Ein Jahr war Pause, und als Fan fragte man sich: Was macht einer wie Dittsche mit so viel Zeit? Ein Sabbatical? Eine Entziehungskur? Eine Reise? Unwahrscheinlich, denn Dittsche fährt nirgendwo hin, er hat die Welt ja in seinem Kopf komplett vorrätig. Eine Assoziation genügt, und schon ist er von Hamburg in den Pazifik gehüpft, wo man Waschbären auf Flugzeugträger abwerfen sollte, "damit die Kampfjets von Kim Jong Un und Trump nicht starten können".

Allein dieser außenpolitisch brisante Einfall beweist, wie sehr er gefehlt hat: Dittsche, dargestellt von Olli Dittrich, der von dieser Figur durchdrungen ist in einer Weise, wie das nur bei den größten Komikern gelingt. Chaplin war der Tramp, Stan und Olli waren Dick und Doof, und Dittrich ist Dittsche. Ein Mann in Morgenmantel, Jogginghose und Badeschlappen, der sich an einer Bierflasche festhält, weil er sonst abheben müsste in seinem Gedankenrausch.

Dittsche entwickelt aus dem Splitter eines mentalen Bilds ein Thesen- und Meinungsmassiv, von dem niemand mehr herunterkommt, am wenigsten er selbst. Da hängt er dann, in der dünnen Luft seiner Ideen, die manchmal weniger kurios sind, als einem lieb sein kann.

Er hat gefehlt, ganz klar, in seiner Abwesenheit ist viel passiert: die Wahlen, die Groko, der Brexit, Macron. Das alles ist Dittsche-Material, Stoff für die intellektuelle Spontandurchdringung – Dittsche-Folgen werden live aufgezeichnet in der Grillstation, Eppendorfer Weg 172, und sind zu hundert Prozent improvisiert. Natürlich wird es auch in Zukunft keine politische Programmatik geben, denn Dittsche ist kein Besserwisser, sondern ein Wissensverbesserer. Dittsche verordnet keinen Diskurs, Dittsche ordnet die Diskurse neu. Am Ende ist auf wundersame Weise alles total schräg und zugleich geradegerückt.

Olli Dittrich, der persönliche Interviews zurzeit meidet, als habe er Angst, die Wirkung seiner Kunstfigur durch zu viel persönliche Präsenz zu schmälern, lässt per Mail Folgendes wissen:

"Dittsche ist älter geworden, aber der Geist ist hellwach wie eh und je. Die Knochen tun ihm manchmal weh. Er sagt: 'Das kommt vonne Füße her, aber nur in der kalten Jahreszeit. Ich trach ja keine feste Schuhe, nur die ehrliche Ganzjahres-Schumilette über der Frottier-Socke. Also auch im Winter, von wegen dem guten Grip auf Glatteis, und so weida. Da krallt sich der Fuß jetz’ ma’ sagn automatisch mehr in die Sohle, allein schon von der Genetik her. Und das geht auf das Wadenbein, Schienbein, Oberbein, Steißbein – das ganze Programm. Eine reine Verkettung. Aber das legt sich dann ab Frühling, wenn es wieder warm wird. Dann läuft man wieder so leicht wie ein Schwebebalken.'"

Auch ein schlüssiges Bild: der Schwebebalken. Dittsche wird weiter balancieren zwischen Nonsens und Hellsicht, Klamauk und Kulturkritik. Aber diesmal findet die Balance in einem veränderten Klima statt: Die AfD sitzt im Bundestag, der Zeitgeist hat Rechtsdrall bis in die besten Kreise hinein. Dittsche ließ sich bislang als Unterschichtenclown wahrnehmen, eine Figur im Milieuzoo des Fernsehens, geliebt und mehrheitlich gefüttert mit Anerkennung von Leuten, die das Prekariat eigentlich nur aus Netflix-Serien kennen. Dittsche lieben, das hieß nicht zwangsläufig den Kleinbürger verstehen, sondern dessen mediale Darstellung in der Zuspitzung genießen. In dieser Hinsicht hat man Olli Dittrich womöglich unterschätzt. Auf die Frage, was ihm Dittsche bedeute, schreibt er: "Dittsche sieht die Welt bei aller gelegentlichen Absurdität stets von unten nach oben – niemals umgekehrt."

Das wäre dann doch eine politische Richtung, eine, die die Sympathien umverteilt zugunsten jener Menschen, in deren Leben weder Yoga-Retreats noch Grünkohl-Smoothies eine Rolle spielen und denen man die Liebe zum Neuen und Exotischen nicht einfach per Instagram diktieren kann.