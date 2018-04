DIE ZEIT: Kurz vor Ostern wurde bekannt, dass an einer Berliner Schule ein Mädchen von muslimischen Mitschülern beschimpft und mit dem Tod bedroht worden sein soll. Weil sie Jüdin ist. Ein Einzelfall?

Ahmad Mansour: Das sind keine Einzelfälle mehr. Derartiges passiert immer und immer wieder. Seit Jahren. Da wird ein Rabbiner verprügelt, ein jüdischer Schüler von der Schule gemobbt. Die Intensität ist unterschiedlich, es ist etwas anderes, ob "Jude" auf dem Pausenhof als Schimpfwort benutzt wird oder ob jemand mit dem Tod bedroht wird. Aber: Wir haben ein wachsendes Problem mit muslimischem Antisemitismus.

ZEIT: Wo liegen die Ursachen?

Mansour: Da gibt es einige. Wir erleben in Deutschland seit rund zehn Jahren einen Radikalisierungsprozess bei vielen muslimischen Jugendlichen. Islamisten und Salafisten haben erfolgreich unter denen Propaganda betrieben, die nach Halt suchen. Da gehört Antisemitismus zum Programm. Eine Ursache sehe ich im Erziehungsstil vieler Eltern: Aus Angst, in Deutschland ihre Identität zu verlieren, verhalten sie sich abwertend gegenüber anderen Lebensstilen. Das äußert sich dann nicht nur in Antisemitismus, sondern kann auch Muslime treffen, die im Ramadan nicht fasten, oder Frauen, die kein Kopftuch tragen.

ZEIT: Welche Rolle spielen die Flüchtlinge?

Mansour: Man kann nicht pauschal sagen: Die Flüchtlinge bringen einen neuen Antisemitismus ins Land. Aber man muss auch sehen: Viele sind in Ländern sozialisiert worden, in denen Antisemitismus zur Tagesordnung gehört. Im syrischen Fernsehen gehört er quasi zum Programm, in den Nachrichten, in den Serien. Viele Jugendliche bringen entsprechende Einstellungen mit, die lassen sie nicht an der Grenze zurück. Denen müssen wir früh vermitteln, dass Antisemitismus in Deutschland nicht toleriert wird.

ZEIT: Wird das Problem von Schulleitungen verharmlost?

Mansour: Viele Rektoren versuchen, es kleinzureden. Aus Angst davor, dass ihre Schule als Problemschule dasteht. Sie denken an den Ruf – und nicht an die, die unter dem religiösen Mobbing leiden. Das ist skandalös.

ZEIT: Besteht die Gefahr, dass durch die momentane Debatte Antisemitismus als Problem der Migranten abgetan wird, sich die Mitte der Gesellschaft entlastet fühlt?

Mansour: Antisemitismus ist herkunftsübergreifend. Wenn wir über muslimischen Antisemitismus reden, dürfen wir natürlich nicht den von der rechtsextremen Seite und den aus der Mitte unserer Gesellschaft vergessen. Diese Gefahr sehe ich aber nicht. Die Debatte muss offen geführt werden, nur so können wir Lösungen finden.

ZEIT: Wie sehen die Lösungen aus?

Ahmad Mansour ist Psychologe und Islamismus-Experte

Mansour: Es reicht nicht, ab und zu Imame in Schulen zu schicken, die einfach sagen: "Unsere Religion ist tolerant." Wir brauchen nicht nur außerschulische Projekte, wir müssen das Problem im regulären Unterricht angehen. Die Lehrer müssen in der Lage sein, so über den Holocaust, über Antisemitismus, über den Nahostkonflikt, über Verschwörungstheorien zu sprechen, dass sie auch Ali und Ahmed erreichen. Damit sind die Lehrer bisher überfordert, weil sie in ihrer Ausbildung nicht darauf vorbereitet werden.

ZEIT: Lässt sich denn aus dem Koran Hass auf die Juden ableiten?

Mansour: Aus dem Koran lässt sich vieles herauslesen. Der Aufruf zu Toleranz genauso wie der Hass auf Juden. Besonders dann, wenn man ihn buchstabengetreu liest und ihn nicht in seinem historischen Kontext begreift. Wir müssen die Jugendlichen befähigen, mündig mit der Religion, mit dem Koran umzugehen. Das ist auch meine Kritik an den Islam-Verbänden in Deutschland, sie leisten das nicht.

ZEIT: Wie lässt sich verhindern, dass muslimische Jugendliche unter Generalverdacht gestellt werden?

Mansour: Wir müssen die Debatte differenziert führen. Aber es kann keine Lösung sein, das Problem zu tabuisieren. Wir müssen darüber reden.