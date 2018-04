Bei der Übergabe im vergangenen Sommer haben wir uns schon gewundert: Das ganze Haus war leer, nur in einer Ecke im Wohnzimmer stand ein Duftbaum. Aber damals überwog die Freude: Wir erwarteten unser zweites Kind und waren glücklich, ein Haus in Wilhelmsburg gefunden zu haben, nicht weit von unserer Familie entfernt, gekauft von Bekannten von Bekannten. Ein Holzhaus, gebaut 1989, 150 Quadratmeter, 380.000 Euro.

Das ist nicht günstig für die Lage. Aber weil wir dachten, dass wir nicht viel machen müssen, konnten wir uns das leisten. Dann kam die böse Überraschung. Wir wollten im Wohnzimmer neues Parkett verlegen. Als wir den alten Boden rausrissen, kamen uns Ameisen entgegen. Erst ein paar, dann Tausende! Die Holzbalken unter dem Fußboden waren wie Pappe. Es stellte sich heraus: dem Kriechkeller unter dem Haus fehlte es an Belüftung, dort herrschte 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, die Balken im Fundament faulten vor sich hin.

War das der Grund für den Duftbaum? Die Voreigentümer behaupten, nichts von den faulenden Balken gewusst zu haben. Beim Hauskauf gilt: Gekauft wie gesehen. Wir hatten leider keinen Gutachter beauftragt, weil uns Freunde gewarnt hatten, dass Verkäufer oft lieber an Interessenten ohne Gutachter verkaufen. Das war ein riesiger Fehler. Der Anwalt vom Grundeigentümerverband hat uns geraten: Stecken Sie das Geld besser in die Immobilie, nicht in einen Rechtsstreit, bei dem unsicher ist, wie er ausgeht.

Seit einem halben Jahr leben wir nun hier, aber die Luftfeuchtigkeit im Keller ist trotz aller Maßnahmen viel zu hoch. Mehr als 10.000 Euro haben wir schon in die Reparatur gesteckt, obwohl wir fast alles selber machen. Immer wieder entdecken wir neue Probleme: Die Kellerwände sind nicht isoliert, die Drainage ist verstopft, die Lüftungsschächte sind zugemauert. Unser Geldpuffer schwindet, zum ersten Mal wissen wir, was finanzielle Sorgen sind. Aber das ist nicht das Schlimmste. Der ganze Stress macht es unmöglich, dass wir uns in unserem neuen Haus zuhause fühlen.



Familie Markus (Name geändert) aus Wilhelmsburg