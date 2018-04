Let’s Play

Manchmal wache ich auf, weil die Welt untergeht, das ist ein Nachteil. Zumindest denke ich immer kurz, ich hätte versehentlich das Jüngste Gericht verschlafen, wenn ich mitten in der Nacht von wüstem Gebrüll und Explosionsgeräuschen direkt neben meinem Ohr geweckt werde. Aber ich liebe es nun mal, zum Einschlafen Let’s-Play-Videos auf YouTube abzuspielen, also dabei zuzusehen – oder in meinem Fall mit geschlossenen Augen dabei zuzuhören –, wie mir unbekannte Menschen mir unbekannte Computerspiele spielen.

Anja Rützel mag auch Der Partyschreck mit Peter Sellers, die Band Kreisky und die Insta-Storys von Jonathan aus Queer Eye

Let’s Play ist eines der erfolgreichsten YouTube-Genres: Junge Menschen filmen ihren Bildschirm und sich selbst dabei, wie sie Schritt um Schritt ein Spiel bewältigen, und kommentieren, schwadronieren, fluchen, jubeln dazu in einer Tour. Manchmal ist das lustig, manchmal kann man sich fürs eigene Spielen ein bisschen Taktik abschauen. Erklärt das schon den Erfolg? Hmm ... Für meine eigene Let’s-Play-Obsession habe ich eher persönliche Gründe. Die bildungsbürgerliche Eierkopferklärung, vorgetragen aus einem abgewetzten Ohrensessel: Wenn heute junge Menschen vor Publikum gegeneinander in die Computerspiel-Schlacht ziehen, ist das einfach die zeitgemäße Entsprechung mittelalterlicher Ritterspektakel. Und ich bin in diesem Szenario die schläfrige, aber einschlafgehemmte Herrscherin im Hermelin-Jumpsuit, die es zu unterhalten gilt.

Die wahrheitsgemäße Erklärung, vorgetragen unter einer acht Kilo schweren Therapiedecke mit versprochener Wegdusel-Beschleunigungs-Wirkung: Ich schlafe wirklich sehr schlecht ein, habe viel probiert, und mit Let’s Plays funktioniert es eben am besten. Es ist wohl die kontinuierlich rieselnde Laberdusche der Spielerkommentare, die mich leicht wegnicken lässt.

Vielleicht liegt es auch daran, dass die Welt der Computerspiele meiner Alltagswelt so fremd ist. Und ich zur Nachtruhe aus dem getragenen Tag besser in ein Paralleluniversum hineinschlüpfe, das rein gar nichts mit mir zu tun hat. Obwohl es ab und zu sogar unerwartete Lebensweisheiten ausspuckt. Wenn ein Spieler bei einer Minecraft-Session "Da ist der Ausgang, ich bin gerettet. Nein, das ist ’ne Falle! DAS IST ’NE FALLE! Helft mir!" ruft, ist das für mich die prägnanteste Beschreibung der menschlichen Existenz überhaupt. Und "Ich bin abgeschmiert, aber ich leb noch" ist natürlich der beste Mantra-Einschlafsatz nach einem harten Tag.

Es gibt Let’s Player mit Werther’s-Echte-Bonbon-Opa-Stimme und kurzluntige Dauerbrüller, aber ich wähle meine Videos meist anhand der fremden Welt aus, in die sie mich schicken: Ich mag Ark, das in einer Dinosaurierwelt spielt, die Kasterl-Landschaft Minecraft geht auch immer. Brauche ich zur Nacht etwas besonders Einlullendes, Sedierendes, wähle ich gerne ein Let’s Play von OMSI – Der Omnibus-Simulator, am liebsten in der Erweiterungs-Edition Bremen-Nord mit Gelenkbusvariante, bei der der Spieler vom Bahnhof Vegesack startet. Trostloser kann ein Spiel eigentlich nicht sein, dagegen verblassen alle Sorgen des Tages.

Brauche ich dagegen pardauzige Ablenkung, die gärende Gedanken aus meinem Kopf drängelt, höre ich gerne ein Let’s Play des mir auch nach Jahren immer noch erratischen Spiels League of Legends, eine Art Hauen und Stechen in einer Welt voller Fantasiewesen. Ich verstehe meistens kein Wort von dem, was da kommentiert wird, und es hilft auch nicht, wenn ich mich ausnahmsweise mal zum Laptopbildschirm herumwälze und mit schweren Lidern ein Stück Handlung verfolge. Es fallen in etwa Sätze wie "Ein Flashpoppy wär tödlich. Hast du gesehen, wie ich sein Qjuk ausgeflart habe?", und ich fühle mich wieder wie die fünfjährige Anja, die englische Musikkassetten hörte und komplett ahnungslos rein nach Gehör die Laute mitsang. Damals versuchte ich erst gar nicht zu verstehen, und das kann in unserer Welt voller Unbegreiflichkeiten noch immer eine wahnsinnig wohltuende Strategie sein. Zumindest hilft es beim Einschlafen.