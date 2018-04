Was gab es nicht alles zu lesen über das Ende der Ära Angela Merkel, über Müdigkeit und Lustlosigkeit! Und was macht die Bundeskanzlerin? Sie zettelt mit der jüngsten Regierungserklärung gleich Streit an, indem sie ihrem Heimatminister Horst Seehofer widerspricht, der den Islam zu etwas Undeutschem erklärt hat.

Nun ist der neue Heimat-Innen-Bayern-zuerst-Minister bekannt für sein Streithanseltum. Auch gibt es Gründe, anzunehmen, dass er sich morgens nach dem Aufstehen zunächst überlegt, wie er seinem Nachfolger im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten ein paar Schlagzeilen klauen kann, bevor er sich fragt, was das wohl fürs Leben von – sagen wir – 82 Millionen Bewohnern in ganz Deutschland bedeutet. Tatsächlich lässt der Dissens zwischen Merkel und ihm aber auf eine produktive Legislaturperiode hoffen, ebenso wie die streitbaren Einlassungen der vielen neuen Minister. Sie geben der Regierung und dem Plenum nämlich die Seele zurück.

Politiker werden gezwungen sein, ihrem Raunen nun Politik folgen zu lassen

Diese Seele kam der Debatte in den müde moderierten Merkel-Jahren bisweilen abhanden, in denen der Kanzlerin der Satz "Sie kennen mich" als inhaltliche Ortsangabe ausreichte. Machtarithmetisch war zwar nachvollziehbar, dass die CDU-Chefin ihre Partei nach links führte, es gab auf diese Weise Wähler zu gewinnen. Zudem ist sie sicher auch einfach ihren Überzeugungen gefolgt. Nur hatten eben widerstreitende konservativere Standpunkte aus der eigenen Partei in der Regierung kaum eine Stimme, was der AfD Raum gab, sich zu entfalten.

Nun aber ist der Streit zurück. Neben Seehofer hat Merkel auch den sogenannten Konservativen Jens Spahn ins Kabinett geholt. Der CDU-Politiker sagt zwar nicht ausschließlich schlaue Sachen. Wenn man zum Beispiel über seinen Satz "Emotionen sind in der Politik wie Fakten" länger nachdenkt, dann wird einem abendländisch aufgeklärt ganz schwummerig zumute. Das Projekt Aufklärung kann man schließlich aufgeben, wenn es jedem freisteht, mit Verweis auf Gefühle uninformiert irgendeine Politik zu fordern. Davon abgesehen steht Spahn aber für eine erfrischende Angstfreiheit bei Themen, über die viele Menschen offenbar streiten wollen, sonst wären seine Einlassungen zu Islam und Hartz IV wohl nicht so anschlussfähig.

In der Regierung wird sich der neue Minister nun – wie auch die Riege jener Rauner, die gern von unterdrückten Stimmen sprechen – zu einer einfachen Frage verhalten müssen: Welche konkrete Politik folgt aus Man-muss-die-Sorgen- der-Menschen-ernst-nehmen? So wird es auch Seehofer gehen: Was folgt etwa daraus, dass der Heimatminister in ihm feststellt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland? Und was antwortet der Innenminister in ihm, der als Verfassungsminister eine Meinung zur Religionsfreiheit haben sollte?

Wer sich derlei Unschärfen nicht stellen mag, dürfte damit in dieser Legislaturperiode kaum durchkommen. Es wird nötig sein, Mehrheiten in Wahlen und Parlamentsabstimmungen zu beschaffen, anstatt sie mit Bezug auf die Gefühle vieler Menschen zu behaupten. In diesem Kabinett ringen neben Spahn nämlich eine ganze Reihe neuer Kräfte beschwingt um konkrete Positionen. Die SPD-Justizministerin Katarina Barley zum Beispiel bestellte im Zuge des jüngsten Datenskandals gleich die Facebook-Führung ein. Auseinandersetzungen um die richtige Digitalpolitik wird sie mit den zuständigen CSU-Ministern wohl nicht fürchten. Die SPD-Familienministerin Franziska Giffey kennt Integrationsprobleme aus ihrer Zeit als Bürgermeisterin in Neukölln viel zu gut, als dass sie das Feld dem Innenminister überließe. Und der SPD-Finanzminister Olaf Scholz gibt sich schäublehafter, als es jenen Genossen recht ist, die eigentlich wollen, dass das ungeliebte Hartz-IV-System semantisch mehr nach Grundeinkommen und weniger nach Terminator IV klingt. Zudem wird Scholzens Sparkurs zu Konflikten in Europa führen. Er wird dem französischen Präsidenten nicht gefallen.

In ihrer Regierungserklärung plädierte Angela Merkel für politische Diskussionen, die den Zusammenhalt im Land größer und nicht kleiner machen. Wenn die Kanzlerin Konflikte von nun an tatsächlich produktiv orchestriert, statt sie wie früher wegzumoderieren, wäre das nicht nur eine schlechte Nachricht für die AfD. Die kam schließlich mit der Behauptung in den Bundestag, dass viele Diskussionen gar nicht mehr geführt würden. Die Kanzlerin inszenierte damit auch ein Schaulaufen um ihre Nachfolge und machte aus ihrem Abschied einen Aufbruch.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio