Mario Götze schweigt. Nach einem Jahr Pause ist der Mittelfeldspieler zurück im Kreise der Nationalmannschaft. An einem sonnigen Berliner Wintertag im November gibt er im Autohaus des Teamsponsors ein kurzes Interview für den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, der das nächste Länderspiel überträgt. Der künstliche Wasserfall ein paar Meter weiter ertränkt Götzes monotone leise Stimme. Danach der Versuch einer Annäherung: Händeschütteln. Sein zwei Meter entfernter Bodyguard geht einen Schritt vor. Götze weicht einen Schritt zurück. Der Pressesprecher erklärt, der Spieler könne jetzt nicht reden. Man möge über die offiziellen Kanäle anfragen. Abgang Götze. Ihm folgen der Bodyguard und ein Betreuer.

Bei Anfragen an den Weltmeister mauert sein Umfeld: Der Verein, der Vater, der auch als Götzes Berater fungiert, und die Pressestelle der Nationalmannschaft haben Interviewanfragen in den vergangenen fünf Monaten abgesagt. Dabei gäbe es einiges zu besprechen. Seine noch recht junge Karriere hat mehr Höhe- und Tiefpunkte als die bayerischen Voralpen. Einst als Jahrhunderttalent gefeiert, ist Götze heute ein Schatten seiner glorreichen Dortmunder Tage unter Trainer Jürgen Klopp. Ein Fan sagt auf der Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund: "Bevor er zu den Bayern gewechselt ist, bin ich nur für Mario ins Stadion gekommen." Aktuell sieht es so aus, als ob der Schütze, der die deutsche Mannschaft 2014 in Rio mit seinem Tor zum WM-Titel schoss, nicht zur Weltmeisterschaft in Russland mitfahren wird. Bei der Einwechslung im WM-Finale schickte Löw seinen Schützling noch mit dem Satz "Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi!" aufs Feld. Mit dem Siegtor schien Götze sich unsterblich zu machen. Jetzt wäre der offensive Mittelfeldmann der erste Schlüsselspieler Löws, der wegen einer Formkrise nicht für ein großes Turnier nominiert wird. Spieler wie Lukas Podolski, Mesut Özil oder Miroslav Klose bekamen hingegen Rückendeckung von Löw, wenn sie in einem Turnierjahr unterdurchschnittliche Leistungen ablieferten.

Selbst wenn Götze doch mal öffentlich spricht, gibt er nichts von sich preis, indem er immer das Gleiche sagt: Er ziehe positive Lehren aus den Verletzungen, er fühle sich wieder fit, die Mannschaft müsse weiter an sich arbeiten. Konkret wird er nie. Einen Ort gibt es, an dem Götze mehr erzählt. Fast jeden Tag kommuniziert der Spieler mit seinen Millionen Fans auf Facebook, Twitter und Instagram. In den sozialen Medien postet er nicht bloß Bilder von sich auf dem Spielfeld, er inszeniert auch ein Privatleben ohne Ecken und Kanten. Auf Urlaubsfotos aus Dubai oder Miami zeigt er sich gerne mit seiner Verlobten, dem Model Ann-Kathrin Brömmel. Und er gestattet Einblicke in seine Ernährung: Zum Frühstück gibt es eine Müsli-Bowl mit fein säuberlich aufgereihtem Obst. Götze zeigt sich kosmopolitisch beim Espressotrinken in stylishen Cafés. Auf dem Instagram-Account seiner Verlobten kann man Götzes nackte Brust bestaunen. Auf seinen Bildern ist alles poliert. Ist der Mann nun scheu oder mitteilsam? Über sein öffentliches Schweigen hat er vor Jahren mal gesagt: "Ich finde es schon faszinierend, dass von mir immer und zu jeder Zeit absoluter Perfektionismus erwartet wird. Deshalb überlege ich inzwischen zweimal, was ich sage und wie ich mich verhalte."

