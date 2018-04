Immerhin eine gute Sache lässt sich über den Ferdinand-Hanusch-Platz in Salzburg sagen: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um schnell von ihm wegzukommen. Ende des 16. Jahrhunderts wurde er als Sammelbecken für die Fleischer angelegt, um die Seuchengefahr auf der anderen Seite der Salzach zu minimieren. Heute treffen am Hanuschplatz zwölf Linien des öffentlichen Verkehrsnetzes aufeinander – mehr Umsteigeoptionen gibt es an keinem anderen Ort in der Stadt. Es muss also nicht überraschen, dass sich die derzeit spannendsten Künstler des deutschsprachigen Hip-Hops nach diesem trostlos-funktionalen Verkehrsknotenpunkt benannt haben. Rapmusik ist Straßenmusik, und nirgendwo ist Salzburg mehr Straße als am Hanuschplatz.

Elf oder zwölf Musiker gehören mehr oder weniger fest zu Hanuschplatzflow. Die Crew ist da selbst nicht ganz sicher. Als Gruppenguru gilt der Rapper Young Krillin, die erfolgreichsten Mitglieder sind jedoch Crack Ignaz sowie der Wiener Quereinsteiger Yung Hurn, deren Videos auf YouTube millionenfach aufgerufen werden.

In den letzten fünf Jahren haben sie einen Sound erschaffen, den es vorher noch nicht gab im deutschsprachigen Hip-Hop: luftig, kitschig, zugedröhnt. Innovation und Kontroverse sind deshalb untrennbar mit Hanuschplatzflow verbunden. Entweder man hält sie für die Retter des Deutschrap. Oder man hält ihre Musik überhaupt nicht mehr für Rap.

Die Ursprünge des Hanuschplatz-Sounds liegen in den Südstaaten der USA. Dort entwickelte sich Ende der neunziger Jahre der sogenannte Trap-Rap, eine Hip-Hop-Spielart, deren Protagonisten meist aus ihren Doppelleben zwischen Drogen, Gewalt und mangelnden Aufstiegschancen berichteten. Charakteristisch sind stumpfe Kick-Drums, ratternde Snares und billige Synthiemelodien. Statt einen komplexen Flow zu entwickeln, bellen die Rapper ihre Texte schlagwortartig heraus. In den letzten Jahren ist der Sog des Trap angekommen in der Mitte der Pop-Gesellschaft. Ein Soundtrack für Stripclubs, Collegepartys und den Super Bowl.

Lex Lugner ist der Produzent der wichtigsten Hanuschplatz-Tracks. Während seine Stücke auch auf den Festplatten vieler US-Hitlieferanten bestehen könnten, sind es Yung Hurn und Crack Ignaz, die das Eigenwillige, je nach Sichtweise Geniale oder Grausige, zur Hanuschplatz-Formel hinzufügen.

Beide Rapper betreiben ein gut informiertes Spiel mit Genre-Klischees. Sie feiern sich selbst als die geilsten, reichsten, highsten Hähne im Korb – und unterwandern diese Inszenierung, indem sie eine weiche, empfindsame Seite aufdecken.

Im Video zu seinem Song Nein torkelt Yung Hurn zwischen Zigarettenautomat und Zierlauchbeet herum. Er schiebt einen Einkaufswagen voller junger Frauen durch die Wiener Nacht, pfeift sich mindestens vier Arten von Drogen rein, wedelt mit (möglicherweise echten) Geldscheinbündeln und lässt eine (natürlich unechte) Mingvase fallen. Der Text besteht weitestgehend aus der Phrase "Und ich sag nein", nichts an dem Stück wirkt jedoch protzig. Es hat etwas Sanftes, Rührendes, wie sich Yung Hurn an diese Rap-Standards klammert. Als wären sie die letzte Gewissheit seines jungen, verkorksten Lebens.

Wie auch seine Salzburger Freunde stammt Yung Hurn von der weniger populären Seite des Flusses: Er ist in Wien-Donaustadt aufgewachsen. Zu weiteren biografischen Details hält er sich wie die meisten Mitglieder von Hanuschplatzflow bedeckt. Sein bürgerlicher Name ist unbekannt, er dürfte Anfang bis Mitte 20 sein. Seine Zeilen tippt Yung Hurn spontan ins Smartphone, oft klingen sie wie betrunkene WhatsApp-Chatverläufe. Was anderen der Reim ist, ist ihm die Wiederholung. Sitzt er länger als zehn Minuten an einem Text, wirft er ihn weg.

Die Texte, die Yung Hurn nicht wegwirft, sind meistens auf schlaue Weise dumm und entlarven damit die Sprachverliebtheit vieler deutschsprachiger Rapper als angestrengtes Strebertum. Der Rausch ist sein Leitmotiv, und natürlich geht es dabei viel um Alk und Koks. Es geht aber auch um Romantik, um Sex und bedingungslose Liebe zu Frauen und der Crew sowie um den Rausch der Wiederholung.

Im Grunde genommen ist Yung Hurn ein putziges Gewohnheitstier. Auch wenn die meisten seiner Gewohnheiten ungesund sind.