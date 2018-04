Wie viele andere Karibikinseln hat sich auch Barbados im Laufe der Jahre als Sehnsuchtsort für Golfer etabliert. Nicht ohne Grund entscheiden sich Tiger Woods oder Ian Woosnam immer wieder für einen Erholungsurlaub auf der barbadischen Insel. Grund dafür sind unter anderem die perfekten Bedingungen: optimales Golfwetter dank 3.000 Sonnenstunden im Jahr, Temperaturen von 23 bis 29 Grad Celsius mit leichten Nordostpassatwinden, abwechslungsreiche Golfplätze und luxuriöse Golf-Resorts.

Kleine Insel, großes Angebot

Dabei ist das im Südosten der Kleinen Antillen liegende Barbados innerhalb des karibischen Archipels eine verhältnismäßig kleine Insel: dreieckig, 33 Kilometer lang und an der weitesten Stelle 23 Kilometer breit. Mit ihren 431 Quadratkilometern ist sie ungefähr halb so groß wie Berlin und besteht zum Großteil aus Zuckerrohrplantagen. Ihre flachen Ebenen, die sich nur im Norden zu Hügelland verwandeln, erinnern eher an schottische Gefilde als an die sonst so tropische Vegetation der Nachbarinseln. Im Gegensatz zu den anderen Karibikinseln ist Barbados nicht vulkanischen Ursprungs, sondern ein aus dem Atlantik ragender Teil eines unterseeischen Kalksteinrückens. Dies wirkt sich einerseits auf die Trinkwasserqualität aus, denn Kalkstein ist sehr durchlässig und dadurch ein natürlicher Wasserfilter. Und andererseits erweitert es den Gestaltungsspielraum der Golfplatzarchitekten, die sich die ehemaligen Kalksteinbrüche zunutze machten und die meisten Golfplätze darin einbetteten.

An der nördlichen Westküste von Barbados spielt und haust es sich vorzüglich im Royal Westmoreland Golf Resort. Der von Golfplatzarchitekt Robert Trent Jones Junior entworfene und im Jahr 1995 eröffnete 18-Loch-Meisterschaftsplatz diente von 2000 bis 2009 sogar als Austragungsort für die European Seniors Tour. Mit seinen rund 6.440 Metern gehört der Par-72-Kurs zu Barbados’ ganzem Stolz – nicht nur wegen der zahlreichen Pfauensträucher, die auch Pride of Barbados, "Stolz von Barbados", genannt werden. Während sich die Bahnen 5 und 6 durch einen ehemaligen Korallenkalkbruch ziehen, erfordert Bahn 12 einen raffinierten Abschlag über eine Schlucht. Das Royal Westmoreland ist äußerlich zwar nicht spektakulärer als andere Golfresorts, wegen seiner hügeligen Landschaft, den zu überspielenden Biotopen und den unberechenbaren Windböen aber selbst für erfahrene Golfer eine Herausforderung.

Wenn der Platz nicht zu voll ist, dürfen auch externe Gäste für eine Greenfee von 400 Barbados-Dollar (umgerechnet circa 170 Euro) spielen (Abschlagzeiten zwischen 10 und 11 Uhr). Allerdings sind sie eher geduldet als willkommen, denn eine eigene Immobilie auf dem Gelände des Royal Westmoreland gehört eigentlich zum guten Ton. Dies überrascht nicht, wenn man sich die 18 Fairways genauer anschaut: Über 200 individuell gestaltete luxuriöse Villen zieren ihre Ränder. Diese zwischen üppigen Palmengärten und türkisblauen Swimmingpools gelegenen Paläste sind für die Crème de la Crème reserviert, die es sich leisten kann. Der Verkauf der Luxusvillen ist ein Millionengeschäft, mit dem der Golfclub das nötige Geld verdient, um das drei Quadratkilometer große hügelige Resort in Schuss zu halten. Zu den glücklichen Bewohnern gehören Profispieler wie Ian Woosnam und Lee Westwood, aber auch andere Sportgrößen wie der britische Fußballstar Wayne Rooney, der an Loch 13 ein "kleines" Feriendomizil besitzt.

