Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

Den Tag vergesse ich nie: Der Magnat, der die Zeitung gekauft hatte, für die ich schrieb, lud uns Kolumnisten in den Sitz der Holding und verkündete die neue Publikationspolitik: "Von nun an will ich in dieser Zeitung keine Zeile mehr gegen Erdoğan."

Als ich protestierte: "Wie soll das gehen, keine Kritik an der Regierung in einer sozialdemokratischen Zeitung wie der Milliyet?", entgegnete er: "Kennen Sie mein Geschäftsrisiko? Ich hänge voll und ganz am Wort der Regierung."

Und ich wurde gefeuert.

Dann tauchte ein Telefonmitschnitt auf. Mein Chef telefonierte mit seinem "Chef", also mit dem damaligen Premier Erdoğan. Weil ihn ein Bericht in der Zeitung erzürnt hatte, putzte Erdoğan den Inhaber herunter. "Warum bin ich nur in dieses Gewerbe eingestiegen", weinte der Magnat am Telefon. Ja, der 79-jährige Unternehmer weinte tatsächlich.

Can Dündar ist Chefredakteur der Internetplattform Özgürüz. Er schreibt jetzt für uns wöchentlich über die Krise in der Türkei.

Ebendieser Unternehmer, Erdoğan Demirören, einer der größten türkischen Industriellen, wurde vergangene Woche zum größten Medienmogul der Türkei. Aydın Doğan, der "Murdoch der Türkei", der die Mainstream-Medien seit 40 Jahren nahezu vollständig beherrschte, verkaufte überraschend seine gesamten Unternehmen, inklusive der meistverkauften Zeitungen Hürriyet und Posta und der populärsten Fernsehsender Kanal D und CNN Türk, für 1,2 Milliarden Dollar an seinen Konkurrenten Demirören. Jedem ist klar, dass die Operation, die klar gegen das Anti-Monopol-Gesetz verstößt, kein Verkauf ist, sondern eine "Beschlagnahme". Die Zeitung Hürriyet, die vor 20 Jahren über ihn titelte: "Sein politisches Leben ist am Ende", und ihren Besitzer vergaß Erdoğan nie. Kaum an der Macht, zeigte er seine Feindschaft offen. Aydın Doğan erhielt eine Steuerstrafe in der unfassbaren Höhe von 2,5 Milliarden Dollar. Um sie auf 700 Millionen Dollar zu drücken, musste er eine Reihe Chefredakteure und Journalisten entlassen. Er verkaufte die Zeitungen Milliyet und Vatan und beendete die Regierungskritik in allen Organen seiner Mediengruppe. Doğans deutscher Partner Springer entschloss sich zum Rückzug, weil die Pressefreiheit "mit Füßen getreten" werde. Das alles war Erdoğan nicht genug. Aydın Doğan sah sich – manche meinen aus Furcht vor Verhaftung – gezwungen, alles zu verkaufen.

Damit hat der türkische Staatspräsident vor den Wahlen, in denen über sein Schicksal und das seines Landes abgestimmt wird, den Sessel des größten Medienzaren Europas inne. Er bestimmt über beinahe 80 Prozent der Medien. Nicht von ihm abhängige Zeitungen sind von Verbot bedroht.

Wird dieser Verkauf, der Erdoğans Propagandamaschine stärkt, das Wahlergebnis beeinflussen?

Kaum. Denn die loyalen Medien haben längst ihr Publikum eingebüßt. Sie publizieren nur noch, um einem Einzelnen zu gefallen, und beten den ganzen Tag lang für seine Wiederwahl.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe