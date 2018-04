DIE ZEIT: Herr Holenstein, wie oft mussten Sie an die Gegenwart denken, als Sie an der Schweizer Migrationsgeschichte geschrieben haben?

André Holenstein: Ich war natürlich sensibilisiert durch die Flüchtlingsproblematik. Aber meine beiden Co-Autoren und ich haben uns sehr stark darum bemüht, das Buch ohne eine offensichtliche politische Message zu verfassen. Wir wollen beschreiben, was in der Schweiz beziehungsweise in dem Raum, der die Schweiz ausmacht, die Migration historisch bedeutet hat.

ZEIT: Ich frage, weil ich einen Satz in Ihrem Buch gelesen habe, der zwar 400 Jahre alt, aber dennoch aktuell ist. Es geht dabei um die Besiedelung des Alpenraums durch die Walser: "Wer Migration einseitig als Flucht aus der Not betrachtet, erhebt stillschweigend die Sesshaftigkeit zur Norm."

Holenstein: Das ist nicht unbedingt politisch gedacht, sondern vor allem ein starkes Wort an die Adresse einer älteren Migrationgeschichte ...

ZEIT: ... das heißt?

Holenstein: Für frühere Historiker waren Wanderungen die Abnormität. Das ist falsch. Dass einer aus dem Elend flüchtet, das mag immer mal wieder zutreffen, zeigt aber nur eine Facette der Migration. Sowohl heute als auch in den vormodernen Jahrhunderten.

ZEIT: Noch immer denken aber viele Schweizer: Wer geht, der ist ein Verlierer.

Holenstein: Dahinter steht eine stereotype Vorstellung einer gesellschaftlichen Ordnung, die auf Stabilität und auf Sesshaftigkeit beruht und für die räumliche und soziale Mobilität tendenziell Störfaktoren sind.

ZEIT: Liegt das daran, dass Geschichtsprofessoren halt die meiste Zeit am Pult in ihren Büros sitzen und von dort die Welt erklären?

Holenstein: Dass Migration als etwas Abnormes gilt, ist nicht so sehr das Problem der Wissenschaftler, die bereits früher mobil waren, sondern Ausdruck eines Ideals gesellschaftlicher Ordnung. Gerade in der Schweiz, die sich lange gerne als ein bäuerliches Land sah – und die bäuerliche Lebensweise ist per se eine sesshafte Lebensweise. Den eigenen Acker kann man nicht mitnehmen. Migration bedroht diese agrarisch-bäuerliche Kultur.

André Holenstein, 55, ist Professor für Schweizer Geschichte an der Universität Bern.

ZEIT: Wie bitte?

Holenstein: Der Historiker Herfried Münkler hat 2015, auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, in einem Aufsatz geschrieben, dass dieses Spannungsverhältnis zwischen mobiler und immobiler Lebensweise zurückgeht bis zur neolithischen Revolution. Also in die Zeit, als Ackerbau und Viehzucht in Europa heimisch wurden und die Kultur der Sammler und Jäger verdrängte.

ZEIT: Dieser Widerstand der Einheimischen gegen die Nomaden ist auch ein Teil des Schweizer Gründungsmythos: Eidgenossen gegen rumziehende Habsburger. Gleichzeitig gibt es einen zweiten Teil dieses Mythos, der heute vergessen ist, und der handelt von – Migration.

Holenstein: Der Gründungsmythos beginnt sogar mit diesen Herkunftssagen. Er steht im berühmten Weissen Buch von Sarnen, dem Text, mit dem sich die Eidgenossen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zum ersten Mal schlüssig einen Reim darauf zu machen versuchten, wer sie sind, woher sie kommen – und warum es sie überhaupt gibt. Aber bevor wir als Leser auf die bekannten saftigen Geschichten der Rütli-Verschwörung, der bösen Adeligen, die vertrieben werden, auf Wilhelm Tell stoßen, gibt es drei, vier Zeilen, die erklären, woher die Leute um den Vierwaldstätter See eigentlich kommen. Und das sind alles Migrationsgeschichten.

ZEIT: Also, woher kommen wir?

Holenstein: Im Fall der Schwyzer ist davon die Rede, dass sie von Schweden abstammen, die auswandern mussten, weil sie an Hunger litten.

ZEIT: Die Amerikaner sind in dem Fall gar nicht so doof, wenn sie die Schweiz mit Schweden verwechseln?

Holenstein: Sie treffen damit eine uralte Verwechslung (lacht). Spannend finde ich, dass die Migrationsherkunft für die Menschen in Schwyz im frühen 16. Jahrhundert etwas war, auf das sie stolz waren. Es gibt Landsgemeindebeschlüsse aus den 1520er Jahren und von 1531, die sagen: Es solle jeder Schwyzer zu Gott beten und ihm dafür danken, dass er von den freien frommen Schweden abstamme.

ZEIT: Was sagt Ihnen das?

Holenstein: Die Schwyzer assoziierten damit, sie seien immer schon frei gewesen, und es seien Schweden gewesen, die ihnen die Freiheit auf ihrer Wanderung mitgebracht hätten.