Zwischen Karibik und Atlantik

Fährt man vom Royal Westmoreland Golf Club geradeaus Richtung Ostküste, erreicht man nach nur wenigen Kilometern die nächste Golf-Perle von Barbados: den Apes Hill Club. Die 300 Meter über dem Meeresspiegel gelegene Luxusanlage wurde erst 2009 eröffnet und zählt somit zu den jüngeren 18-Loch-Meisterschaftsgolfplätzen der Karibik. Ehemals eine Zuckerrohrplantage, heutzutage ein in Familienbesitz befindliches Lifestyle-Resort, in dem 2016 der erste Country Club von Barbados eröffnet wurde. Neben Golf kann man auch Polo und Tennis spielen oder schwimmen sowie einen unbeschreiblichen Panoramablick auf den Atlantik und das karibische Meer genießen.

Neben dem hauseigenen Poloteam, das zwischendurch auch mal die Golfschläger schwingt, dürfen Nichtmitglieder täglich ab 7 Uhr morgens die traumhafte tropische Vegetation des Par-72-Platzes genießen: Guavenpflanzen und Bananenstauden zieren neben majestätischen Palmen die Hügel des Apes Hill Resorts. Von Loch 12 aus, dem sogenannten signature hole des Golfresorts, sieht man bis zur Ostküste der Insel.

Teuer, teurer, Sandy Lane

Einer der teuersten und exklusivsten Golfplätze der Welt wurde in einen alten barbadischen Kalksteinbruch gezaubert: der Green Monkey des legendären Sandy-Lane-Hotels in der Nähe von Holetown. Spätestens nachdem Tiger Woods im Jahr 2004 auf der Terrasse des Sandy Lane das schwedische Model Elin Nordegren ehelichte, ist der "grüne Affe" unter Golfern kein Geheimtipp mehr. Die für Barbados typischen Kalksteinfelsen bilden einen angenehmen Kontrast zu den üppigen, gewellten Fairways inklusive Elevator-Grüns mit enormen Höhenunterschieden. Somit erfreuen Abschlag für Abschlag perfekt geschnittene, samtene Grünflächen jedes Golferherz, bevor an 15 der 18 Löcher Bilderbuchausblicke auf das offene karibische Meer die Atmung aussetzen lassen. Dafür verantwortlich ist der berühmte Golfplatzarchitekt Tom Fazio, der mit dem Green Monkey sein erstes Projekt außerhalb der USA realisiert hat. Benannt wurde der 18-Loch-Kurs nach der auf Barbados weitverbreiteten heimischen Affenart Bajan Green Monkey. Selbst einer der Sandbunker ist mit einem perfekt geformten Affen aus Gras bestückt.

Wer den rund 6750 Meter langen Par-76-Kurs spielen will, muss allerdings nicht nur früh auf den Beinen sein, sondern auch extrem gut bei Kasse: Hotelgäste dürfen zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr abschlagen und zahlen eine Greenfee von 390 US-Dollar (rund 330 Euro). Gar nicht so teuer für einen der spektakulärsten Golfplätze der Welt? Nun ja, doch! Denn gleichzeitig müssen sie je nach Saison zwischen 3.000 und 9.000 US-Dollar (2.550 und 7.650 Euro) für eine Nacht im Sandy-Lane-Hotel zahlen, welches in der Hauptsaison auch noch einen Mindestaufenthalt von 14 Tagen fordert. Zudem dürfen täglich nur 20 Hotelgäste den Green Monkey spielen. Diese wählerische Unternehmenspolitik geht sogar so weit, dass im Pro-Shop eine exklusive Green-Monkey-Kollektion angeboten wird, die jedoch nur von Hotelgästen erstanden werden kann.

Barbados Golfplätze Apes Hill Golf Club, St. James, Tee-Times täglich ab 7 Uhr, Greenfee auf Anfrage, Kontakt: +1-246/432 45 00 oder info@apeshillclub.com Royal Westmoreland Club, St. James, Tee-Times 10 Uhr bis 11 Uhr, Greenfee 400 BDS $, Kontakt: +1-246/419 72 42 Sandy Lane in St. James, Tee-Times für den Green Monkey zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr, Greenfee für Hotelgäste 390 US $ Kontakt: +1-246/444 20 00 Reisezeit/Wetter Mit 3.000 Sonnenstunden im Jahr und ständigen Passatwinden aus nordöstlicher Richtung beträgt die Lufttemperatur das ganze Jahr über angenehme 23 bis 29 Grad Celsius. Besonders mild und trocken ist es zwischen Dezember und Mai. Von Juli bis November herrscht Regenzeit mit Hurrikangefahr.

