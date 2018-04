Der Mann hat einen Traumjob und berichtet freimütig von seiner andernorts wohl nicht geduldeten Hauptbeschäftigung am Arbeitsplatz. "Ich spiele den ganzen Tag und bekomme auch noch Geld dafür", sagt Philipp Sprick mit einem spitzbübischen Lächeln. Vor 13 Jahren kam er als Volontär zum Ravensburger Spieleverlag, heute leitet er die Redaktion für Familien- und Gesellschaftsspiele. Er ist nun 39 Jahre alt, und wenn er mit lebhaften Gesten von seiner Arbeit erzählt, merkt man: Der Mann brennt für das, was er tut.

Sprick empfängt in seinem Büro in der "neuen" Firmenzentrale des oberschwäbischen Traditionsunternehmens, einem Neunziger-Jahre-Zweckbau im Industriegebiet der von mittelalterlichen Türmen geprägten Stadt unweit des Bodensees. Die Firma wurde einst nach der Stadt benannt, heute wäre es wohl umgekehrt: Mehr als tausend Arbeitsplätze, ein eigenes Museum in der Altstadt und einen Freizeitpark am Stadtrand bietet das Familienunternehmen.

Von draußen mag die Firmenzentrale grau wirken, drinnen eröffnet sich die bunte Welt der Spiele – im Foyer, den Fluren und in Spricks Büro. Es ist ein Eldorado für seine Zielgruppe, "alle Spielefans von 8 bis 99": Bis an die Decke sind die Regale und Schränke vollgestopft mit bunten Schachteln. Auf Leitz-Ordnern stehen die Namen der millionenfach verkauften Dauerbrenner: Das verrückte Labyrinth, Scotland Yard, Nobody is perfect, memory. Und Namen, die bisher keiner kennt: die Favoriten für die nächste Saison. "Die sind noch geheim!", sagt Sprick.

Das Familienunternehmen Ravensburger ist der unbestrittene Marktführer bei Brettspielen und Puzzles aller Art in Deutschland. Daran ändern auch digitale Spiele für Smartphones und Tablets nichts. Statt dass diese den althergebrachten analogen Angeboten den Garaus machten, erlebten Ravensburger und Konkurrenten eine Renaissance der Brettspiele. In den vergangenen drei Jahren wuchs der Absatz von Brettspielen in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands Spieleverlage um fast 25 Prozent. Trotzdem wandelt sich auch die Arbeit von Philipp Sprick und dessen Kollegen, deren Traditionsunternehmen sich internationalisiert und digitalisiert.

Auf dem Tisch in Philipp Spricks Büro steht ein Tablett mit Spielfiguren, darunter kegelförmige wie beim Klassiker Fang den Hut, tonnenförmige mit Fähnchen und stilisierte Menschen mit bunten Köpfen. Bevor ein neues Spiel erscheint, wählt Sprick aus, welche der Figuren dazu passt. Das ist aber die leichteste Übung: Weit mehr als tausend Spielideen bekommen er und seine vier Teamkollegen jährlich auf den Tisch. Nur ein geringer Prozentsatz lande als fertiges Produkt in Spielwarenläden, Online-Shops, Supermärkten oder Drogerien, schätzt Sprick. Ideen liefern professionelle Autoren und solche, für die Spieleerfinden ein Hobby ist. Zu den besten externen Entwicklern gehörten ein ehemaliger Fliesenleger und ein früherer Bankdirektor, erzählt Sprick.

Die Entwicklung des Umsatzes der Ravensburger AG, dargestellt mit Hütchen aus "Fang den Hut" © ZEIT-Grafik

Ravensburger verdient bis heute gutes Geld mit scheinbar unsterblichen Klassikern wie memory. Aber um erfolgreich zu bleiben, gilt es, dazu ständig Neues zu entwickeln. Dabei ist es schwierig, die Neulinge langfristig zu etablieren: Viele überlebten die ersten zwei Jahre nicht, sagt Sprick, zumal die Konkurrenz groß ist. Rund tausend neue Spiele kommen jährlich auf den deutschen Markt. Deshalb versuchen die Spielefahnder die besten Ideen aus den vielen Vorschlägen herauszufiltern. Dann geht es ans Testen und Optimieren. Draußen, in Schulen, auf Spielemessen oder bei Treffs von Spieleautoren, drinnen mit den Kollegen und eingeladenen Testspielern. So lohnt es sich für das Unternehmen, wenn der Manager Sprick bei seiner täglichen Arbeit Spaß am Spiel hat.

Aber wie kommt es, dass es immer weniger Kinder in Deutschland gibt und mehr Spiele verkauft werden? Ganz einfach, sagt Vorstandschef Clemens Maier: "Pro Kopf wird mehr ausgegeben." In einer Patchworkfamilie könne es sein, dass bis zu acht Großeltern ein kleines Geburtstagsgeschenk für den Enkel bräuchten. Und Ravensburger sei am stärksten in der Preisklasse von 10 bis 50 Euro.