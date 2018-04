Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Energie ist ein rätselhaftes Ding. Selbst die strenge Physik kann in der Praxis oft nicht weiterhelfen. Das Energie-Masse-Äquivalent würde bedeuten, dass ein Gebirgsmassiv weitaus mehr Energie hätte als 22 Fußballer. Dennoch ist ein packendes Match weitaus energiegeladener als die Ausstrahlung einer nackten Felswand. Zumindest weiß man, dass Energie gut oder schlecht sein kann. Krankenhäuser etwa gelten eher nicht als ein Ort der reinen Freude. So scheint es nur logisch, durch einen energetischen Schutzwall zusätzliche Belastung zu minimieren, wie das um das im Bau befindliche Krankenhaus Nord in Wien geschehen ist. Offenbar lückenhaft, denn nun drangen böse Strahlungen in das halb fertige Hospital. Knapp 100.000 Euro wirkungslos für positive Energie hinausgeschmissen. Jetzt wird zurückgetreten – im doppeltem Sinne. Die Chefin des Sanitätsrates quittiert den Dienst wegen "intensiver medialer Berichterstattung". Eine interessante Begründung in einem demokratischen Umfeld. Noch interessanter, dass so viel Energie aufgewendet wird in dieser Sache. Macht sie doch im Gesamtkontext des Fiaskos nur einen Bruchteil aus. Das Prestigeprojekt wird vier Jahre zu spät in Betrieb gehen, die Kosten haben sich nahezu verdoppelt. Um dieses Geld hätte man ganz Österreich energetisch säubern können. Offenbar wurde aus den Erfahrungen rund ums AKH nichts gelernt. Nun vernimmt man ängstlich, dass auch der Parlamentsumbau länger dauern soll, mit ebenfalls explodierenden Kosten. Vermutlich wurden da unzählige Energetiker engagiert, um die Bevölkerung künftig abzuschirmen. Gegen die schlechte Energie, die mangelnde Diskussionskultur und Umfallermentalität ausstrahlen.