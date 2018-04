DIE ZEIT: Frau Neumann-Becker, Sie sind Sachsen-Anhalts Beauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und Sie wollen sich künftig verstärkt auch den Erlebnissen der Ostdeutschen in den Jahren um 1945 widmen. Warum?

Birgit Neumann-Becker: Weil das noch zu wenig geschehen ist. In den Gesprächen, die ich führe, zeigt sich häufig, dass die Menschen nicht nur über die unmittelbare DDR-Zeit reden wollen, sondern über die lange Linie der Geschichte. Für diejenigen, die heute 50 oder 60 Jahre alt sind – die sogenannten Kriegsenkel – liegen die Anfänge ihrer Geschichte oft in den Flüchtlingsbiografien der eigenen Eltern. Darüber wissen sie aber oft selbst viel zu wenig.

ZEIT: Sie sind 1963 in der DDR geboren, Sie zählen selbst zu den Kriegsenkeln. Unterscheiden sich Ihre Erfahrungen von denen Gleichaltriger im Westen?

Neumann-Becker: Ja, natürlich. Meine Eltern sind Kinder der dreißiger Jahre. Die haben zwei Diktaturen erlebt und mussten mit beidem umgehen. Das prägt eine Familiengeschichte. Zumal ich in der Nähe von Görlitz aufgewachsen bin, wo die letzten Kriegsjahre sehr anders abliefen als in anderen Gebieten Deutschlands. Die von Osten anrückenden russischen und polnischen Verbände lieferten sich einen Wettlauf mit den Amerikanern: Wer erreicht zuerst Berlin? Durch unser kleines Dorf verlief eine Frontlinie. Darüber, was dort geschehen ist, redete niemand in der DDR.

ZEIT: Was ist denn geschehen?

Neumann-Becker: 1945 war das ganze Dorf vor einem Verband der zweiten polnischen Armee geflohen. Als die Menschen zurückkehrten, standen Panzer auf der Straße. Was in der Zeit passierte, war aber nie Gegenstand eines Gesprächs. Wir durften auch nie nach Verfehlungen sowjetischer Soldaten in der Kriegszeit fragen. Aber wissen Sie, woran ich mich noch sehr lebhaft erinnere?

ZEIT: Woran?

Neumann-Becker: Als Kinder haben wir in den Siebzigern noch immerzu Munition gefunden. Das ist so ein prägendes Kindheitserlebnis für mich. Oft habe ich Fundmunition mit nach Hause gebracht – und mein Vater wurde ganz bleich vor Schreck. Ein Wunder, dass ich noch alle Gliedmaßen an mir habe. Für uns lief die Nachkriegszeit gefühlt bis in die siebziger, achtziger Jahre hinein. Bis heute gibt es in der Nähe unseres Dorfes übrigens Wälder, die man nicht betreten sollte, weil sie nie von Munitionsresten beräumt wurden.

ZEIT: Warum beginnt das Reden über all das erst heute?

Neumann-Becker: Weil die DDR auf der Lebenslüge aufbaute, dass alle Faschisten nur im Westen seien, man also nie offen über Schuld und Verantwortung diskutiert hat – und weil offenbar auch in der Nachwendezeit kaum Gelegenheit dazu war. Ein Viertel der SED-Leute in den sechziger Jahren waren frühere NSDAP-Mitglieder. Aber das wurde geleugnet. Jetzt sehe ich es als Auftrag meiner Behörde, zu schauen: Wo gibt es historische Linien, wo spiegelt sich das in Biografien der Familien wider? Die lupenreine Trennung der Aufarbeitung vor und nach 1945 funktioniert einfach nicht für die Biografien der einzelnen Menschen.