Oft werde ich gefragt, wie es eigentlich ist, diese Kolumne zu schreiben. Nein, ich muss anders beginnen. Noch nie hat mich jemand gefragt, wie es eigentlich ist, diese Kolumne zu schreiben. Aber würde mich jemand fragen, dann würde ich ihm einen magenschonenden Wohlfühl-Americano ausgeben, einen extragroßen, XXXL, und mich unterhaken und ihm bei einem unvergleichlichen Spaziergang durch die Frühlingssonne, die frech hinter den Wolken hervorblinzelt, erzählen, was ich noch nie jemandem erzählt habe.

Erinnerst du dich an Carrie Bradshaw aus Sex and the City?, würde ich fragen. Mit ihrem wundervollen, süßen Apartment in der Upper East Side? Ach, dieser begehbare Kleiderschrank. Ich brauche wirklich nicht viel. Aber ein begehbarer Kleiderschrank, wie Carrie ihn hat, das ist ein heimlicher Traum.

Also Carrie Bradshaw, du erinnerst dich, schreibt eine Kolumne über Singles in New York. Sie sitzt vor ihrem Macbook und krault sich verträumt ihre goldenen Locken. Und dann schüttelt sie ihre grazilen Finger und schreibt einfach drauflos, einfach von der Seele weg, du musst es fühlen als Kolumnist. Manchmal schreibt Carrie nur ein Wort und schaut es versunken an und hört in sich hinein, ob sie das Wort wirklich auch meint: love. Und dann belohnt sie sich mit einem hübschen Einkauf bei Manolo Blahnik in der Vierundfünfzigsten Straße. Belohnung ist total wichtig! Ich habe mal gehört, dass im Gehirn das Belohnungszentrum direkt neben dem Kolumnenzentrum sitzt. Also nicht in jedem Gehirn, nur im Gehirn von Kolumnisten.

Na ja, und dann muss die Umgebung stimmen. Nur so entsteht eine wunderbare Kolumne. Ganz besonders gut kann ich schreiben, wenn es draußen schneit und ich den klitzekleinen Flocken vor meinem Fenster beim Herumwirbeln zuschauen kann. Wie Carrie hinter ihren schweren Gardinen in Manhattan. Und dann träume ich ein bisschen und stelle mir vor, ich wäre selbst so eine kleine Flocke und ließe mich einfach vom Wind tragen. Und dann frage ich mich: Felix, wie würdest du diese Kolumne schreiben, wenn du eine klitzekleine Schneeflocke wärst? Du musst als Kolumnist in der Lage sein, einen Text aus der Sicht einer Schneeflocke zu schreiben. So entstehen luftige, gefühlvolle Texte. Das mag seltsam klingen. Aber für eine wunderbare Kolumne ist Fantasie sehr wichtig. Fantasie und Liebe. Und meine dampfende Jumbotasse mit frisch gebrühtem Arabica-Kaffee.

Carrie schreibt ihre Kolumne einmal die Woche. Mir wäre das zu viel Druck. Ich schreibe diese Kolumne alle drei Wochen. An manchen Tagen fühle ich es einfach nicht. Ich rufe bei den Kollegen in der Redaktion an und sage: Ich fühle es heute einfach nicht. Die Kollegen sind total verständnisvoll. Die wissen auch, dass man mich zu nichts drängen sollte. Da kommt man mit Befehlen nicht weit. Denn niemand hat etwas davon, wenn ich einen gehetzten Text schreibe, den ich überhaupt nicht fühle.

Carrie sagt, das ist ein ganz wunderbares Zitat von ihr: "Vergiss nicht, dich zuallererst in dich selbst zu verlieben." Du musst dich lieben als Kolumnist. Die Leser spüren ganz genau, ob du dich liebst oder nicht. Die haben da ein ganz feines Gespür. Ein anderes Mal, ich weiß nicht mehr, in welcher Staffel das ist, sagt Carrie: "Vielleicht ist die Vergangenheit wie ein Anker, der uns zurückhält."

Wenn ich mal wieder vor meinem Laptop sitze, in eine flauschige Schurwolldecke gehüllt, meine geliebte Jumbotasse neben mir, der Cursor blinkt erwartungsfroh auf dem unschuldig weißen Dokument, und mich befallen plötzlich Zweifel, ob meine nächste Kolumne so gefühlvoll werden kann wie die letzte, dann höre ich die Stimme von Carrie.

"Felix", sagt sie. "Die Vergangenheit ist wie ein Anker, der uns zurückhält."

Ich stelle eine Rückfrage: "Soll ich den Anker lichten, Carrie?"

"Lichte den Anker, Felix."

"Und wenn ich dann immer noch blockiert bin, Carrie?"

"Dann kauf frische Himbeeren, Felix, lad deine besten Freunde ein, und ihr mischt euch ein paar spritzige Cosmopolitans!"