Über dem Ort, der Teil einer millionenschweren Wette ist, die in Toronto und Hamburg, in Israel und Malta läuft, sammelt sich eine Schar Saatkrähen, die gegen den Wind anfliegt. Es ist ein kalter Märztag in Bad Bramstedt, einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, ein paar immergrüne Büsche warten traurig neben dem verlassenen Gelände, auf dem mal ein Prüflabor für Autos sein Geschäft betrieb. Geblieben ist bloß das Gebäude: verklinkerte Fassade, zwei Stockwerke, vorne ein paar Büros, schmutzige Fenster, hinten eine kleine Lagerhalle. Es ist einer von Zehntausenden Zweckbauten im Land. Und doch besonders: "Mehr als zehn Minuten von der Autobahn entfernt, nur ein paar Minuten bis zur nächsten Polizeidienststelle. Wir entkernen das Gebäude, bauen einen Tresor ins Innere, sichern es mit Überwachungskameras, Sicherheitspersonal und seismischen Sensoren. Dann haben wir Platz für fünf Tonnen Cannabis", erzählt ein paar Tage später ein Mann namens Hendrik Knopp am Flughafen von Toronto.

Knopp ist Anwalt. Er kommt aus Hamburg, singt in seiner Freizeit in einer Rockband namens Heinrich von Handzahm und will als Deutschland-Chef des kanadischen Start-ups Nuuvera Cannabis nach Deutschland verkaufen. Seit einem Jahr dürfen Ärzte schwer kranken Patienten Blüten sowie deren Extrakte oder Öle verschreiben. Weil der Anbau hierzulande noch illegal ist, muss das Cannabis aber importiert werden. Bislang kommt es von einem niederländischen Anbieter oder aus Kanada. In Kanada ist die medizinische Anwendung schon seit 20 Jahren erlaubt und die Szene weit entwickelt. Bald soll Cannabis dort komplett legalisiert werden.

Das ist in Deutschland noch nicht in Sicht. Zwar sprechen sich FDP, Linke, die Grünen und Teile der SPD dafür aus. Doch die Union ist dagegen. Für die Industrie ist Deutschland trotzdem extrem attraktiv: Knopp und Co. glauben, dass von den mehr als 80 Millionen Menschen Hunderttausende einen Bedarf an medizinischem Cannabis haben. Bislang haben zwar weniger als 20.000 Patienten Anspruch. Doch seit der Zulassung wächst ihre Zahl schnell.

Langfristig soll das Cannabis, das momentan für 24 Euro pro Gramm über die Apotheken vertrieben wird, nicht mehr importiert werden, sondern aus deutscher Produktion stammen. Der Hersteller verkauft es für acht bis neun Euro, der Apotheker schlägt dann noch einmal das Gleiche drauf, hinzu kommen Umsatz- und Betäubungsmittelsteuer.

Dieser Tage sollte eigentlich die Ausschreibung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis in Deutschland enden. Im April sollte dann feststehen, wer die Lizenz bekommt, um ab kommendem Jahr anzubauen. Doch in der vergangenen Woche stoppte das Oberlandesgericht Düsseldorf das Vergabeverfahren der Behörde – zu kurz hatte man dort die Bewerbungsfristen gesetzt. Nun muss die Ausschreibung neu starten. Die Entscheidung darüber, wer anbauen darf, dürfte erst in einigen Monaten fallen. Dass 2019 das erste legale Cannabis in Deutschland geerntet werden kann, daran glaubt inzwischen niemand mehr.

In vielen Ländern kippt die Stimmung in Sachen Cannabis gerade

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Ausschreibung verzögert. Das liegt am großen Interesse der Investoren aus aller Welt, in Deutschland Fuß zu fassen. Sobald eine Entscheidung zu fallen droht, beginnen die Gerichtsprozesse der Firmen, die Sorge haben, nicht zum Zug zu kommen. Das Unternehmen Nuuvera, für das Hendrik Knopp arbeitet, gehört zum Kreis derer, die dabei sein wollen, auch wenn das dort keiner offen sagt. Schließlich möchte man dort wie bei den vielen konkurrierenden Firmen die Vergabeinstitution nicht verärgern, die auf Stillschweigen beharrt. Es ist eine Branche, in der vielerorts alles davon abhängt, was die Behörden sagen.

Nuuvera hat seinen Sitz in Toronto. Obwohl die Firma erst 2017 von Investoren gegründet wurde, ist sie inzwischen mehrere Hundert Millionen Euro wert. "Der Preis ist ein Versprechen", sagt Hendrik Knopp, "darauf, dass wir die richtigen Marktzugänge und Lizenzen haben, um produzieren, importieren und verkaufen zu können."

Früher arbeitete Knopp als Anwalt für einen Anbieter von Online-Poker und Sportwetten. Er kennt sich mit Märkten aus, die streng reglementiert sind. Der Schritt zu Cannabis, sagt er, sei also naheliegend. Wir treffen uns für einen Blick in das Herzstück seiner Firma in Toronto. Knopp kommt in Jeans und Rollkragenpullover an, sein Gepäck ist eine leichte Ledertasche. In zwei Stunden geht der nächste Flug, denn angebaut wird das Cannabis in einem kleinen Ort namens Leamington.