Magnolie in Hamburg – was für eine heikle Affäre. Längengrad 9.993682, Breitengrad 53.551085 hat nichts übrig für Märzmilde.

Ihr ist es nicht warm genug bei uns. Es bedarf besonderer Bedingungen, um Spektakuläres zu entwickeln. Eben das, worauf wir scharf sind, wenn wir an Magnolien denken. Blüten, aufrecht und groß wie Tassen, in Reinweiß, Cremeweiß, Babyrosa. Tief hineingestrudelt ein Hauch von entschlossenem Pink oder tiefem Karminrot, wie von einem verschämten Liebhaber daraufgehaucht. Es gibt keinen ähnlich elektrisierenden, den Puls beschleunigenden Farbklang wie Magnolien-Tässchen vor porzellanblauem Himmel. Aufzusuchen im Botanischen Garten von Klein Flottbek, in Planten un Blomen natürlich sowieso, auf dem Alstervorland oder in den heiteren Gärten von Reinbek. Wenn es denn mal so weit wäre. So weit, wie es bei Eduard Mörike heißt: "Frühling lässt sein blaues Band / wieder flattern ..." und so weiter und so weiter.

Reden wir daher vom Warten. Das Schwerste. Wer vor dem inneren Auge hat, was kommen soll, und es sich herbeiwünscht, so heftig, dass die Fußsohlen kribbeln und die Backenknochen leise knirschen. Das ist die aktuelle Herausforderung.

Um uns abzulenken, führen wir einen Dialog mit dem störrischen Gehölz. Ortstermin in einem alten Garten nahe der Elbe. Was nicht im Geringsten überrascht, dort ist es hübsch feucht, ein wenig sauer der Boden, das liebt die Magnolie. Ein knorriges Doppelexemplar in engster Nachbarschaft, ausladend wie ein Fischkutter, die Krone ein Ausmaß von zehn, zwölf Metern überwölbend. Als Kulisse dahinter Rhododendron. Das macht die Inszenierung perfekt.

DIE ZEIT: Los. Jetzt mach schon.

Magnolie: Kannst du denn nicht warten?

ZEIT: Nein. Hat doch schon lange genug gedauert. Wir sind es leid. Voriges Jahr um diese Zeit, da waren die Tulpen schon halb verblüht. Und jetzt das.

Magnolie: Was denn, was denn? Ich bin noch nicht so weit.

ZEIT: Also bitte, jetzt ist es gar nicht mehr so kalt. Neun Grad, auch mal zwölf. Außerdem kommt Ostern.

Magnolie: Es dauert eben. Ich hab das im Gefühl: Vorsicht vor diesen tückischen Schnee- und Hagelschauern, die sich so gern zwischen Tage der lauen Temperaturen schieben. Vorsicht vor Nachtfrösten, die nach zwei Uhr morgens aus der Gegend von Mecklenburg auftauchen, wenn niemand mehr mit ihnen rechnet. Oh, und neulich erst, dieser scharfe Ostwind. Nein, ich zeige mich noch nicht.

ZEIT: Okay, verstanden. Du bist etwas Besonderes. Als Gattung kapriziös und uralt: vor mehr als 130 Millionen Jahren erst in der Kreidezeit, später im Tertiär ...

Magnolie: Richtig. Meine Vorfahren haben prähistorische Wälder geschmückt, und als das Urviech Tyrannosaurus rex vom Erdboden längst verschwunden war, legte unsereins erst richtig los. Wir waren immer global, das achtet man in Hamburg doch sehr, nicht wahr? Unsere Heimat war Ostasien, vor bald zwei Jahrhunderten haben wir Europa erobert.

ZEIT: Daher wohl dieser Eigenwille. Es soll ja Gärtner geben, die dich "die leicht Zickige" nennen, manche gar "die Primadonna". Wo es dir nicht feucht genug ist oder wo ständig ein Wind um die Ecke pfeift – nö, magste nicht, brauchste nicht, willste nicht. Anstrengend. Furchtbar anstrengend.

Magnolie: (hüstelnd) Darf ich kurz erfahren, wie alt du bist?

ZEIT: Das gehört nicht hierhin.

Magnolie: Das gehört sehr wohl hierhin. Ich bin nämlich Jahrgang 1841.

ZEIT: Na toll. Und – wie waren die Zeiten so?

Magnolie: Durchwachsen, versteht sich, reichlich durchwachsen. 1848, 1860/61, 1914/18, 1933, 1945, 1989, alles überstanden. Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles, richtig? Aber gleichgültig, wie wild die Zeiten tobten, ich wurde immer gut behandelt hier. Mein Standort ist ziemlich genial – gut geschützt, sonnig, kein Wind, fantastischer Blick. Mir gefällt es in Hamburg an der Elbe.