Es ist nicht bekannt und trotz Intensivst-Recherchen dieser Zeitung auch nicht in Erfahrung zu bringen, was die beiden rumänischen Mitbürger, die in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar in Berlin-Neukölln aus einem Streichelzoo die Angora-Ziege Lilly entwendeten, ihr die Kehle durchschnitten und fachgerecht einen Hinterlauf abtrennten, mit der Beute eigentlich vorhatten. Sicher ist: V. und B., nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt sanft alkoholisiert, schoben mächtig Kohldampf. Vielleicht waren sie auf der Suche nach der richtigen Füllung für leckere Sarmale (Kohl[sic!]rouladen), und alle walachischen Spätis der Hauptstadt hatten schon zu. Vielleicht waren sie durch eins ihrer acht oder neun Smartphones auf chefkoch.de gestoßen und wollten eine dort angepriesene Zicklein-Keule in der Kategorie "pfiffig" nachbraten, mit ordentlich Knoblauch, Rosmarin, Thymian, Salbei, Oregano, Wacholderbeeren, Pimentkörnern, Gewürznelken, Holundergelee und Vin Santo, wäre doch gelacht. Vielleicht wollten die beiden aber auch A. und O. spielen, Asterix und Obelix, die lustigen Gallier, und hatten sich in der Dunkelheit im Tier vertan. Für Letzteres spricht das Tatgepäck, das nun zum Prozessauftakt am Amtsgericht Berlin-Tiergarten gesichtet wurde. Neben hochwertigen Messern, Geldbörsen und den erwähnten Smartphones fand sich darin auch eine Ausgabe des Heftes Nr. 16b Obelix in Bärlin , das wegen seiner Bezüge zur Kohl-Ära hierzulande leider vergriffen ist. Obelix stellt darin seine Ernährung um, die gallischen Wildschweine sind auf Dauer einfach zu fett, weshalb er sich nach einer kurzen Semmel-Diät auf den Wagenritt gen Osten macht, um sich dort der muskulöseren germanischen Rasse zu widmen. Und wo wird er fündig? In Berlin, genauer im Osten der Stadt, und zwar so gründlich, dass dort alsbald kaum eine Bache mehr Frischlinge wirft. Wie sonst ließe sich die aktuelle Abschussstatistik des Berliner Senats erklären, wonach in den West-Revieren der Stadt im Schnitt doppelt so viele Sauen gewildert werden wie in den Ost-Revieren? O.’ Blutwerte sollen sich damals zwar kurzfristig gebessert haben, an Gewicht aber legte er nach der historisch völlig überhasteten Kreuzung des Sus scrofa germanicus mit dem Sus scrofa gallicus rasch wieder zu (Hefte Nr. 17 ff.). Chefkoch.de übrigens empfiehlt, Wildschweinkeulen vor der Zubereitung zwei Tage lang in Ziegenmilch und Lorbeer einzulegen. Das haben V. und B. zum Leide Lillys leider überlesen.

