Staatstheater Wiesbaden, Ende des letzten Jahres, gespielt wird La Bohème. Sechs Todesengel begleiten Mimi, als sie stirbt, erstarrt bleiben ihre Freunde zurück. Es folgen die mächtigen Schlussakkorde, dann heftiger Applaus. Im Anschluss an die Vorstellung wird gegessen und geplaudert, über die Neuinszenierung von Puccinis Oper allerdings nur am Rande. Sie hat schließlich kaum etwas Neues zu erzählen. Auch in dieser Aufführung bleibt Mimi, eine der Ikonen des "schwachen" Geschlechts, ein Opfer prekärer Verhältnisse. In Wiesbaden (und nicht nur dort) wird zementiert, was uns scheinbar keinen weiteren Gedanken wert ist, nämlich der vielen Opern inhärente und zur Gewohnheit gewordene Blick auf die Frau als Inkarnation der Schwäche.

Durch die #MeToo-Bewegung ist eine Diskussion aufgekommen, die nicht mehr nur die Täter sexueller Übergriffe in fast allen gesellschaftlichen Bereichen in den Blick nimmt, sondern auch eine Reihe von Kunstwerken. Die Proteste sehen Frauen oder Knaben (bei Caravaggio) zu Sexualobjekten degradiert und fordern deren Verbannung aus dem Kanon der Kunst. Einzelne Werke werden politisch inkriminiert, Schauspieler aus Filmen herausgeschnitten, Ausstellungen gestoppt, Dirigenten ihrer Ämter enthoben, selbst die deutsche Fernsehlandschaft bebt. Müssen wir die Kunst in Zukunft vor ihren Schöpfern und Interpreten in Schutz nehmen?

Ein scheinbar obszönes Bild im Museum unterscheidet sich von einer vermeintlich anstößigen Theaterszene immer dadurch, dass diese interpretierbar ist, das Urteil über jenes aber – bei Betrachtern, die den transzendierenden Charakter von Kunst nicht gelten lassen – umstandslos zu Pornografie erklärt werden kann. Die Proteste gegen das eine wie gegen das andere erinnern an die Auseinandersetzungen um die "alte Oper" in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Debatte war weniger "anrüchig", natürlich, und primär davon getragen, die darstellende Kunst aus ihrem historisierenden Korsett zu befreien und auf die Gegenwart zu beziehen. Mit einem Mal wurde selbst die sakrosankte Oper kritisch betrachtet. Inhalte des klassischen Repertoires empfand man als fremd und erklärte sie für überholt. Eine Deutungsmatrix begann sich durchzusetzen, die das Narrativ des Repertoires ausleuchtete (Libretti wie Notentexte), Unliebsames kurzerhand umdeutete oder als provokant herausstellte.

Barbara Beyer ist Regisseurin und leitet an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden die Opernklasse.

Plötzlich fiel Anstößiges auf – wie die Figur der Hexe in Humperdincks Märchenoper Hänsel und Gretel etwa, in deren Gebaren man pädophile Züge erkannte. Genderfragen trieben Regisseurinnen und Regisseure um. Nicht länger wollte man Mimi, Leonora, Gilda, Margarethe und den vielen anderen Frauengestalten der Oper als Opfer zusehen; nicht einmal Violetta in Verdis La Traviata sollte mehr sterben müssen. Aber auch Alban Bergs Wozzeck geriet in Misskredit – der Armut der Titelfigur wegen, die man nicht weiter als Kunst genießen wollte. Politisch Fragwürdiges wiederum erfuhr Zuspitzungen: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny etwa – von Bertolt Brecht und Kurt Weill als scharfe Kritik am Kapitalismus verstanden – gipfelte in einer Inszenierung unlängst im Begräbnis unseres globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Dabei ließ sich das Genre Oper praktischerweise gleich mit entsorgen, zumindest symbolisch.

Die beschriebene Entwicklung wird unter dem Begriff "Regietheater" bündig zusammengefasst und bestimmte in den vergangenen vierzig Jahren die Ästhetik auf Europas Bühnen. Diese Revolte hat niemals, wie es im Zuge der #MeToo-Bewegung verlangt wurde, einzelne Werke zensieren oder gar abschaffen wollen. Vielmehr sollten diese kontextualisiert und für das Heute gerettet werden. Doch auch dabei – und hier treffen sich #MeToo und der kritische Diskurs – kam es zu Verletzungen. Denn meist ging das Regietheater disruptiv vor, was zu massiven Eingriffen in die Werke führte. Die Folge: Deren Aura wurde nachhaltig beschädigt. An diesem Punkt sind sich darstellende und bildende Kunst einig: So wie die Ursache für die Attacken gegen einzelne Bilder und Skulpturen wesentlich darin zu liegen scheint, dass "der schützende Rahmen des Museums" (Hanno Rauterberg) nicht mehr funktioniert, so garantieren auch Opernhäuser keine Unantastbarkeit mehr. Weder für die Rituale auf der Bühne noch für die davor.

Wie reagieren heutige Regisseure auf diesen Befund? Einige Beispiele: Meyerbeers Le Prophète, von Olivier Py an der Deutschen Oper Berlin inszeniert, will einer alten Geschichte offenbar mithilfe von "Accessoires" (Werbeplakate, IS-Kostüme) zu zeitgenössischem Leben verhelfen. David Bösch an der Dresdner Semperoper siedelt Korngolds Tote Stadt ästhetisch in einer "überzeitlichen" Sphäre an, folgt dem Inhalt des Librettos dann freilich mit viel Trash und Grusel ohne jede Abweichung. Zwei Rossini-Opern wiederum – La Cenerentola in Oslo und Il Barbiere di Siviglia in Paris – sind abstrakt-fantastisch in der Ausstattung und legen es ganz auf Unterhaltung an. Und etliche Inszenierungen verlegen sich gern aufs historische Ambiente (Gounods Cinq-Mars in Leipzig).