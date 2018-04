Bisher hatte Michael Winter immer geglaubt, er würde privat wenigstens ein wenig fürs Alter vorsorgen. Vor 20 Jahren, im Studium, hatte er eine Lebensversicherung abgeschlossen, das machten damals viele seiner Freunde so, als die Zinsen noch turmhoch und die Versprechen der Versicherer ebenso groß waren.

Heute – nach zehn Jahren Niedrigzinsphase – ist Winter klar, dass der Vertrag später viel weniger abwerfen wird als gedacht. Aber immerhin ein Zubrot zur gesetzlichen Rente werde es sein, dachte er. Bis er kürzlich den Satz hörte: "Der Lebensversicherung droht ein Crash!" Sven Enger, ein ehemaliger Versicherungsmanager, hatte das gesagt und damit nicht die ein oder andere Police gemeint – sondern die gesamte Branche. Sein Rat: Raus aus den Verträgen. Winter hörte in einer TV-Talkshow davon und ist seither verunsichert: Soll er seine Police kündigen und so viel wie möglich retten von dem angelegten Geld, anstatt einen großen Verlust zu riskieren?

In erster Linie sollte er Ruhe bewahren, entgegnen Verbraucherschützer vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Und auch beim sonst sehr branchenkritischen Bund der Versicherten (BdV) betont Bianca Boss: "Wir sagen jedenfalls nicht: Kündigt eure Verträge!" Jeder Kunde sollte vielmehr zunächst genau die Daten seines Vertrages betrachten und sich notfalls von einer unabhängigen Stelle beraten lassen – also nicht von einem Versicherungsvermittler. Vor allem aber sollten sich Menschen wie Winter ein paar grundsätzliche Dinge zu Kapitallebens- und Rentenversicherungen vergegenwärtigen.

Wie schwer ist die Krise wirklich?

Es ist zwar korrekt, dass die Aufsichtsbehörde BaFin vergangenes Jahr Alarm geschlagen hat. In einer Überprüfung hätten nicht alle Versicherer über das nötige Deckungskapital verfügt, das laut Richtlinien vorhanden sein müsse, damit sie auch in Zukunft garantiert alle Kundenzahlungen leisten können. Ein Versicherer habe gar einen Sanierungsplan vorlegen müssen. Und schon früher hatte die BaFin erklärt, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Unternehmen in Probleme geraten könnten, wenn die Niedrigzinszeit noch weitere zehn Jahre anhielte. Doch nur weil die Behörde keine Ausfälle ausschließt, hält sie sie noch lange nicht für wahrscheinlich.

Sicher: Kürzlich hieß es, jedes dritte Unternehmen der Branche sei gefährdet. Verbreitet wurde die Zahl aber von einem Unternehmen, das selbst Policen aufkauft. Und solche Firmen profitieren nun einmal davon, wenn sie bestehende Verträge von verängstigten Kunden günstig übernehmen und dann Zinsen und Überschüsse einstreichen.

Marktexperten haben übrigens schon vor Jahren gemahnt, der Markt der Lebensversicherer sei zu zersplittert. Es müsse Zusammenschlüsse geben, damit sich die größeren Anbieter behaupten können. Und genau das ist passiert: Im Jahr 2000 gab es hierzulande 119 Lebensversicherer, inzwischen sind es nur noch 84, viele haben fusioniert. Den Schwund hat kaum einer bemerkt.

Ganz ähnlich wird es sein, wenn einzelne Anbieter wirklich in Probleme geraten: Konkurrenten werden sich solche Firmen gerne einverleiben. Schlimmstenfalls sind es Abwicklungsgesellschaften, die Vertragsbestände übernehmen und sie fortführen. So wie es beim sogenannten Run-off passiert: Dabei verkaufen Versicherer ihre Kunden und Verträge an Finanzinvestoren oder Bestandsverwalter, die diese mit minimalem Aufwand weiterführen. Und sollte wirklich ein Versicherer pleitegehen, gibt es den Sicherungsfonds der Branche, der Verträge absichert. Es fließen sogar noch Zinsen an die Kunden, wenn auch weniger als zuvor.

Sind die Garantiezinsen in Gefahr?

Die zweite Schreckensnachricht, die der Ex-Manager verbreitete, war: Viele Anbieter könnten den Zins, den sie ihren Kunden versprochen haben, nicht mehr erwirtschaften, der Garantiezins könne zusammengestrichen werden. Auch das verunsichert Michael Winter: Er hat noch einen Vertrag mit vier Prozent Garantiezins und dachte immer, diese hohe Rendite sei gesichert.