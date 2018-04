Die Strafverfolgung stellt den tiefsten und brutalsten staatlichen Eingriff ins menschliche Schicksal dar. Sie reißt die Betroffenen aus ihrem persönlichen und beruflichen Umfeld und katapultiert sie ins Aus. Trotz der weitreichenden Folgen für die betroffenen Bürger finden Strafverfahren aber bis heute ohne jede verlässliche Dokumentation statt. Weder die Aussagen und Vernehmungen im Ermittlungsverfahren bei Staatsanwaltschaft und Polizei noch die in einer Hauptverhandlung werden wörtlich aufgezeichnet oder protokolliert. Das ist ein Skandal.

Eberhard Kempf ist seit Jahrzehnten einer der profiliertesten Strafverteidiger der Bundesrepublik. Er ist Präsident von International Criminal Bar, einer Vereinigung der Rechtsanwälte am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag

Bei einer Strafanzeige fasst der Kriminalbeamte den ihm wesentlich erscheinenden Inhalt einer Zeugenaussage oder Beschuldigteneinlassung bloß in seiner eigenen Sprache – der Sprache des Polizisten – zusammen. Er prägt damit, ob er will oder nicht, schon die Tendenz der Aussage – oder verfälscht sie sogar. Zumal er seine persönlichen Eindrücke in Vermerken auch noch dazuschreibt. Der unbesonnene Satz jener Kripobeamtin etwa, die in die Akte "Jörg Kachelmann" schrieb, das vermeintliche Opfer des bekannten Wettermoderators mache auf sie einen "glaubwürdigen Eindruck", hat im Kachelmann-Verfahren gleich zu Beginn die falschen Weichen gestellt und irreparablen Schaden angerichtet.

Was dem vernommenen Zeugen oder Beschuldigten selbst hingegen wichtig erscheint, wird häufig nicht notiert. Die Gefahr dieser Intransparenz fällt den Betroffenen, die der Vernehmung ja vielfach allein und ohne Beistand ausgesetzt sind, aber meist erst auf, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und auch später vor dem deutschen Gericht wird kein Wort objektiv aufgezeichnet. Jeder – der Richter, der Verteidiger und der Staatsanwalt – schreibt halt mit, so gut er kann. Oft jeder etwas ganz anderes.

In jedem Fernsehkrimi werden die Verhöre mitgeschnitten. In Wirklichkeit ist es anders

Das ist der mittelalterliche Zustand unseres heutigen Strafverfahrens. In einer Zeit, in der jeder auch nur potenziell gefährliche gewerbliche Vorgang aufgezeichnet werden muss: Lkw-Fahrer müssen einen Fahrtenschreiber einlegen, Fahrzeiten und Geschwindigkeit werden dokumentiert. Börsenhändlergespräche werden nach gesetzlicher Vorgabe mitgeschnitten. Wasser-, Boden- und Luftemissionen von Industriebetrieben werden gemessen und dokumentiert.

Journalisten zeichnen Interviews Wort für Wort auf und sind presserechtlich dazu verpflichtet, sämtliche Zitate vom Zitierten autorisieren zu lassen. Ärztliche Eingriffe müssen laut Gesetz dokumentiert werden – die Verletzung dieser Pflicht kann zur Haftung des Arztes und zu dessen strafrechtlicher Verfolgung führen. Plätze und Bahnhöfe, ja Fahrstühle werden videoüberwacht: Jede Regung dort wird dokumentiert. Unsere privaten und beruflichen Bewegungen im Internet werden festgehalten und von der Werbewirtschaft ausgewertet. Auch wir selbst zeichnen einen großen Teil unserer Aktivitäten, Erlebnisse, Gefühle in sozialen Netzwerken auf und teilen sie ohne Hemmung mit unserer Umwelt. Nur im Strafprozess – da geht es zu wie vor 200 Jahren.

Erst 2009 wurde in Deutschland immerhin die Möglichkeit einer Aufzeichnung von Zeugenaussagen im Strafverfahren per Gesetz eingeführt – nicht etwa aus Gründen der Nachvollziehbarkeit oder Transparenz, sondern zum Schutz kindlicher, alter, kranker oder gebrechlicher Zeugen mit dem Ziel, ihnen den Auftritt in der Hauptverhandlung zu ersparen. Eine Maßnahme des Opferschutzes.

Ein weiteres "Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens" vom August 2017 sieht zwar die audiovisuelle Aufzeichnung von Beschuldigtenaussagen immerhin als "Kann"-Lösung vor, aber erst mit Wirkung ab 1. Januar 2020; so viel Zeit muss offenbar sein, um Strafverfahren effektiver und praxistauglicher zu machen! Gesetzlich zwingend wird die Maßnahme auch dann nur bei Beschuldigten, denen ein vorsätzliches Tötungsdelikt vorgeworfen wird, und bei besonderer Schutzbedürftigkeit eines Verdächtigen (zum Beispiel "bei erkennbar eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten oder einer schwerwiegenden seelischen Störung"). Das bedeutet auch: Die Hauptverhandlungen vor den Land- und Oberlandesgerichten, also in allen Schwurgerichtssachen, aber auch allen größeren Wirtschaftsstraf- und Staatsschutzsachen finden nach wie vor ohne jedes Inhaltsprotokoll statt.