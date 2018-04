Die Familie in der einen, den Arbeitsplatz in der anderen Stadt: Das ist offenbar für immer mehr Bundesbürger Alltag. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts unterhielten im Jahr 2013 bereits 1,2 Millionen Haushalte eine Zweitwohnung, also fast 50 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Aktuellere Zahlen gibt es noch nicht, aber Experten gehen davon aus, dass die Zahl seit 2013 weiter gestiegen ist.

Immerhin: Wer fern der Heimat arbeitet, kann die Kosten für die Zweitwohnung von der Steuer absetzen. Das nennt sich doppelte Haushaltsführung.

Zu den Kosten, die Steuerzahler beim Finanzamt geltend machen können, zählen neben Miete und Nebenkosten auch Ausgaben für Renovierung und Reinigung sowie die für einen Autostellplatz oder eine Garage am Arbeitsort und der Rundfunkbeitrag. Absetzbar sind ferner die Kosten für notwendige Einrichtungsgegenstände wie Bett und Tisch.

Für alle berufsbedingten Wohnaufwendungen zusammen gilt eine Obergrenze von 1.000 Euro pro Monat. Doch die ist umstritten: Nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf dürfen Steuerzahler die Ausgaben für Möbel zusätzlich geltend machen. Demnächst wird sich wohl der Bundesfinanzhof damit befassen.

Dagegen ist unstrittig, dass Arbeitnehmer auch die Kosten für den Umzug in die beruflich genutzte Wohnung absetzen können – genau wie Reisekosten, die bei der Wohnungssuche entstanden sind. Wer am Arbeitsort eine Eigentumswohnung hat, kann die Zinskosten und die jährliche Abschreibung für das Gebäude absetzen.

All das gilt auch für Arbeitnehmer, die in Nachbarländer pendeln und dort eine weitere Wohnung unterhalten. Das Finanzamt erkennt dann maximal Kosten an, wie sie am ausländischen Ort typischerweise für eine 60-Quadratmeter-Wohnung anfallen.

Nicht nur Familien, sondern auch Singles können zwei Haushalte haben und die Aufwendungen für die beruflich bedingte Wohnung geltend machen. Sie müssen dazu nachweisen können, dass ihr Lebensmittelpunkt weiterhin die alte heimatliche Wohnung ist. Bei alleinstehenden Arbeitnehmern, die mindestens zweimal im Monat zurück zu ihrem Heimatort reisen, akzeptiert das Finanzamt in aller Regel eine doppelte Haushaltsführung.

Wer allerdings an seinem Heimatort noch im Haus der Eltern wohnt und dafür wie üblich nichts zahlt, der kann die Kosten für die Wohnung am Arbeitsort nicht absetzen; man muss sich schon mit mindestens zehn Prozent an den Kosten der elterlichen Wohnung beteiligen. In solchen Fällen prüfen die Finanzämter allerdings oft sehr genau, ob der Steuerzahler auch wirklich noch seinen Lebensmittelpunkt in der alten Heimat hat. Und es will Belege sehen, zum Beispiel über regelmäßige Rückfahrten zum Heimatort.

Wer aus beruflichen Gründen zwei Haushalte unterhält, kann immer auch die Kosten für das Pendeln steuermindernd geltend machen. Das Finanzamt erkennt eine Heimfahrt pro Woche an, und zwar mit 30 Cent pro Kilometer, und das auch stets nur für die Hinfahrt.

Ein weiterer Steuervorteil: Wer wegen eines neuen Jobs umzieht, hat am Arbeitsort anfangs meist höhere Kosten für die Verpflegung. Deswegen dürfen in den ersten drei Monaten nach dem Umzug pauschal 24 Euro pro Tag als Werbungskosten geltend gemacht werden (bei An- und Abreisetagen 12 Euro).

Vorteile hat auch, wer seinen Lebensmittelpunkt vom Arbeitsort wegverlegt und aus privaten Gründen woanders noch eine Wohnung bezieht. Die alte Wohnung kann dadurch zur beruflich genutzten Zweitwohnung werden, deren Kosten dann die Einkommensteuer mindern.