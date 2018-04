Majestät haben nie Ihren Fuß in eine dieser neumodischen Hebekabinen gesetzt – so alt konnte der Kaiser gar nicht werden. Als 1890 endlich auch im Haus Kärntner Ring 4, in dessen oberstem Geschoss sich die Stadtwohnung seiner vertrauten Gefährtin Katharina Schratt befand, ein Aufzug eingebaut wurde, mied Franz Joseph I. die Segnung der Moderne. Zumindest diese Abneigung verband den Dichter Peter Altenberg mit seinem Monarchen. "Gräßlich" sei es, schrieb er in einer seiner literarischen Miniaturen, mit einem wildfremden Menschen in eine enge Kabine gequetscht, eine, gar zwei endlose Minuten verbringen zu müssen. Er komme deshalb stets erst um sechs Uhr morgens zurück in sein Hotel: "Da darf der Lift noch nicht funktionieren."

Die überwiegende Mehrheit der Wiener war allerdings begeistert von der urbanen Innovation, die, von Paris kommend, nach und nach die Metropole eroberte. Schon während der Weltausstellung 1873 ließen sich 127.000 Besucher mit einer der ersten, damals hydraulischen, Hebevorrichtungen zur Aussichtsplattform des Ausstellungebäudes Rotunde transportieren. Die Nobelhotels dieser Ära waren die Wegbereiter der Modernisierung, es folgten die großbürgerlichen Palais der Gründerzeit und die Verkaufspaläste, bis schließlich ein Aufzug zum Standardrepertoire einer halbwegs respektablen Wohnung gehörte. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges sausten bereits über 2.500 Aufzüge auf und ab.

Mit großer Detailkenntnis beschreibt der Stadthistoriker Peter Payer, wie der Siegeszug des Aufzugs das Leben in der Metropole transformierte: Nun wurde der Wohnraum in der Stadt in einer neuen, vertikalen Hierarchie gestaffelt, die Beletage hatte ausgespielt, begehrt war nun eine Unterkunft in lichter, luftiger Höhe. In einer kakanischen Stadtvision sah Robert Musil bereits "Schnellaufzüge die Menschenmassen von einer Verkehrsebene in die nächste pumpen".

Dem feinfühligen Alfred Polgar bereitete sogar das Abwärtsfahren höchste Wonne. "Welch eine Delice", schwärmte er. "Sacht und flugs wie auf den Schultern eines Riesenvogels. Es ist märchenhaft."

