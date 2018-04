Demonstrative Friedfertigkeit kann provozierend sein. Wer kein Choleriker ist, dürfte das im Streit schon erlebt haben. Man wird angegriffen, aber wenn man ruhig reagiert, kann es sein, dass der Zorn des anderen gleich verpufft. Es kann aber auch sein, dass die eigene Gelassenheit den Zorn des Gegenübers erst richtig entfacht, zumal wenn es um Entscheidendes geht, zum Beispiel: ein religiöses Bekenntnis, eine politische Überzeugung oder die Liebe. Wer betont friedlich bleibt, kann sein Gegenüber in Rage versetzen.

Der Soziologe Herbert Marcuse nannte das repressive Toleranz, es ist eine Herrschaftsmethode, nicht nur in der Politik. Marcuse wünschte sich stattdessen eine befreiende Toleranz, die den Streit sucht und ermöglicht, damit am Ende dauerhaft Frieden herrscht. Bei Jesus von Nazareth, König der Juden, den die Christen auch Friedefürst nennen, hat das leider nicht funktioniert. Sein Radikalpazifismus ebenso wie seine Streitbarkeit (er akzeptierte sogar die Kritik seiner Jünger) wurden als Provokation empfunden. Pech für Jesus, dass die Mächtigen jener Zeit keinen Sinn für befreiende Toleranz hatten.

In Deutschland werden wieder jüdische Schulkinder beschimpft und bedroht

Vielleicht fühlten sich die Römer ebenso wie die Hohepriester durch die neue Religion der Gewaltlosigkeit ja persönlich verhöhnt. Nur Pontius Pilatus wäre gelassen und mächtig genug gewesen, diesen Wanderprediger gewähren zu lassen, aber leider, das hätte die politische Ordnung gefährdet, weil zu viele riefen: "Kreuziget ihn!" Religionsfreiheit konnte auch Pilatus sich noch nicht leisten. So endete Jesus am Kreuz. Christen glauben: So hat er die Menschheit erlöst. Es dauerte dann aber noch fast zwei Jahrtausende bis zu dem befreienden Zustand, den allein die modernen Demokratien heute garantieren: dass abweichende Meinungen in allen Glaubensfragen erlaubt, ja schützenswert sind.

Sind wir nun im Paradies auf Erden angekommen? Nein, denn einige Prediger wollen nicht begreifen, dass Religionsfreiheit Grenzen hat: immer da, wo sie die Freiheit anderer berührt. Der freie Bürger darf nur glauben, was er will, solange er niemanden wegen seines Glaubens oder Unglaubens diskriminiert.

Klingt leicht, ist aber schwer. Soeben hat die Bild-Zeitung berichtet, dass in Deutschland jüdische Kinder von muslimischen Schulkameraden antisemitisch beschimpft und sogar mit dem Tod bedroht werden. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes erklärte, dies seien keine Einzelfälle. Tatsache ist, dass auch christliche Kinder an Schulen mit einem hohen Anteil muslimischer Migranten als Scheißchristen tituliert werden. Tatsache ist auch, dass Migrantenkinder als Scheißmuslime angefeindet werden und islamfeindliche Straftaten sich häufen.

Was hilft? Die neue Bundesregierung versucht es mit einem Beauftragten für Religionsfreiheit. Das ist gut, denn diese Freiheit ist ein fragiles Privileg. Sie wird zwar durch das Grundgesetz garantiert, aber einige Menschen müssen erst noch akzeptieren: Religion ist nicht sakrosankt, man darf sie kritisieren. Genau deshalb existiert dieses Freiheitsrecht in vielen Ländern der Welt nicht. Im Nahen Osten, aber auch in Asien und Afrika kosten Religionskonflikte noch Menschenleben. Und der türkische Präsident Erdoğan heizt den Konflikt mit den Kurden mithilfe türkischer Moscheen auf religionskämpferische Weise an.

Was lernen wir also von Ostern? Dass Frieden eine naive Idee ist und das Kreuz realistisch? Sagen wir es so. Jede Religion hat ein totalitäres Potenzial, weil sie auf einer Prämisse beruht, die keinen Irrtum zulässt: Gott ist. Den Glauben des anderen ertragen zu lernen ist deshalb eine der größten Herausforderungen, die es gibt. Darin besteht die Leistung westlicher Aufklärer und Theologen: dass sie gezeigt haben, wie man die Wahrheit anderer voll akzeptiert, ohne die eigene Wahrheit zu relativieren. Religionsfreiheit braucht nicht nur zähneknirschende Toleranz, sondern Respekt; nicht nur Wissen, sondern Demut; nicht nur Religionsfrieden, sondern Religionskritik.

Es reicht kein friedensseliger Osterpazifismus: für den Frieden sein und sich wie Jesus fühlen. Frieden muss friedlich erstritten werden. Die Religionsgemeinschaften und die Politik begnügen sich oft mit Freundschaftsfloskeln. Sie müssen aber auch verhindern, dass Religionsfreiheit ausgenutzt wird. Sonst gefährden sie diejenigen, die das Pech haben, Teil von Religionskonflikten zu sein. Auch in Deutschland.

