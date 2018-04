Besuch von Kunden bekommen sie bei Clark in Frankfurt selten. Einmal habe ein älterer Herr geklingelt, erzählt Marketingchef Chris Lodde, und der verlangte ein Gespräch. Sonst laufe alles online, per App. Die meisten Anfragen könnten über das integrierte Chatprogramm geklärt werden. Und falls es mal komplizierter werde, helfe ein Videochat weiter. Nein, es geht nicht um Internetspiele oder Online-Shopping. Es geht um Versicherungen.

Ob Clark, Feelix, Knip, Ted oder Getsafe: Mit Apps fürs Smartphone wollen Versicherungsmakler Menschen von lästigem Papierkram befreien. Policen sollen sich übersichtlich per Smartphone verwalten lassen. Mehr noch: Die Anbieter wollen Kunden unterstützen, wenn ein Schadensfall eintritt. Und sie versprechen, die Policen der Kunden zu "optimieren". Was heißt das – und ist es eine gute Idee?

Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW findet die Entwicklung zunächst einmal positiv: "Alles, was die Leute dazu bringt, sich mit ihren Versicherungen zu beschäftigen, begrüße ich", sagt der Versicherungsexperte. Zu viele Menschen vernachlässigten das Thema, und nicht wenige seien deswegen zu teuer versichert oder zu schlecht geschützt.

Wer seine Versicherungen digital organisieren will, sollte ein paar Dinge beachten, rät Opfermann. So verlangen viele App-Anbieter eine sogenannte Maklervollmacht. Das bedeutet, dass der App-Anbieter alle laufenden Policen bei den Versicherungen anfordern und – mit Einwilligung des Kunden – verändern darf. Er ersetzt dann in der Regel den bisherigen Makler.

Dann beginnt das Optimieren: Der App-Anbieter prüft bestehende Policen und gibt entsprechende Empfehlungen ab. Clark ermittelt zum Beispiel, ob die Deckungssumme der Haftpflichtpolice noch zeitgemäß ist, also der Höchstbetrag, mit dem der Versicherer für einen Schaden aufkommt. Und er hilft Kunden dabei, die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, falls die zu teuer ist. Denn die Zusatzbeiträge können sich von Kasse zu Kasse spürbar unterscheiden.

Auf den ersten Blick erledigen sowohl die digitalen als auch die meisten realen Makler all das kostenlos. Genauer betrachtet verdienen sie aber sehr wohl an ihren Kunden, und zwar Provisionen der Versicherungsgesellschaften, die diese aus den Beiträgen ihrer Versicherten finanzieren. Zum einen erhalten die Makler Provisionen für die Verwaltung bestehender Verträge, zum anderen – und das sind die attraktiveren Provisionen – für die Vermittlung neuer Policen. Ihre Empfehlungen müssen die Makler dabei im Detail begründen. Und bei nachgewiesener Falschberatung können die Online-Makler genau wie die traditionellen Makler haftbar gemacht werden.

Versicherungsmakler-Apps Digital versichern Clark hat Tarife von 160 Versicherern im Angebot. Bei der Auswahl sollen Provisionen keine Rolle spielen Mit Feelix lassen sich neben Versicherungen auch viele andere Verträge verwalten, auch ohne aktivierte Maklerfunktion Wefox ist mit mehr als 100.000 Nutzern besonders beliebt, Finanztest benotete die App aber nur mit "ausreichend"

Ohnehin ist die Beratung ein wichtiges Kriterium dafür, welchen Makler man beauftragt. Manche Policen erforderten ein intensives Gespräch, sagt Constantin Papaspyratos vom Bund der Versicherten. Dazu gehören etwa die private Krankenversicherung oder die Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie abzuschließen sei oft eine Entscheidung fürs Leben. "Man sollte sich gut überlegen, ob man das online machen will", sagt Papaspyratos. Oder ob man den Makler nicht doch mal treffen möchte, um sich die Details von Angesicht zu Angesicht erklären zu lassen.

Besonders komplex sind etwa Berufsunfähigkeitspolicen. Um sie abzuschließen, muss man dem Versicherer zumeist seine Krankengeschichte offenlegen und Ärzte von der Schweigepflicht entbinden. Problematisch wird es, wenn Arzt und Patient abweichende Angaben machen. Selbst wenn das nur versehentlich geschieht, könnte die Versicherung später die Zahlung verweigern, wenn der Versicherte seinen Job aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann.

Ein Fallstrick, der tatsächlich vor allem online lauert, ist der Datenschutz. Die Zeitschrift Finanztest hat vergangenes Jahr überprüft, wie App-Anbieter mit den Daten ihrer Kunden umgehen. Nur Feelix und Clark waren in dieser Kategorie "unkritisch". Die anderen fünf Apps stufte Finanztest als "kritisch" ein, weil sie Daten sendeten, die für die Nutzung nicht notwendig waren, zum Beispiel die Geräte-Identifikationsnummer. In der wichtigsten Kategorie "Beratungsleistung und Kundeninformation" schnitt der App-Anbieter Ted am besten ab, allerdings hat bei ihm der Import der laufenden Policen innerhalb des Testzeitraums nicht funktioniert. Insgesamt halten die Tester die Makler-Apps aber für eine "gute Idee", vor allem für onlineaffine Kunden mit wenig Beratungsbedarf; die Qualität der Beratung sei nämlich nicht durchweg überzeugend.

Wer Beratung sucht, kann sich übrigens auch an Versicherungsberater wenden, die gegen Honorar informieren und keine Provisionen von Versicherungsunternehmen bekommen. Eine solche Beratung hat aber ihren Preis. Mit 100 bis 175 Euro pro Stunde sollte man rechnen. Und ganz gleich, ob Makler oder Berater: Auch man selbst sollte jederzeit prüfen, ob der Versicherungsschutz noch zu den eigenen Lebensumständen passt.