Es gibt in der Fußballwelt eine sichtbare und eine unsichtbare Sphäre. In der sichtbaren soll alles möglichst makellos scheinen. Doch hinter diesen Kulissen herrscht großer Druck. Was passiert, wenn die Distanz zwischen Image und tatsächlichem Bewusstsein so groß wird, dass ein Spieler nicht mehr mit der dauernden Bestätigung des offiziellen Bildes zurechtkommt? Max Frisch hat mal geschrieben, jeder Mensch erfinde eine Geschichte, die er für sein Leben halte. Was ist, wenn andere für einen verschiedene Geschichten erfinden und man nicht weiß, welche man glauben soll?

In einem Interview mit dem Spiegel berichtete Per Mertesacker kürzlich, dass ihn früher an jedem Spieltag Durchfall und Brechreiz plagten. Der Druck während der Weltmeisterschaft 2006 sei so enorm gewesen, erzählte Mertesacker, dass er erleichtert gewesen sei, als Deutschland im Halbfinale gegen Italien aus dem Turnier flog: Es war endlich vorbei, ohne dass er einen groben Fehler gemacht hatte. Dieser Druck ist im Profifußball allgegenwärtig. Eine Studie der Spielergewerkschaft Fifpro aus dem Jahr 2015 offenbarte, dass 38 Prozent von 607 aktiven Profis in elf Ländern Symptome einer Depressionen zeigten und unter Angstzuständen litten. Nicht nur im Leistungssport gehört Druck dazu. In vielen Berufen dürften Menschen ähnliche Stresslevel erreichen und werden bei Weitem nicht so gut wie Nationalspieler bezahlt. Doch es gibt keinen anderen Beruf in Deutschland, in dem persönliche Leistungen von so vielen Menschen Woche für Woche öffentlich bewertet werden.

Seit Teenagertagen lebt Mario Götze mit der Erwartungshaltung anderer. Es gab eine Zeit, da war er auf dem Weg, der Boris Becker des deutschen Fußballs zu werden. Als "eines der größten Talente, die wir je hatten", bezeichnete 2010 der damalige DFB-Sportdirektor Matthias Sammer den Nachwuchsspieler. Mit 17 spielte Götze das erste Mal in der Bundesliga, mit 18 für die Nationalmannschaft, da war er der jüngste Debütant seit Uwe Seeler. 2011 und 2012 wurde er mit Borussia Dortmund deutscher Meister. Nach seinem ersten Länderspieltor 2011 in einem Freundschaftsspiel gegen Brasilien sagte der Kommentator bei der Live-Übertragung in der ARD: "Wir sprechen jetzt noch nicht von Messi, weil da ist er noch nicht, aber er ist auf dem Weg dahin." Journalisten tauften ihn "Götzinho". Fußballdeutschland, und Dortmund sowieso, lag Götzinho zu Füßen.

Die Polizei begleitete ihn zum Training, sein Haus bewachte ein Sicherheitsdienst

Zwei Jahre später bekam Götze erstmals heftigen Gegenwind zu spüren. Der damals 20-Jährige wollte den nächsten Schritt Richtung Weltkarriere gehen – und verkündete einen Wechsel zum FC Bayern München. Sein Umfeld war skeptisch, sein damaliger Berater hatte ihm geraten, in Dortmund zu bleiben. Sein Bruder Fabian Götze beschreibt Mario so: "Er lässt sich halt nichts sagen. Er hat ’nen ziemlichen Dickschädel." Die Reaktion der BVB-Fans: Trauer, Wut, Hass. "Verräter", "Judas" oder "Geldgeier" gehörten zu den harmloseren Bezeichnungen, die Götze von nun an im Stadion und im Internet über sich ergehen lassen musste. Die Polizei begleitete ihn zum Training, sein Haus wurde von einem Sicherheitsdienst überwacht. In den Frühlingstagen 2013, als die Nachricht seines Wechsels die Runde machte, erlitt Götze einen Muskelfaserriss. Sein damaliger Trainer Jürgen Klopp sagte später über Götzes Verletzung: "Ich hab nie gedacht, das ist ein Zufall. (...) Der Junge stand unter Druck ohne Ende, und duff, war der Muskel weg."

In München erlebte das "Jahrhunderttalent" schwierige Jahre. Bayerns Trainer Pep Guardiola wusste wenig mit ihm anzufangen. Kritiker schrieben, Götze laufe zu wenig, er sei zu dick, er sei zu langsam, er konzentriere sich zu wenig auf den Fußball.