Meistens ist es so: Je größer die Latifundien, desto absurder das Understatement. Wenn es heißt: "Besuchen Sie uns doch mal in unserer bescheidenen Hütte!", kann man sich auf ein verwunschenes Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert einstellen. Natürlich, schrieb Pauline de Bok, niederländische Schriftstellerin und Übersetzerin, die ein Buch über ihre Jagdleidenschaft geschrieben hat, natürlich könne man sie in ihrem Kuhstall in Mecklenburg-Vorpommern besuchen, um sie auf die Jagd zu begleiten. Ja, ja, dachte sich der Reporter, diesen Kuhstall kann ich mir schon vorstellen, top renoviert, ausgebaut von einem Berliner Innenarchitekten – mit Kuhstall hat in der Regel das, worin Städter auf dem Land wohnen, nur noch den Namen gemein.

Und dann ist es genau das: ein großer Kuhstall, in dem es gewaltig zieht. Mal besser die Jacke anlassen. Oben im Heuboden ist eine offene Luke, an die eine Aluminiumleiter gelehnt ist, die sich ein wenig durchbiegt. Man sollte schwindelfrei sein, um die etwa vier Meter zu überwinden. Oben steht das Bett, in dem die Hausherrin schläft, weil man von dort einen freien Blick in drei Himmelsrichtungen hat. Denn das ist Pauline de Boks Leidenschaft seit sieben Jahren: der Natur nahe sein, jederzeit wissen, was um sie herum kreucht und fleucht, ihr Jagdrevier im Blick haben. Im Winter legt sie Wärmflaschen ins Bett, um das Federbett aufzuwärmen, bevor sie sich selber darunter verkriecht.

Ein Teil des Kuhstalls ist durch eine Wand abgetrennt, man öffnet eine klapprige Plastiktür, um den Wohnraum zu betreten. Auch hier alles sehr spartanisch. Ein alter Herd, ein alter Kühlschrank, ein Küchenschrank, dann ein Schreibtisch und ein kleiner Esstisch. Immerhin: Ein großer Ofen, an den man sich anlehnen kann, wenn man am Tisch sitzt – dann durchströmt einen eine wohlige Wärme.

Der Ruf des Kuckucks

Auf dem Tisch stehen Teelichter, die angeknabbert aussehen. Es sei, sagt Pauline de Bok, nicht leicht, sich der Mäuse zu erwehren, durch jedes Löchlein drängen sie ein. "Die Mäuse wohnen hier mehr als ich", sagt sie. Man könnte jetzt spöttisch entgegnen: "Das war ja die Idee bei dem Ganzen, wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe: Sie wollten ein Teil der Natur werden!"

2011 hat die Schriftstellerin Pauline de Bok ein Arbeitsstipendium im Wendland, dort trifft sie auf die Geschichte einer Jägerin, die ihr Revier im Grenzgebiet hatte und zur Stasi-Informantin wurde. Um die Figur literarisch zu gestalten, muss sie alles über die Jagd wissen. Sie beginnt eine Jagdausbildung, angeblich aus Recherchegründen für das Buch. Doch irgendwann ist das Buch fertig, die Jagdleidenschaft bleibt. Seither lebt sie, wenn sie nicht in Amsterdam ist, vier Monate im Jahr in ihrem Kuhstall in Mecklenburg-Vorpommern, hart an der Grenze zu Brandenburg. Manchmal begleitet von ihrem Mann, einem Stadtentwicklungsforscher, der über seinen Büchern sitzt, während sie durch die Felder pirscht.

Schaut man aus dem Fenster auf den gegenüberliegenden Hügel, ist man schon in der Uckermark. Endmoränenlandschaft. Genauere Ortsangaben möchte Pauline de Bok lieber nicht in der Zeitung gedruckt sehen – die Jagd ist ein heikles Thema, das rabiate Reaktionen der Missbilligung auslösen kann.

Das Jagen ist für sie eine Lebensform, um der Natur nahe zu sein. Diese Paradoxie mögen Tierschützer als zynisch empfinden. Man nennt den Jagdschein auch "das grüne Abitur", der Jäger ist mit Tier- und Pflanzenwelt innig vertraut. Deshalb ist auch alles im Kuhstall darauf ausgerichtet, die Umgebung beobachten zu können. Draußen hat Pauline de Bok sogar eine Wildkamera angebracht, um rekonstruieren zu können, wann in der Nacht welche Wildart sich ihrem Garten nähert.

Im Februar wartet Pauline de Bok auf die Ankunft der Kraniche, wenig später folgen die Störche. Dann der Ruf des Kuckucks. Der Igel. Das Quaken der Frösche. Es ist viel mehr Leben um einen, als man auf den ersten Blick meint. Und wenn man die Mäuse mitzählt, wimmelt es geradezu von Tieren. "Zu wimmelig", sagt sie, "wird es mir nicht so schnell."