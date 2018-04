Viele bedeutende Künstler lagen politisch öfter mal ziemlich daneben, einige haben heftig die Demokratie bekämpft und das keineswegs irgendwann reuig bedauert. Bertolt Brecht ist so ein Fall; für ihn war die Sache – trotz aller Probleme mit den Genossen – zeitlebens so klar wie in seinem Lob des Kommunismus: "Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen: Er ist das Ende der Verbrechen." Das konnte man im Arbeitslager Workuta durchaus anders sehen. Brecht dankte den sowjetischen Panzern für die Niederschlagung des Arbeiteraufstandes vom 17. Juni 1953, in dem er "organisierte faschistische Elemente" am Werk sah; zwei Jahre später erhielt er im Kreml den Stalin-Preis.

Zu den ewigen Verdiensten des Suhrkamp Verlags und seines Verlegers Siegfried Unseld gehört es, sich dennoch unermüdlich für diesen Systemgegner, der ein großer Dramatiker und Dichter war, eingesetzt zu haben. Denn Brecht verschwand nach 1953 von den westdeutschen Bühnen, was nichts mit dem Antikommunismus der Adenauer-Jahre zu tun hatte, wie eine bis heute gern erzählte Legende behauptet (Sartre wurde oft gespielt), sondern eben mit jener öffentlichen Unterstützung für die Panzer angesichts der erschossenen Arbeiter vom 17. Juni. Suhrkamp und Unseld trotzten allen Skandalisierungen und machten den 1956 verstorbenen Brecht zu einer Säule des Verlags, weil es das Werk verdiente.

Der Verleger war es auch, der 1998 zum hundertsten Geburtstag Brechts seine persönliche Auswahl von 100 Gedichten veröffentlichte. Jetzt kann man Unselds Brecht hören, interpretiert von den vielfach gefeierten Stimmen Katharina Thalbachs und Sylvester Groths. Der Reiz kommt hier von den Gegensätzen. Thalbach in ihrer Expressivität, verraucht und rasselnd zwischen Komik und Erschütterung, in dieser packend intensiven Mischung aus gepresster Enge und verlangsamter Weite: Lustvoll formt sie die Silben, genussvoll verweilt sie auf dem N, wenn sie "Wanst" auf "kannst" reimt in Orges Gesang, ängstlich flüstert sie in Von der Kindesmörderin Marie Farrar. Ganz anders Sylvester Groth: ruhig, zurückgenommen, eine gleichsam inwendig bebende Stimme, sonor mit leise ernstem, tragischem Nachhall, eine ergreifende Herabgedimmtheit, die die böse Welt ohne Illusionen betrachtet.

Die beiden führen die erstaunliche Bandbreite und Kraft dieses lyrischen Werks vor, in den aufrüttelnden, oft simplifizierenden, nie simplen Zeitgedichten ebenso wie in den intim-zarten oder intim-versauten Liebesgedichten. Die Seeräuber-Jenny ist ebenso dabei wie die Fragen eines lesenden Arbeiters, An die Nachgeborenen oder die Kinderhymne; vieles aus Brechts berühmtem Spätwerk, den Buckower Elegien. Es ist ein triumphales, dreistündiges Klassiker-Entstaubungs-Programm, das Thalbach und Groth aufführen. Halten wir es daher mit dem Meister, der in Vom armen B. B. seine Haltung zu Protokoll gab: "Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich hoffentlich / Meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit".



Bertolt Brecht: 100 Gedichte. Ausgewählt v. Siegfried Unseld; gelesen v. K. Thalbach u. S. Groth;

Der Audio Verlag, Berlin 2018; 3 CDs, 185 Min., 19,99 €