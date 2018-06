Mitten in der Nacht, es geht bereits auf zwölf Uhr zu, wird Michael Kretschmer klar, dass sich bald alles verändern wird. "Jetzt muss ich mir was anderes suchen", sagt er am Telefon. Bis eben saß er mit Parteifreunden zusammen, nun fährt er nach Hause.

Es ist der 24. September 2017, der Abend der Bundestagswahl, und Kretschmer weiß, dass er verloren hat. 15 Jahre lang saß er für die CDU im Bundestag, zuletzt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, durchaus mit Ambitionen auf mehr. Jetzt aber ist er plötzlich arbeitslos: Ein Malermeister von der AfD, den bislang keiner kannte, hat ihn geschlagen. Daheim in Görlitz, seinem Wahlkreis. Über die Liste ist Kretschmer nicht abgesichert, er hat kein Mandat mehr. Sein Leben wird sich ändern – wegen der AfD.

Kaum zu glauben, dass diese Szene noch gar nicht so lange her ist.

Heute, ein halbes Jahr später, ist Michael Kretschmer, 42, sächsischer Ministerpräsident. In gewisser Weise auch dank der AfD: Weil diese Partei Sachsens CDU tief getroffen hat und im dauer-schwarz-regierten Bundesland sogar stärkste Kraft wurde, trat im Oktober Stanislaw Tillich als Ministerpräsident zurück. Kretschmer schlug er als seinen Nachfolger vor. Aus dem Verlierer wurde ein Gewinner. Dabei gibt es eigentlich keinen, der Kretschmer um sein Amt beneidet.

Vielleicht ist sein Job einer der unangenehmsten in der deutschen Politik. Denn 2019 ist Landtagswahl in Sachsen. Es ist nicht übertrieben, zu behaupten, dass sich alle sächsischen Parteien (außer der AfD) vor dieser Landtagswahl fürchten. Das Ziel der AfD lautet ganz offiziell: Sie will stärkste Partei im Land werden, am liebsten den Ministerpräsidenten stellen. Kretschmer muss binnen eines Jahres so viele Wähler wie möglich zurückgewinnen. Ausgerechnet er, der so krachend gegen die AfD verlor.

Kann ihm das gelingen?

Die ZEIT hat Kretschmer in den vergangenen Monaten beim Start seiner Mission begleitet. Auf Wahlkampftermine, in Gesprächsrunden, zu persönlichen Treffen. Dabei erlebt man einen Ministerpräsidenten, der seine Rolle sucht und sie zu finden scheint. Einen Mann, der in kürzester Zeit einen Landesvater aus sich machen muss – und einen Plan hat: die AfD zu bekämpfen. Durch Zuhören.

Im Bundestag gehörte er zur Clique um Jens Spahn, den heutigen Bundesgesundheitsminister, und so verhielt er sich auch. Gemeinsam mit Spahn profilierte er sich als Vertreter einer jungen, betont konservativen Generation – provokant, karrierebewusst. Zur Ehe für alle sagte Kretschmer einst: "Ich finde, es reicht auch mal." Er kritisierte Angela Merkels Flüchtlingspolitik hier und da. Er war ständig unter Dampf.

Und nun? Steht da ein anderer Mann vor den Sachsen. Provokantes ist von ihm fast nichts zu hören. Er schleudert kaum mehr Thesen ins Land, spricht nur dann über Flüchtlinge, wenn man ihn dezidiert danach fragt. Und über die AfD redet er schon gar nicht gern. Kretschmer will es jetzt anders versuchen. Er möchte AfD-Wähler von sich überzeugen, indem er von Dorf zu Dorf tingelt, von Kleinstadt zu Kleinstadt, von Versammlung zu Versammlung, um alle mal alles sagen zu lassen – ohne Positionen zu tabuisieren. Er will derjenige werden, dem die Wähler ihr Herz ausschütten, auch die von der AfD, aber mit allen Problemen, nicht nur mit den Flüchtlingsgeschichten. Kretschmer sieht es so: Die Leute wollen von ihm nicht die Welt erklärt bekommen. Sie wollen ihm die Welt erklären.