NAME NACHRICHT DATUM STUNDE MINUTE SEKUNDE Mima Wo bist du gerade, meine Pi? Ich wollte dir ein paar Tulpen schicken – zum Frühlingsanfang! 03.04.2018 11 1 0 Pia Gerade in Düsseldorf, später nach Amsterdam, morgen London und Ende der Woche wieder in New York. 03.04.2018 11 2 0 Mima Ich komm nicht hinterher. Dann halt keine Blumen. 03.04.2018 11 3 0 Pia Ich verlier leider auch häufig den Überblick. 03.04.2018 11 4 0 Mima Mir ist das ein Rätsel, wie ihr so arbeiten könnt. Ohne Schreibtisch, ohne Routine, Coworking-Space weltweit. Immer mobil denken, regeln, verhandeln, anordnen. Ist doch ein Wahnsinn. 03.04.2018 11 5 0 Pia So bleibt zumindest das Gehirn mobil. 03.04.2018 11 6 0 Mima Ist ja fantastisch, deine Turbo-Synapsen und dein Fleiß. Aber wie soll man da produktiv bleiben? 03.04.2018 11 7 0 Pia Um produktiv zu sein, reicht Laptop, Handy und Strom – wo sich diese Kombi befindet, ist relativ wurscht. 03.04.2018 11 8 0 Mima Und in Ruhe ein Konzept entwerfen? Einen Gedankengang zurückschalten, um noch mal neu anzusetzen? Kann ich mir alles nicht vorstellen. Höre schon dein Gejammer, wenn dir mal der Laptop gestohlen wird. Oder das Ding fällt in den Hudson, wie der Hubschrauber neulich. 03.04.2018 11 9 0 Pia Aber Miiimaa, ich habe doch ein Backup. 03.04.2018 11 10 0 Mima Nur dein Köpfchen, das hat leider kein Backup. Kann doch nicht gesund sein – immer auf Achse, immer Jetlag. 03.04.2018 11 11 0 Pia Ich glaube, zu viel Routine ist gar nicht gesund. 03.04.2018 11 12 0 Mima Dann müsste ich ja dauerhaft krankgeschrieben sein. Jede Woche der gleiche Rhythmus. Eine feste Struktur im Ablauf, das schafft Raum fürs Denken. Und an der Pinnwand das Foto von dir in Namibia, 2008 ... 03.04.2018 11 13 0 Pia Ich hatte heute einen Termin bei einem Kunden von uns, wo ich mal mit 15 Praktikum gemacht hab. Und ALLES sah GENAUSO aus wie vor 14 Jahren. 03.04.2018 11 14 0 Mima Glaub ich nicht. Du wolltest doch bloß, dass es genauso aussah. 03.04.2018 11 15 0 Pia Genauso, auch die Menschen sahen so aus, als hätten sie da die letzten 14 Jahre gesessen. Schockstarre! Ich fand das sehr verstörend. 03.04.2018 11 16 0 Mima Routine ist NoNo? Das ist dumm, ganz ehrlich. Routine bedeutet nämlich Erfahrung. Zuverlässigkeit. Kein Job der Welt kommt ganz ohne das aus. 03.04.2018 11 17 0 Pia Meine Fantasie reicht nicht, um mir vorzustellen, dass man im Kopf groß beweglich bleiben kann, wenn sich das Umfeld kein Zentimeterchen bewegt, wenn die Menschen und der Tagesablauf immer.genau.gleich.sind. 03.04.2018 11 18 0 Mima Da trau ich dir aber ein bisschen mehr Fantasie zu, meine Pi. 03.04.2018 11 19 0 Pia 😳 03.04.2018 11 20 0 Mima Denk mal an deinen Philosophenfreund Kant, der hat, soviel ich weiß, sein ganzes Leben in demselben Kaff verbracht, mit minutiös getaktetem, immer identischem Tagesablauf, jahrein, jahraus. Und hat damit Gedankengebirge gebaut. 03.04.2018 11 21 0 Pia Mega-Autist. Aber hmpf. Also ja. Es gibt da vielleicht einen Unterschied. 03.04.2018 11 22 0 Mima Ach ja? Wir kommen der Sache schon näher. 03.04.2018 11 23 0 Pia Es gibt ja einerseits dieses superkonzentrierte Arbeiten, wo man stundenlang an einer Sache doktert. Da ist ein Schreibtisch super und jeden Tag um dieselbe Zeit Mittagessen, jeden Abend 17.55 Feierabend etc. 100 % Konzentration auf diese eine Sache, keine Störfaktoren. 03.04.2018 11 24 0 Mima Love it. Okay, bisschen übertrieben von dir wiedergegeben – aber so arbeiten Millionen auf dieser Welt. Am Schreibtisch, an einer Werkbank oder, stell dir das mal vor: in einer Behörde, die Hartz-IV-Gelder auszahlt, zuverlässig am Monatsende. Gott sei Dank, da kann sich jeder drauf verlassen. 11 25 0 Pia Und dann gibt es dieses Management in Ecstasy-Version, wo 30 Tabs im Gehirn offen sind, alle wollen was, überall müssen Brände gelöscht werden, alles in 4-bis-5-Minuten-Einheiten. Da gibt es keine Routine, und man braucht keinen Schreibtisch, nur 4 Parallelgehirne und Tempo, Tempo, Tempo. 03.04.2018 11 26 0 Mima Parallelgehirne? So etwas hat ja noch kein Neurologe entdeckt. Grauenhaft. Auf Speed also. Fehlt bloß, dass du zwischendurch was einwerfen musst. Das kann! Nicht! Gut sein. Du machst echt Programm B? 03.04.2018 11 27 0 Pia Tagsüber B, nachts A. 03.04.2018 11 28 0 Mima Du kriegst keine Blumen von mir, du kriegst ätherisches Teebaumöl. Oder nein, viel besser. Du kommst in eine Detox-Ranch. Kein Handy-Empfang! Habe eine sehr gute Adresse. Ach, vielleicht komm ich mit. Mal raus aus dem Trott. 03.04.2018 11 29 0