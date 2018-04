Noch ist Zürich nicht verloren. Vorige Woche war auf diesen Seiten zu lesen (ZEIT 13/18), die Flaneure der Stadt kämpften um die Rückeroberung des Sechseläutenplatzes. Von Deutschland aus drücke ich ihnen die Daumen, dass sie Erfolg haben! Ich kenne die Sehnsucht nach Freiraum und Grandezza aus Berlin. Dort ist sie allerdings innerhalb weniger Jahre in Fettdunst, Lärm und Eventgetümmel versunken.

Es geht um den Alexanderplatz. Er ist zwar nicht der schönste Platz der deutschen Hauptstadt, aber der größte und berühmteste. Alfred Döblin hat ihm ein Roman-Monument erschrieben, und selbst die DDR erschien hier urban und modern. Nach der Jahrtausendwende wurde der Platz aufwendig saniert, nach Plänen der Stararchitekten von Gerkan, Marg und Partner. Aber was sich seither auf den Granitfliesen abspielt, spottet jeder Beschreibung. Wer hier steht, will nur noch weg. Der Alex wurde zur No-go-Area für Flaneure!

Die Aussicht, diesen Platz in seiner ganzen Großzügigkeit und Leere zu erleben – sie bleibt ein leeres Versprechen. Fast übers ganze Jahr hinweg verstellt ein irres Labyrinth aus Hütten, Buden und Billigpavillons den öffentlichen Raum. Steht ein riesiges Zelt neben dem Brunnen der Völkerfreundschaft, dann weiß man: Ah, Oktoberfest! Stinkt es nach Räucherstäbchen, ist Weihnachtsmarkt (im Winter) oder "Friedensfestival" (im Sommer). Dieser Tage ist gerade Ostermarkt, mit Schauhandwerkerhütten, Streichelzoo und der Hauptattraktion: einem Stand mit 5800 umhäkelten Ostereiern.

Wer beim zuständigen Amt nachfragt, an wie vielen Tagen im Jahr das große Trallala den Alex in Beschlag nimmt, der bekommt keine endgültige Auskunft. (Wie könnte es anders sein, wir sind hier schließlich in Berlin.)

Einerseits darf der Platz an maximal 120 Tagen im Jahr mit "Sondernutzung" bespielt werden. Andererseits müssen die Budendörfer ja auch auf- und abgebaut werden, was nach amtlichen Angaben jeweils zwischen zwei und sieben Tage dauert. So oder so ertragen viele Berliner den Rummel nicht mehr. Im Tagesspiegel sehnte kürzlich ein Autor das Ende der "Budenpest" im Herzen der Stadt herbei: "Reißt die Hütten ab!"

Zweierlei ist am Schicksal des Alexanderplatzes besonders alarmierend. Erstens grassiert die Hüttengaudi nach seinem Vorbild auf immer mehr Plätzen in Berlin. Inzwischen muss sich bald jener Platzherr rechtfertigen, der seinen Freiraum erhalten will. Es braucht immer mehr Mut zur Event-Lücke.

Zweitens bringt der hässliche Rummel unterm Fernsehturm etwas hervor, von dem die DDR-Kulturfunktionäre nur träumen konnten: ihre Rehabilitierung. Verglichen mit dem kommerziellen Budentreiben von heute wirkt die realsozialistische Ästhetik rückblickend geradezu geschmackvoll und der Alexanderplatz selbst wie ein Ort, nun ja, der großen Freiheit.

Aus Berlins weitestem Platz ist ein Raum der Enge und verlogenen Heimeligkeit geworden. Damit auch der Letzte merkt, dass das wahrhaftig Urbane hier nichts mehr verloren hat, steht bei vielen der Feste ein und dasselbe Wahrzeichen herum: eine Gartenwindmühle.

Noch seid ihr, liebe Zürcher, nicht verloren. Nehmt euch die Freiheit, euren großzügigsten Platz nicht länger verschandeln zu lassen. Seid ein Vorbild. Berlin dankt es euch.