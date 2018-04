Ab und zu geschieht es auch bei der U-Bahn: Auf der Hinweistafel über dem Bahnsteig steht da plötzlich: "Zug von Gleis 2 fährt zuerst". Wer schon Erfahrungen mit dem großen Bruder der Hochbahn, der Deutschen Bahn, gemacht hat, dessen Puls schießt sofort in die Höhe, der beginnt sofort mit hühnerartigen Kopfbewegungen in alle Richtungen zu blicken, um sicherzustellen: Erstens, wo ist besagtes Gleis zwei? Zweitens, wie kommt man schnellstmöglich dorthin? Drittens, wie kommt man wieder zurück, wenn, kaum hat man sich in Bewegung gesetzt, eine höhnische Durchsage verkündet, als erster Zug fahre in Wirklichkeit doch "der Zug auf Gleis eins"?

Noch komplizierter wird es, wenn direkt neben der Tafel, die auf den Vorrang eines anderen Zuges verweist, eine U-Bahn steht. Mit geöffneten Türen – für den Bahnbenutzer normalerweise das Signal für den gegenteiligen Impuls: nämlich loszusprinten und in den ersten Wagen zu springen, bevor die Türen sich schließen.

Doch angesichts des fast warnenden "Zug von Gleis 2 fährt zuerst" hält so manch ein Fahrgast mitten im Lauf inne und beginnt panisch zu grübeln: Wenn ein anderer Zug "zuerst" fährt – wann fährt dann dieser? Und überhaupt und viel wesentlicher: Wo ist Gleis zwei? Oder haben Sie an den Wänden der Hochbahn-Haltestellen etwa schon mal Gleisnummern gesehen? Wieso nicht? Und was meinen die anderen Leute auf dem Bahnsteig damit, wenn sie sagen, man solle sie gefälligst loslassen, und bei Gleis zwei handle es sich einfach "um das andere Gleis"? "Das andere" – als ob es nur ein einziges weiteres Gleis gäbe!

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Wer sich umsieht, stellt allerdings meist fest: Es ist genau so. In fast allen Bahnhöfen der Hochbahn beschränkt sich die Zahl der Gleise auf zwei, ausgenommen ein paar Umstiegshaltestellen. Und wer immer noch zweifelt – diese Bahndinge können einen ja so wuschig wie einen Osterhasen machen – und sich sagt, bei Harry Potter gibt es ja auch versteckte Gleise, dem sei versichert: Doch, jedes Gleis ist nummeriert. Die Schilder, schwarze Ziffer auf weißem Grund, hängen nicht hinter, sondern über dem Bahnsteig. "Aus unserer Sicht", sagt Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum, "auch sehr gut wahrnehmbar."