Der Mann, der für Olaf Scholz die Regierungsarbeit organisiert, sitzt in einem Berliner Café und malt kleine Rechtecke auf ein Blatt Papier. Sie stehen für Referate, Abteilungen, Unterabteilungen und ergeben die Mannschaftsaufstellung für das vielleicht wichtigste Manöver im politischen Leben des langjährigen Hamburger Bürgermeisters: die Operation Kanzleramt.

Seit drei Wochen ist die neue Regierung nun im Amt, und in diesen drei Wochen haben Scholz und seine Leute eine für Sozialdemokraten zuletzt eher seltene Erfahrung gemacht: Es läuft eigentlich ganz gut. Während man sich in der Union über die Rolle des Islams und die Höhe der Hartz-IV-Bezüge streitet, geben die Genossen derzeit ein vergleichsweise geschlossenes Bild ab, was sich allmählich auch in besseren Umfragewerten niederzuschlagen beginnt.

Diesen Schwung will Scholz nutzen, damit die SPD in dreieinhalb Jahren wieder da steht, wo sie seiner Meinung nach hingehört: in der Mitte der Gesellschaft und im Zentrum der Macht. Der Mann mit den Kästchen spielt dabei eine Schlüsselrolle. Er heißt Wolfgang Schmidt und ist seit 16 Jahren an der Seite von Scholz. Nun übernimmt er im Bundesfinanzministerium einen Posten, den es offiziell gar nicht gibt: Chef des Vizekanzleramtes.

Schmidt soll aus den sozialdemokratisch geführten Häusern eine schlagkräftige Einheit formen und dafür sorgen, dass Scholz zu allen relevanten politischen Themen mit der nötigen Expertise versorgt wird. Dabei will er sich eine Besonderheit des Finanzministeriums zunutze machen: die sogenannten Spiegelreferate. Das sind spezielle Arbeitseinheiten, die die anderen Bundesministerien überwachen, sodass sich der Bundesfinanzminister einen Überblick darüber verschaffen kann, was in der Regierung so los ist. Darüber hinaus soll es auch neue Referate geben. Eines davon wird sich beispielsweise mit dem Thema "moderner Staat" befassen – und dem Minister aufschreiben, was jenseits des Koalitionsvertrags noch alles getan werden kann, um das Land im sozialdemokratischen Sinne voranzubringen.

Und sozialdemokratisch heißt für Scholz: links von den Rechten und rechts von den Linken. Scholz ist für einen höheren Mindestlohn, und er hat in Hamburg den sozialen Wohnungsbau gefördert, lange bevor das alle zu fordern begannen. Aber für einen Linksruck seiner Partei ist er nicht zu haben. Er bekennt sich zur schwarzen Null im Staatshaushalt und lehnt großzügige Finanztransfers in die Länder Südeuropas ab. Deutschland brauche jetzt eine "lange Phase, in der wir keine neuen Schulden machen", sagte Scholz vergangene Woche im Bundestag. Das würde wahrscheinlich auch sein Vorgänger unterschreiben.

Das ist die zweite überraschende Erkenntnis der ersten Regierungswochen: Die Debatte über eine Neupositionierung der SPD scheint ebenso schnell abzuebben, wie sie nach der verlorenen Wahl aufgeflammt war. Es gibt sie natürlich, die Kritik am Mitte-Kurs des neuen Finanzministers. In einem dreiseitigen Thesenpapier forderten jüngst zwölf jüngere Abgeordnete eine Abkehr von "neoliberalen Ideen". Aber größere Diskussionen haben die Rebellen damit nicht ausgelöst, und um den Juso-Chef und Groko-Gegner Kevin Kühnert ist es still geworden.

Das hat auch damit zu tun, dass die Abstimmung zwischen Scholz, dem obersten Sozialdemokraten in der Regierung, und Andrea Nahles, der Vorsitzenden der Partei, bislang funktioniert. Die beiden mögen sich im Habitus unterscheiden, doch die politische Freundschaft des leisen Scholz und der lauten Nahles unterscheidet sich von anderen politischen Freundschaften in einem wesentlichen Punkt: Sie ist nicht inszeniert. Die beiden zogen gemeinsam in den Bundestag ein, waren Generalsekretäre und Arbeitsminister. Sie kennen und schätzen einander.

Das schlägt sich auch bei der Besetzung der zentralen Posten im Vizekanzleramt nieder. Der frühere Juso-Chef Benjamin Mikfeld etwa gehört zum engsten Vertrautenkreis von Nahles – und wechselt nun zu Scholz ins Finanzministerium. Genau wie der Investmentbanker Jörg Kukies, den Nahles ebenfalls aus gemeinsamen Juso-Zeiten kennt. Andere, wie etwa der neue Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, oder der neue Staatssekretär im Arbeitsministerium, Björn Böhning, gelten ebenfalls als treue Gefolgsleute – von Scholz und Nahles.

Die wichtigste Personalentscheidung aber steht in dreieinhalb Jahren an. Wenn die Koalition hält, wird dann ein neuer Bundestag gewählt, und Nahles wird als Parteichefin entscheiden müssen, mit welchem Kanzlerkandidaten die SPD ins Rennen zieht. Nicht wenige Genossen gehen davon aus, dass Nahles und Scholz längst abgesprochen haben, wer es wird: der Mann, der gerade Vizekanzler geworden ist.