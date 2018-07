Von China sind wir ja Dimensionen gewohnt, die das hiesige Vorstellungsvermögen auf die Probe stellen. Aber versuchen wir’s: Stellen wir uns also vor, hierzulande würden der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verschmolzen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Was für ein Apparat! – Und das bleibt eine vergleichsweise zwergische Analogie, wenn es um China geht. Dort werden nämlich die National Natural Science Foundation of China und die State Administration of Foreign Experts Affairs ans Forschungsministerium angedockt. Die Regierung strafft ihre Kontrolle über Kooperationen mit dem Ausland und die Wissenschaftsförderung im Inland.

So hat es im März der Nationale Volkskongress beschlossen. Weil dort Chinas Machtanspruch für das 21. Jahrhundert die Rhetorik bestimmte und weil dem Staatschef Xi Jinping der Weg in die lebenslange Amtszeit geebnet wurde, ging diese Konzentration der Forschungspolitik zwischen den Schlagzeilen aus Peking unter. Weniger wichtig ist sie indes nicht.

Denn es geht um das Werden der nächsten Forschungs-Supermacht. In China studieren an mehr als 2.500 Hochschulen mehr Menschen als in der gesamten Europäischen Union zusammen. Chinesen melden 17-mal so viele Patente an wie Deutsche. Und die Forschungsförderung weist von einem Jahr aufs nächste zweistellige Wachstumsraten auf.

Zwar hat die chinesische Spitzenforschung noch nicht amerikanisches oder europäisches Niveau erreicht. Aber sie voranzutreiben folgt einem Masterplan. Wenn die Volksrepublik 2049 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, will sie technologisch und wissenschaftlich führend sein. "Chinas Ambitionen sind groß genug, dass man sie vom Weltall aus erkennen kann", konstatierte das Wissenschaftsmagazin Nature zu Jahresbeginn. Das spielt auf das Klischee von der Chinesischen Mauer an, die man als einziges Bauwerk aus dem Erdorbit erkennen könne (tatsächlich ist es ihr Schatten, den die Astronauten erblicken). Und natürlich ist das Motiv der ambitionierten Aufholjagd selbst ein Klischee.

Aber diese Ambitionen nehmen imponierende Gestalt an: der Teilchenbeschleuniger von Shanghai (2009, siehe Foto), der Tiefenrekord des Forschungs-Tauchschiffs Jialong (2012), die Premiere der Mondlandesonde Chang’e-3 (2013), das Hochrisikolabor des Virologie-Instituts von Wuhan (2015) und allein im vergangenen Jahr Chinas erster Röntgensatellit, das weltgrößte Radioteleskop und der weltweit erste Satellit für Quanten-Kommunikation.

Aufholen und überholen – die Forschungsstrategie zeigt, wie die (noch) zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in den Schlüsselkompetenzen der Zukunft souverän werden will. Auf Basis breiter Erkenntnisse, ja. Aber nicht so zufällig wie einst der Westen, sondern ganz nach Plan.