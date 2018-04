Groß werden? Ernsthaft? Das kann keines der Kinder wollen, die an diesem Märzmorgen auf dem Kinderhof Steddorf, in Mützen und Schals verpackt, über Baumstämme balancieren, Kaninchen füttern oder in einem Bauwagen mit Panoramafenster Murmeln spielen. Der Naturkindergarten in Bienenbüttel bei Lüneburg ist eine Art wahr gewordene Utopie – nicht nur für die 20 Kinder, die hier betreut werden, sondern auch für Martina Kirschke und Christina Krüger, die den Kinderhof in den vergangenen fünf Jahren aufgebaut haben. Sie haben das eigentlich aus der Not heraus getan, weil sie sich ihre Wunschfamilien sonst nicht hätten leisten können.

Ohne den eigenen Kindergarten hätte Martina Kirschke heute kaum vier Kinder. Und Christina Krüger und ihr Mann wären finanziell wohl noch stärker unter Druck geraten, als sie es nach der Geburt ihres Sohnes vor sieben Jahren ohnehin waren. Christina Krüger sagt selbst jetzt noch: "Hätten wir gewusst, wie schwer es finanziell wird, hätten wir uns das mit dem Nachwuchs vielleicht noch mal überlegt."

Tatsächlich machen offenbar viele Menschen die Entscheidung für oder gegen Kinder vom Geld abhängig. Das zeigt eine Umfrage von ZEIT GELD, an der sich mehr als 450 Leser von ZEIT und ZEIT ONLINE beteiligt haben. Die Ergebnisse sind zwar nicht repräsentativ, aber sie zeigen ein Stimmungsbild: Etwa acht von zehn Befragten gaben an, Geld habe bei der eigenen Familienplanung eine Rolle gespielt. Für vier von zehn spielte es sogar eine bedeutende Rolle.

Grundsätzlich finden die Leser das auch nicht schlecht. Befragt danach, ob sie sich wünschten, dass das Kinderkriegen ganz unabhängig vom Geld geschieht, befand die Mehrheit: Nein! Die eigenen finanziellen Verhältnisse sollten zumindest "ein wenig" Einfluss darauf haben, ob Menschen Kinder in die Welt setzen. Nur jeder achte war der Meinung, Geld sollte keine Rolle spielen bei der Familienplanung (siehe Kasten).

Der Familienforscher Sebastian Klüsener beschäftigt sich am Max-Planck-Institut für demografische Forschung mit der Frage, wann Menschen eine Familie gründen, weshalb sie es sein lassen – und ob Geld und Familienplanung miteinander zu tun haben. Er sagt: "Natürlich hat das miteinander zu tun." Es fängt ja auch gleich nach der Geburt an mit Ausgaben für Strampler, Fläschchen und den Kinderwagen, für ein neues Auto oder eine größere Wohnung, und es endet Jahrzehnte später mit Ausgaben für die Ausbildung. Zu diesen unmittelbaren Kosten komme, dass Eltern nach der Geburt manchmal weniger arbeiten oder ihre Karriere zurückstellen und dadurch weniger verdienen.

Ist Kinderkriegen eine Frage des Geldes? Wie sehr sollte die Familienplanung vom eigenen Budget abhängen? 450 Leser von ZEIT und ZEIT ONLINE haben sich an unserer Umfrage beteiligt – und dabei extrem unterschiedliche Meinungen geäußert. "Alter und Wille sollten entscheiden, nicht Geld", fand ein Befragter. Ein anderer meinte: "Wenn man seinem Nachwuchs nicht ein anständiges Leben finanzieren kann, sollte man gefälligst keinen bekommen." Manche Kommentare zeigen auch, wie schwierig es ist, zwischen Familie und Finanzen abzuwägen. Eine Leserin etwa schreibt, sie habe immer gehofft, irgendwann besser zu verdienen, und die Familiengründung deswegen aufgeschoben – "und jetzt ist es zu spät". Und dann gibt es Kommentare, die zögernden Paaren Mut machen können: "Junge, kreative Eltern können ihren Kindern oft mit erstaunlich wenig Geld, aber vielen tollen Ideen eine wunderbare Kindheit bieten", meint eine Befragte.

Alle paar Jahre ermittelt das Statistische Bundesamt, wie hoch die unmittelbaren Kosten von Kindern sind, im Januar war es wieder so weit. Pro Sohn oder Tochter gaben Eltern bei einem Kind monatlich 660 Euro, Paare mit zwei Kindern 583 Euro und jene mit drei Kindern 564 Euro pro Kind aus. Je älter die Kinder werden, umso größer ist der Betrag. In Summe galt die Hälfte der Ausgaben Lebensmitteln, Anziehsachen und Wohnraum – also all dem, was die Statistiker die "materielle Grundversorgung" nennen. Mit der anderen Hälfte finanzieren Eltern Urlaube, Musikunterricht oder die sportlichen Aktivitäten ihrer Sprösslinge.

Bis zur Volljährigkeit kommt so ein Betrag von 120.000 bis 140.000 Euro pro Kind zusammen – vielerorts könnte man dafür eine kleine Wohnung kaufen. Oder man könnte Jahr für Jahr einen Urlaub in der Karibik machen. Sicher: Der Staat greift Eltern nach der Geburt bis zu 14 Monate lang mit Elterngeld – je nach Einkommen zwischen 300 und 1.800 Euro monatlich – unter die Arme. Dazu kommt das Kindergeld, das er bis zum 18., bei einer Ausbildung auch bis zum 25. Lebensjahr zahlt, und zwar aktuell 194 Euro für jedes der ersten beiden Kinder, 200 Euro für das dritte und 225 Euro für das vierte und jedes weitere Kind. Es gibt Zuschüsse, zum Beispiel die Kinderzulage bei Riester-Renten, und manche Kosten – etwa die für die Betreuung – lassen sich steuermindernd geltend machen. Menschen mit niedrigeren Einkommen können Wohngeld in Anspruch nehmen. Und Kinder werden mitbedacht, wenn Eltern Hartz IV erhalten, dann allerdings wird das Kindergeld in voller Höhe als Einkommen angerechnet. Unter dem Strich bleibt Nachwuchs finanziell in aller Regel ein Verlustgeschäft, ein größeres, als manche Eltern zuvor vermutet hätten.

Vor der Geburt ihres Sohnes lebten Christina Krüger und ihr Mann in Hamburg. Als sie schwanger wurde, erlebte das Paar, wie schwer es ist, eine bezahlbare und zugleich familiengerechte Wohnung in einer deutschen Großstadt zu finden. Das Paar traf auf Vermieter, die nicht begeistert waren von der Aussicht auf schreienden Nachwuchs.

Also zogen die Krügers aufs Land, nach Bienenbüttel. Christina Krüger gab ihren Job in einer Bank auf, nahm ein Jahr Elternzeit, schult heute freiberuflich Kundenbetreuer und verfasst PR-Texte. Ihr Mann begnügte sich mit zwei Monaten Auszeit und pendelt nun Tag für Tag zu seinem Arbeitsplatz in Hamburg. Die jungen Eltern brauchten ihre Ersparnisse auf und kauften ein Auto, Krüger machte ihren Führerschein, den sie in Hamburg nie gebraucht hatte. Statt in den Ferien wie früher durch die Welt zu reisen, fährt die Familie nun für ein paar Tage an die Nordsee.