Der Pate, Francis Ford Coppolas Filmzyklus in drei Teilen, handelt vom organisierten Verbrechen. In jeder Szene spürt man, wie sehr der Regisseur von der Mafia fasziniert ist. Andererseits hat der Zyklus auch die Mafia beeindruckt, vielleicht sogar verändert. Er wurde für die Verbrecher stilbildend: Sie wollten so sein wie die eleganten, heiseren Männer auf der Leinwand.

Auch die große deutsche Schauspielerin Martina Gedeck ist von der Mafia gebannt. Zumindest dann, wenn die "ehrenwerte Gesellschaft" über Köpfe wie Marlon Brando, Robert De Niro und Al Pacino verfügt.

Gedeck, geboren 1961, aufgewachsen in Landshut, war nie eine Kinogängerin. Sie ist ausgebildete Theaterschauspielerin. Die wesentlichen Werke der Filmgeschichte hat sie sich, im einsamen Selbststudium, in den siebziger Jahren aus der Videothek besorgt und schwungweise angeschaut. Irgendwann stieß sie auf einen Trupp wilder, junger, italienischstämmiger Männer, und sie folgte deren Spuren: Coppola, Scorsese, Pacino, De Niro.

Dass wir uns nun den Paten, und zwar den zweiten Teil des Zyklus, ansehen, hängt damit zusammen, dass in diesem Film die beiden Superschauspieler ihrer Generation zum ersten Mal gemeinsam auftreten. Sie haben allerdings keine gemeinsame Szene und begegnen sich im Film nie, da sie auf verschiedenen Zeitebenen agieren: Robert De Niro als der junge Pate Vito Corleone, Al Pacino als dessen Sohn Michael.

Immerhin sieht man beide Figuren zusammen: Vito hat in New York soeben seinen ersten Mord begangen (er erschoss den örtlichen Angstmacher und Geldeintreiber der Mafia), es ist der Anfang seiner Verbrecherkarriere, und nun beruhigt er, der Mord liegt wenige Minuten zurück, seine Nerven, indem er sein Säuglingssöhnchen Michael auf den Knien schaukelt. Fast wirkt es, als hielte sich der Pate an seinem Nachfolger fest. Eine schlagende Szene: Der Mord war nötig, um dem Baby (und dem ganzen Corleone-Clan) eine Zukunft zu geben. Martina Gedeck sagt: "Weil Vito gemordet hat, ist sein Kind nun in Sicherheit. Er hat seine Familie beschützt."

Den Paten zu lieben bedeutet, sich auf die dunkle Seite zu schlagen und den Bösen zu folgen. Wir tun das in einem kleinen Vorführraum in der Berliner Kurfürstenstraße, direkt neben dem alten Café Einstein. Es ist elf Uhr vormittags, die Sonne scheint, aber mittels schwerer Vorhänge kann der helle Raum rasch in tiefe, sozusagen internationale Kinonacht versetzt werden.

Martina Gedeck hält die Fernbedienung des Abspielgeräts im Schoß, sodass wir den Film anhalten und entscheidende Szenen besprechen können. Ein Stopp ist aber selten nötig, da Gedeck zum Film eine Art running commentary spricht. Als beispielsweise Michael Corleone in Nevada mit einem korrupten amerikanischen Senator über die Erteilung einer Glücksspielkonzession verhandelt, passiert auf der Leinwand Folgendes: Michael wippt in seinem Stuhl und wird vom Yankee-Senator als ölhaariger italienischer Ärgermacher verhöhnt. Pacino vereist vor Wut und Entschlossenheit, und rechts neben mir ist Martina Gedeck spürbar solidarisch mit Michael Corleones Rachlust.