Obwohl der Green Monkey das exklusive Aushängeschild des Sandy Lanes ist, gibt es pro Tag einen einzigen Flight für externe Golfer. Egal ob vier Spieler am Start sind oder nur einer, es muss tief in die Tasche gegriffen werden, denn die Greenfee beläuft sich auf 4.000 US-Dollar (rund 3.400 Euro). "Trotz des Preises ist der Spot immer ausgebucht", berichtet Elvis Medford, Manager des Sandy Lane. Sobald die wenigen Flights vergeben sind, gehört der Platz für den Rest des Tages den echten Affen und den größtenteils weiblichen Greenkeepern. "Sie haben ein besseres Auge für die Details als die männlichen Kollegen und kämmen jeden Grashalm einzeln durch, wenn es nötig ist", erklärt Medford im Brustton der Überzeugung.

Neben dem Green Monkey gehören noch zwei weitere, weniger teure und der Öffentlichkeit zugängliche Golfplätze zum Sandy-Lane-Resort. Einer davon ist der ebenfalls von Tom Fazio entworfene und 2001 eröffnete The Country Club mit 18 Loch. Mit seinen üppigen Grünflächen, den fünf Seen und makellos zurechtgestutzten Fairways gehört der anspruchsvolle Par 72, rund 6450 Meter lange Kurs ebenfalls zu den besten Golfplätzen von Barbados. 2006 wurde hier unter anderem der World Cup ausgetragen und im Jahr 2009 ein außergewöhnlicher Guinness-Rekord aufgestellt: Ein Golfer schaffte in zwölf Stunden 54 Birdies und erreichte damit in der Kategorie "Die meisten Birdies an einem Tag" einen neuen Weltrekord.

The Old Nine ist der älteste Golfplatz des Sandy Lane. Im Gegensatz zu den beiden 18-Loch-Meisterschaftsplätzen schlängelt sich der 1961 erbaute 9-Loch-Golfplatz mit schmalen Fairways und kleinen Grünflächen durch das Resort. Wahrscheinlich lockt der 3250 Meter lange Par-36-Kurs gerade deshalb präzisionsverliebte Golfer an.

Weil sich Stars wie R&B-Sängerin Rihanna regelmäßig im Sandy Lane einquartieren, gerät schnell in Vergessenheit, dass das an der Westküste gelegene Holetown auch historischen Wert hat. Denn genau hier landeten mit Kapitän John Powell und seinem Schiff Olive Blossom, "Olivenblüte" im Jahr 1625 die ersten britischen Siedler. Powell beanspruchte die Insel für den britischen König James I. und legte damit den Grundstein für die britische Kolonialherrschaft. Zwei Jahre später folgten die ersten britischen Kolonisten und gründeten eine Siedlung mit 80 Zivilisten und zehn afrikanischen Sklaven. In den Folgejahren setzte der Anbau von Zuckerrohr ein, der die Insel über Nacht reich machte und ihr den Beinamen "brightest juwel in the English crown", "strahlendster Juwel in der englischen Krone" einbrachte. Erst drei Jahrhunderte später, im Jahr 1966, erlangte Barbados seine vollständige politische Unabhängigkeit von Großbritannien. Ein Denkmal im Stadtzentrum von Holetown erinnert bis heute an die historische Bedeutung des Ortes. Trotz seiner Unabhängigkeit hat Barbados seinen britischen Touch beibehalten und wird noch heute liebevoll als "Little England" bezeichnet.

"Auch deshalb fühlen sich britische Gäste besonders wohl auf der Insel", erzählt Golflehrer Sean Edey vom Royal Westmoreland Golf Club. "Sie fühlen sich wie zu Hause, da unsere Kulturen Parallelen haben." Zudem habe Großbritannien eine lange Golf-Tradition, aber zu schlechte Wetterverhältnisse. "Kein Wunder, dass so viele Briten Jahr für Jahr zum Golfen in die Karibik kommen", so Edey. Auf diese Weise ist Barbados auch über 50 Jahre nach Ende der Kolonialzeit "very British" geblieben. Daran wird sich wohl auch nichts ändern, wenn man lediglich die oberen Zehntausend betrachtet – ganz nach dem Motto "Klasse anstatt Masse", genau wie beim Handicap "lieber klein und fein".

Die Recherchereise für diesen Beitrag wurde unterstützt von Barbados Tourism Marketing.