Stefanie Flamm hat auf ihrer Recherche eine Woche lang beobachten können, wie New York weiter über sich hinauswächst. Das höchste Wohnhaus an der Park Avenue misst inzwischen mehr als 300 Meter. Aber im Untergrund bewegt man sich umständlich wie eh und je. Woran das liegt? Auf Kritik an ihrem veralteten Metro-System reagierten die New Yorker verschnupft, sagt unsere Autorin. Deshalb empfiehlt sie: einfach die MTA-App aufs Handy laden (web.mta.info) und sich freuen, dass es in den lahmen Klapperzügen schnelles Internet gibt.

1. Chinatown: Unten Garküchen, oben Galerien

"Vanity Projects" steht auf dem kleinen Schild in der Chrystie Street 99. Was für ein toller Name für eine Galerie, die sich irgendwo zwischen den Maniküre- und Massagesalons von Chinatown eingenistet hat! So denkt man und steigt fröhlich die schmale Stiege zum ersten Stock hinauf. Dort geht gleich eine schmale Tür auf, und dahinter befindet sich, ups – ein Nagelstudio.

Sechs New Yorkerinnen, davon zwei mit Hund, sitzen an weißen Tischchen und lassen sich die Hände schön machen. An der Wand über ihren Köpfen laufen Filme. Der eine zeigt flackernde Super-8-Stills einer jungen Frau am Strand, in einem anderen kriecht ein halb nackter Mann in Badeschlappen eine Treppe rauf. Es geht wohl um Schönheit und die Suche danach. Ist das jetzt Kunst?

Klar, sagt die Rezeptionistin. Der Salon kooperiere mit einer Galerie aus Miami, die regelmäßig Videos schicke. "Unsere Kundinnen finden das ganz toll!" Und die Künstler vermutlich auch. Denn das Beiläufige, betont Unauratische gehört in Chinatown dazu. Hier ruft die Kunst nicht: "Hab Ehrfurcht!", hier ruft sie: "Such mich!"

Der Galerieplan, der überall ausliegt (downtowngallerymap.com), verzeichnet für die Gegend inzwischen über hundert Ausstellungsräume. Doch auf den ersten Blick sieht Chinatown immer noch aus wie Chinatown: unendlich viele kleine Kitsch- und Klamottenläden, Fisch- und Gemüsegeschäfte, pagodenförmige Dächer, Dienstleistungs-Souterrains, Tempel, Teestuben und Bäckereien, deren Angebot nur auf Mandarin angeschlagen ist.

Auch in dem Bürohaus in der Chrystie Street 55, ein paar Schritte vom Nagelstudio entfernt, deutet nichts auf einen Kunstraum hin, bis man im dritten Stock plötzlich vor den Ganzkörperprints steht, die eine iranischstämmige Künstlerin mit ihrem in Tinte getunkten Tschador gemacht hat.

Die tageslichthellen Ausstellungsräume gehören der Galerie Johannes Vogt, die lange im traditionellen Chelsea ausgestellt hat. Aber Chelsea war ihnen am Ende "zu Jeff Koons", sagt der Galerieassistent – zu groß, zu angeberisch, zu teuer. Die Chinatown-Galerien, die sich oft neben oder über einer Garküche befinden, suchen den Kontakt zur Straße, sie wittern in jedem Passanten einen potenziellen Sammler. Die Türen stehen immer offen. Und natürlich braucht man keine Einladung, um auf die Vernissagen zu gehen, nicht einmal die richtigen Facebook-Freunde. Man schaut einfach, wo abends noch Licht brennt und ein Pulk Leute vor der Tür steht. Bierdosen sind ein sicheres Indiz, bunte Haare, asymmetrische Klamotten. In der Grand Street 299, drei Straßen östlich von der Chrystie Street und zwei Stockwerke über der Marc Straus Gallery, poltert der Pulk an diesem Abend eine Treppe rauf und runter. In einem riesigen Studio baumelt Reizwäsche aus Fell und Tüll an Nylonfäden von der Decke. Viele Gäste tragen etwas Ähnliches. Sind sie Männlein, Weiblein oder was anderes? Schwer zu sagen, denn um diese Zeit driftet der Geschlechterdiskurs schon in Richtung Rausch.

Später, wenn auch die chinesischen Friseure endlich Feierabend haben, trifft sich das Kunstvolk im Beverly’s (21 Essex Street), einer handtuchschmalen Bar in Neonlila. Es läuft Anne Clark, kalte, elektronische Achtziger-Jahre-Musik. Hinter der Bar kippt einer gelangweilt Cocktails zusammen, was aber völlig in Ordnung ist. Denn hier geht es nicht ums gepflegte Trinken, hier geht es darum, Teil der jungen, schrägen Chinatown-Crowd zu sein.