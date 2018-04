Es wird Frühling: Die Pflanzen knospen, die Vögel singen, und auf den Baustellen dudeln wieder die Radios. Und zwar wirklich die Radios, obwohl es heutzutage doch digitale Abspielgeräte zu kaufen gibt, die in der Lage sind, Techno, Indie oder womöglich gar Bach in Endlosschleife abzuspielen, damit das Hämmern, Schweißen und Tackern flotter von der Hand geht, womöglich gar im Takt. Ja, selbst die "Baustellenradios" aus dem Handel, vollgummiert, regenwasser- und mutmaßlich auch ziegelsteingeschützt, verfügen mittlerweile über Dockingstationen fürs Smartphone samt Bluetooth zur völlig problemlosen Übernahme von Musiklisten und Streamingdiensten.

Die Mannen (weniger Frauen) auf dem Bau beeindruckt das mehrheitlich nicht. Als sei die Entwicklung der letzten Jahre spurlos an ihnen vorbeigegangen, lassen sie einen Radiosender laufen, der nicht nur Musik bringt, sondern auch Moderationen und Nachrichten, Verkehrsmeldungen, Gewinnspiele, Werbeblocks in Endlosschleife. Das volle Programm. Und das in entsprechender Lautstärke.

Fragt sich: Wieso tun die Baustellenbesatzungen sich das an – und den fensterknallenden Anwohnern und Büroarbeitern ringsum? Wobei es, um ganz ehrlich zu sein, Büros gibt, in denen die gleichen Radiosender laufen. Manchmal sogar dieselben. Jedenfalls so lange, bis die Büroleute drinnen entdecken, dass die Wandverputzer draußen dasselbe hören, worauf erst ein Frequenzwechsel und dann ein wechselseitiges Lauterdrehen folgt.

Für die am Bau Arbeitenden ist es dabei keinesfalls eine Option, sich, wie von unfreiwilligen Mithörern häufig gefordert, einfach ein Paar Kopfhörer auf- oder ins Ohr zu setzen. "Man kann sich damit ja nicht mehr verständigen, wenn irgendetwas passiert, das ist schon sicherheitsrelevant", sagt Michael Seitz, Hauptgeschäftsführer der Bau-Innung Hamburg. Nicht auszudenken, wenn das Gerüst plötzlich den Geist aufgäbe und der Polier, verzückt der Hackfleischwerbung vom Discounter lauschend, die Schreie der Kollegen zu spät mitbekäme!

Bleibt also des Pudels Kern zu klären: Wieso muss es unbedingt Radio sein, mit allen Höhen und Tiefen? "Ein Sender ist konsensfähiger", hat Michael Seitz beobachtet: Anders als eine Playlist wie "Heavy Elektro" oder "Après Ski Hits – Party total" findet ein auf breiteres Publikum ausgelegtes Radioprogramm im Kollegenkreis leichter eine Mehrheit. Mehr noch, sagt Golo Föllmer, Medienwissenschafter an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, und erteilt allen eine Absage, die blauäugig glauben, es gehe beim Radiohören auf der Baustelle lediglich um Ablenkung und Musikgenuss: Vielmehr ließen Menschen das Radio laufen, um mit der Welt in Kontakt zu bleiben. "Habe ich einen Sender eingestellt, der nach meinem Milieu klingt, fühle ich mich in guter Gesellschaft." Musikfarbe, Themenauswahl, Jingle, Moderatoren gäben dem Einzelnen "das Gefühl, dass ich etwas höre, was meine Peers womöglich auch gerade hören; ich bin in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten". Sogar wenn man allein mit einem Haufen Arbeit auf dem Gerüst stehe, habe man "einen Kameraden an der Seite".

Und außerdem, betont Föllmer: "Lasse ich diesen Sound irgendwo laut laufen, so markiere ich dieses Revier als beherrscht." Ist das womöglich der wahre Grund, warum es nach der Bitte an Bauarbeiter, das Radio leiser zu drehen, nie lange dauert, bis es wieder in alter Lautstärke läuft?