Seit einem Jahr hat Jonathan Rendell, stellvertretender Vorsitzender der amerikanischen Niederlassung des Auktionshauses Christie’s, kein freies Wochenende mehr gehabt. So lange ist es her, dass David Rockefeller im Alter von 101 Jahren starb, Familienoberhaupt der legendären US-amerikanischen Unternehmerfamilie. Zu Lebzeiten hatte Rockefeller, im Einvernehmen mit seiner Familie, vereinbart, dass Christie’s seinen Besitz nach seinem Tod zugunsten guter Zwecke verkauft. "Und zwar alles", sagt Rendell, der Rockefeller persönlich kannte. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen lebenden Labrador bewerten müsste – nicht nur die Kunst, Malerei, die Skulpturen, das Porzellan, sondern auch Häuser, Kutschen, Kühe, alles." Nach einer Pause fügt er hinzu: "Glücklicherweise nicht die Sammlung von 150.000 Käfern, die ging direkt an die zoologische Abteilung der Harvard University, seiner Alma Mater."

Als Sammler, muss man dazu wissen, entdeckte David Rockefeller die Kunst erst nach den Käfern. Der einstige Vorstandsvorsitzende der amerikanischen Bank Chase Manhattan soll auf seinen Geschäftsreisen stets ein Einmachglas bei sich getragen haben, um besonders interessante Exemplare zu sammeln. In Mexiko entdeckte er einmal sogar einen bis dahin unbekannten Blatthornkäfer, der heute den Namen Diplotaxis rockefelleri trägt.

Rockefeller – das ist ein Synonym für Erfolg und Reichtum, seit Davids Großvater John D. Rockefeller im 19. Jahrhundert mit Ölraffinerien zum reichsten Menschen der Welt geworden war. Was er seinen Nachkommen weitergab, waren aber nicht nur das sagenhafte Vermögen und Sinn für die Geschäfte, sondern auch eine aus seinem frommen Protestantismus geborene Verpflichtung, einen Teil des Einkommens in wohltätige Zwecke zu stecken. Die Rockefellers gründeten und erweiterten Nationalparks, Universitäten und andere Initiativen, die bis heute die amerikanische Landschaft prägen. Allein David Rockefeller hat gemeinsam mit seiner Frau Peggy im Lauf ihres Lebens weit mehr als eine Milliarde Dollar gespendet. Die Geschichte ihrer Dynastie lässt die Familie detailliert dokumentieren, fünfzehn Archivare sind damit in Vollzeit beschäftigt. Für Christie’s war das bei der Katalogisierung der Sammlung ein großer Vorteil. "Reinigungsquittungen aus den fünfziger Jahren? Kein Problem", sagt Rendell.

Der Auktionsveteran hat in seiner Karriere schon einiges gesehen. 2009 organisierte er die legendäre Versteigerung der Sammlung von Yves Saint Laurent und seinem Lebenspartner Pierre Bergé in Paris, die rund 375 Millionen Euro erzielte. Aber der Rockefeller Sale soll alles übertreffen, es ist die größte Benefiz-Auktion aller Zeiten. Rendell und seine Kollegen bei Christie’s rechnen mit mindestens 500 Millionen Dollar Umsatz.

Vom 7. bis zum 11. Mai wird es sieben Auktionen in New York geben, gefolgt von einer Reihe von Online-Auktionen. Angeboten werden rund 1.600 Lose mit Möbeln, Silber, Porzellan, Folk-Art, Asiatika, griechischer Antike, afrikanischer und präkolumbischer Kunst und auch Juwelen. Obwohl Peggy Rockefeller "eher ein Gummistiefeltyp war, am liebsten war sie auf dem Land mit der Rinderzucht beschäftigt", erzählt Rendell. Der Erlös der Auktion kommt zehn Stiftungen und Institutionen zugute, darunter die Harvard University, die Rockefeller University, eine Umweltschutzorganisation im Bundesstaat Maine und das Museum of Modern Art (MoMA) in New York, das Davids Mutter Abby Aldrich Rockefeller in den zwanziger Jahren mit zwei Freundinnen gründete.

Abby Aldrich Rockefeller war sehr aufgeschlossen für moderne Kunst, während ihr Sohn auf diesem Gebiet zunächst Nachhilfe brauchte. Als David und Peggy Rockefeller 1948 eine Abendgesellschaft in ihr neu bezogenes, mit Möbeln des 18. Jahrhunderts und altertümlichen Porträts eingerichtetes New Yorker Stadthaus einluden, kam auch Alfred Barr, der erste MoMA-Direktor, mit seiner Frau Marga. Die nahm ihren Gastgebern gegenüber kein Blatt vor den Mund: "Ich verstehe nicht, wie Sie sich mit dermaßen banalen Bildern begnügen, wo es doch so tolle Sachen gibt." Der Kommentar ärgerte die Rockefellers. Aber er bewirkte auch ein Umdenken, sodass sie, oft mit Barrs Rat, begannen, sich für Impressionisten zu begeistern, später auch für Picasso, Matisse und amerikanische Zeitgenossen wie Alexander Calder, Edward Hopper oder Georgia O’Keeffe.

Peggy liebte die Natur, David war ein leidenschaftlicher Segler. Diese privaten Vorlieben prägten ihre Sammlung: So finden sich im Christie’s-Angebot kostbare Vögel aus Meissener Porzellan und Malerei, bei der Wasser eine Rolle spielt, unter anderem Monets Seerosen. Christie’s beziffert das 160 mal 180 Zentimeter große Gemälde aus der Zeit um 1917 mit 50 bis 70 Millionen Dollar. Eine neben Magnolienblüten Schlafende Odaliske von Matisse soll zwischen 70 und 90 Millionen Dollar einspielen. Die höchsten Erwartungen weckt jedoch Picassos lebensgroßes Bild Fillette à la corbeille fleurie aus dem Jahr 1905, das die Rockefellers 1968 aus der berühmten Sammlung von Gertrude Stein erwarben. Der Preis für das rätselhafte nackte Mädchen, schätzt Christie’s, könnte bis auf 120 Millionen Dollar klettern. "Aber wer weiß", sagt Rendell, "in diesen Regionen ist alles möglich."

Schon zu Lebzeiten trennte sich Rockefeller von einzelnen Werken – vieles gab er an Museen, manches verkaufte er. Ein berühmtes Werk von Mark Rothko, White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose), hatte er einst für 10.000 Dollar gekauft. 2007 versteigerte Sotheby’s das Gemälde für einen Rekordpreis von 72,84 Millionen Dollar an die Familie des Scheichs von Katar. Kein Wunder, dass der Bankier David Rockefeller im Lauf seines Lebens zu der Überzeugung kam, dass Kunstkäufe oft eine bessere Investition sind als Wertpapiere. Und als Käfer allemal.