das im rhetorischen Standardrepertoire eines österreichischen Finanzministers heißt. Bei blendender ökonomischer Großwetterlage die entstandenen Defizite auch wieder zu reduzieren zählte weniger zum Regierungsgeschäft. Stets fand sich irgendein Sozialprogramm für eine privilegierte Wählergruppe oder die eine oder andere Vergünstigung für ein hartnäckiges Lobbysegment, in die sich sprudelnde Steuereinnahmen umleiten ließen. So entstand über die Jahrzehnte der Ballast, den man in Österreich als erworbene Rechte kennt.