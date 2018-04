Yolandas Großvater starb vor 50 Jahren, lange bevor sie geboren wurde. Trotzdem hat sie das Gefühl, ihn ein wenig zu kennen, denn ihr Vater erzählt oft von ihm, seinem Papa. Besonders gern erinnert er sich, wie er mit den Kindern Quatsch machte. Zum Beispiel durften Yolandas Papa und seine Geschwister vom Kühlschrank hopsen. Kühlschränke waren damals nicht so hoch wie heute, aber Yolandas Großmutter schimpfte trotzdem – während der Opa lachte.

Früher war er für Yolanda vor allem das: ein lustiger Mann. Heute ist Yolanda neun Jahre alt, geht in die vierte Klasse und weiß, dass ihr Großvater ein berühmter Mann war. Einer, nach dem in den USA Straßen und Schulen benannt sind, für den Denkmäler und Museen errichtet wurden. Yolandas Großvater war Martin Luther King. Er kämpfte gegen Armut und Krieg und dafür, dass Schwarze und Weiße in Amerika gleich behandelt werden. "Er hat geholfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen", sagt Yolanda. Sie ist das einzige Enkelkind Martin Luther Kings und sehr stolz auf ihn. Aber wenn sein Leben im Unterricht durchgenommen wird, hält Yolanda sich lieber zurück. "Niemand soll denken, dass ich mit ihm angeben will", sagt sie.

Wir – eine Reporterin und ein Fotograf – sind mit Yolanda und ihren Eltern bei ihr zu Hause verabredet. Die Familie wohnt in der Nähe von Atlanta, einer großen Stadt im Süden der USA. Die Kings leben in einem Viertel mit vielen Parks und großen Gärten. Jetzt im Frühling blühen dort Magnolien, knorrige Bäume mit riesigen weißen und pinkfarbenen Blüten.

Das Haus ist aus grauem Stein und hat braune Fensterläden, es sieht von außen aus wie eine Villa aus einem Märchenfilm. Drinnen ist es hell, durch hohe Fenster schaut man auf eine Veranda. Im Wohnzimmer hängt ein großer Ventilator von der Decke, denn im Sommer wird es sehr heiß in Atlanta.

Yolanda begrüßt uns in der Küche. Sie hat sich schick gemacht, trägt ein helles Shirt und einen Rock mit bunten Zipfeln. Yolanda ist sehr höflich, aber auch ein wenig scheu. Sie hat heute schulfrei, weil dies ihr erstes eigenes Interview ist. Sonst sind es ihre Eltern, die nach ihrem Opa gefragt werden. Yolanda war öfter dabei, einmal traf sie sogar den früheren Präsidenten Barack Obama. Das war cool, fand sie. Aber sie war nie die Hauptperson – bis wir von der ZEIT-Kinderseite anriefen.

Yolanda will am liebsten auf dem großen weißen Sofa im Wohnzimmer sitzen, zwischen ihren Eltern, ein Glas Orangensaft in der Hand. Und als sie es sich da bequem gemacht hat, ist sie gar nicht mehr scheu, die Geschichten über ihren Opa und ihre Familie sprudeln nur so aus ihr heraus.

Sie erzählt zum Beispiel, wie sie einmal für ein Schulprojekt ihre Großmutter Coretta erforscht hat. Auch die setzte sich für Gerechtigkeit ein. Aber auch sie starb, bevor ihre Enkelin geboren wurde. Auf ihrem iPad hat Yolanda ein Video aus alten Familienfotos gebastelt. Mit einem Programm malte sie ihrer Oma kleine Krönchen, zum Hochzeitsfoto ihrer Großeltern baute sie das Läuten von Glocken ein. "Dingdong, dingdong", singt Yolanda beim Erzählen und kichert. Ihre Oma schaut von einem großen Foto aus zu.