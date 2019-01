In analogen Zeiten war der Staat der Feind der Freiheit, hat er doch seine Pranke noch auf jedes neue Nachrichtenmittel gelegt, indem er es selbst in Besitz nahm: Post, Telegraf, Telefon, Radio, TV. Ursprünglich – siehe Metternichs Geheimpolizei – wollte er bloß wissen, was die Bürger einander zu sagen hatten. Dann merkte er, dass er die Gedanken nicht nur überwachen, sondern auch formen konnte. Denken wir an den "Volksempfänger" der Nazis, der nur einen Sender zuließ, oder an George Orwells Bildschirme, die die Worte des Großen Bruders unters Volk brachten.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Nicht vorstellen konnten wir uns, dass dereinst private Unternehmen wie Facebook und Google den NKWD, die Gestapo hoffnungslos deklassieren würden – und das mit der freudigen Mithilfe von Milliarden von Nutzern, die sonst nur unter Folter preisgegeben hätten, was sie freiwillig posten: ihre Gefühle und Adressbücher. Hatte ihnen nicht Mark Zuckerberg versprochen, er sei unterwegs auf einer "gesellschaftlichen Mission" für eine "offenere und immer dichter verknüpfte Welt" – und werde keinen Cent dafür nehmen?

Es war der Traum der grenzenlosen Freiheit, einer demokratischen Revolution, bei der jedermann die Machthaber würde austricksen können: die Blogger vom Kairoer Tahrir-Platz, die per Tastenklick das Mubarak-Regime wegfegen, die tapferen Chinesen, die das Informationsmonopol der Partei knacken würden. Niemand kam es in den Sinn, dass der Staat mit noch besseren Waffen zurückschlagen könnte.

Gerade hat das türkische Parlament verfügt, dass Websites lizenziert werden müssen; der "Falschmelder" Wikipedia ist seit April gesperrt. In China sitzen seit 2015 in allen Internetfirmen besonders ausgebildete Polizisten. Ihre "Mission: Possible" ist die Überwachung der Inhalte. Die Russen kupfern eifrig von ihren chinesischen Vorbildern ab.

Und wer noch nicht an der Macht ist? Der besorgt sie sich mithilfe von Cambridge Analytica, das anhand von Abermillionen von Facebook-Daten Trumps Wahlkampfstrategen zu den richtigen Zielen gelenkt hat: jenen Unentschiedenen, bei denen eine Propaganda-Offensive die meisten Früchte tragen würde. Ähnlich hat auch das Obama-Team 2012 agiert – und gewonnen. Facebook hat von allen Seiten kassiert, 2016 auch von Putin, dessen Brigaden sich für die Wahlmanipulation die profitablen Plattformen mieteten.

Warum das so gut funktioniert? Weil wir süchtig sind nach den digitalen Dopaminen, die uns in die Selbstentblößung treiben, ganz ohne Folter und Gulag. Exhibitionismus ist der Kick, der besser wirkt als Gras oder die neueste Designerdroge. Heute sagt Zuckerberg: "Ich frage mich, ob wir nicht doch reguliert werden sollten." Das wird geschehen, und so kehrt selbst der demokratische Staat in das Reich der grenzenlosen Freiheit namens World Wide Web zurück – hoffentlich unter der scharfen Kontrolle der Parlamente und Gerichte.

Doch das wird nicht reichen, weil die eigentliche Schuld bei uns selbst, den Nutzern, liegt, die Fake-News nicht von den Fakten und Manipulation nicht von Information unterscheiden können. Fangen wir in der Grundschule an: mit Kursen, die Auge und Hirn schärfen. Die geheimen Verführer werden ihre Waffen nicht strecken. Aber wer ihre Taktik durchschaut, wird sich nicht ganz so bereitwillig als Opfer hergeben.