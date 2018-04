Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Fünf Stunden essen – allein das klingt für die meisten nach Stress. Und dann noch an einem Tisch mit wildfremden Leuten. Schwierigen Leuten, so steht zu befürchten, denn sonst müssten sie ja wohl kaum Geld zahlen, um am Freitagabend mit Wildfremden ... siehe oben. Aber bei der Stundenzahl ist Monika Fuchs unerbittlich. "Von 18 bis 23 Uhr", so steht es in ihrer Einladung. Sie führt ja kein Restaurant, sondern einen Supper Club. Einen exklusiven, wenn man die Wartezeiten bedenkt: Ein Vierteljahr kann es dauern, bis man einen Platz an der Tafel in ihrer Harvestehuder Villa bekommt.

Dies ist kein Club mit einem Türschild, mit einer Homepage schon gar nicht. Man kann sich zusammengoogeln, was einen erwartet. Aufregender ist es aber, unwissend hinzugehen. Das Geld bei der jungen Helferin abzugeben, die an der Garderobe ihre Liste abhakt. Und von da an kein Kunde mehr zu sein, sondern Teil einer Inszenierung. Regie führt die Hausherrin selbst. Monika Fuchs ist eben achtzig geworden, ist aber weit entfernt von jeder Salondamen-Grandezza. Es soll Gäste geben, die sie mit einem Wangenkuss begrüßt hat, aber viel lieber gibt sie sich ein wenig burschikos: "Wir schnacken später, ich muss arbeiten." Die fünf Gänge für zwanzig Leute kocht sie selbst, mit Rücksicht auf all die Unverträglichkeiten, die heutzutage jeder hat.

Gehobene Hausfrauenküche gibt es bei Monika Fuchs. © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Auch das kann Spaß machen: Die Frau schräg gegenüber am großen Tisch mag etwa keine Zitrusfrüchte. Darum bekommt sie zum Scampi-Mango-Kunterbuntsalat anstelle der Orangen-Vinaigrette eine mit Champagneressig. Normalem Weißweinessig also, aber das Wort wirkt Wunder. Ruckzuck geht die Karaffe rum, und wir haben ein Thema. Champagner löst die Zunge, selbst wenn es gar keiner ist.

Die Runde ist an diesem Abend angenehm gemischt. Meist Paare von etwa dreißig bis siebzig, alle zum ersten Mal dabei. Es sind Offiziere und Ärzte darunter wie in den Gesellschaften eines Agatha-Christie-Romans, aber auch Kosmetikerinnen und Webdesigner. Erfragen muss man das selbst; von Kennenlernkram jeder Art sieht die Hausherrin ab.

Das Essen ist gut auf den Anlass abgestimmt – gerade so interessant, dass man für ein paar Minuten in den Teller abtauchen kann. Aber auch so schlicht, dass man immer wieder auftaucht, statt ernsthaft darüber nachzudenken, ob der rohe Lachs nun wirklich mit dem Chicoréeblatt harmoniert. Es gibt Entenbrust mit rosa Pfeffer, Rigatoni mit Hühnerfleisch und scharfer Tomatensauce, einen Vanilleflan mit Pistazien und Früchten. Alles tadellos gemacht, aber nicht im Stil eines Restaurants, sondern als Homecooking mit den Modeprodukten zurückliegender Jahre. Man bedient sich selber vom Tablett, versorgt die Nebenleute, achtet auf die gerechte Verteilung der Garnelen im Salat.

Die Stimmung ist ein wenig wie bei einer Schulklasse, wenn der Lehrer mal draußen ist – etwas übermütig, schüchtern aber auch. Dafür sorgt schon das elegante Haus voller Erinnerungsstücke. Im Flur das Foto von Monika Fuchs im Kreis ihrer 18-köpfigen Familie. Im Speiseraum die zwei Ölgemälde der streng blickenden Ahnen ("Die passen auf, dass ihr nichts klaut"). Die Zeit vergeht; die Köchin schaut nach getaner Arbeit herein. Fragt nach Berufen, nach Kindheitsträumen und ob man noch Kaffee möchte.

Das Harvestehuder "Restaurant im Wohnzimmer" ist vor allem eines: ein Rezept für Geselligkeit. Lobt man Monika Fuchs als begnadete Gastgeberin, zuckt sie die Schultern: "Ich mache doch kaum etwas." Das könnte sogar stimmen; denn vor allem ist sie etwas. Wer doch ein wenig googelt, stößt auf Stationen ihres Lebens. Avon-Beraterin in den USA, Verfasserin von Kitschromanen, Leibköchin von Reinhold Beckmann. Auch manch todtrauriges Erlebnis ist dabei. Von alldem erzählt sie ein klein wenig, so lakonisch, dass man die Menge des Ungesagten erahnt. Was für ein reiches Leben, und man durfte durchhuschen – fünf Stunden lang. Das ist der Teil des Rezepts, den man nicht nachkochen kann.