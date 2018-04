Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Nach den hohen Feiertagen ist die Gretchenfrage besonders aktuell. Meinungsforscher haben herausgefunden, dass sich in Österreich der Glaube offenbar vom Kanonischen abwendet und oft sehr individuelle Wege beschreitet. So hängen 15 Prozent der Wahlberechtigten der mittelalterlichen Überzeugung an, es gäbe tatsächlich Menschen, die zaubern können. Vielleicht ist diese Vorstellung dafür verantwortlich, dass der derzeitige Bundeskanzler bei der vergangenen Wahl so erstaunlich großen Zuspruch fand. Fast drei Viertel der Österreicher glauben hingegen, gutes Karma könne ihr Leben durchströmen. Wie man dazu kommt, scheint eher unklar. Wer in diesem Land öfter im Straßenverkehr unterwegs ist, weiß, dass dort der Aufbau guten Karmas keinerlei Rolle spielt. Auffallend ist aber der Weg zum Esoterischen. Immerhin 60 Prozent vertrauen darauf, der Besuch von sogenannten Kraftplätzen könne sie geistig stärken, wovon eine ganze Branche von Energetikern profitiert. Zwiegespalten ist die Nation hingegen in der Frage, ob es Engel gibt. Leider selten abgefragt werden andere Glaubensrätsel. Etwa warum die SPÖ davon überzeugt ist, die Position des Bundeskanzlers wäre exklusiv für sie reserviert. Oder warum die Grünen noch immer glauben, sie müssten nicht erwachsen werden. Ebenfalls rätselhaft, warum einige Qualitätsmedien ernsthaft meinen, anonyme Postings hätten etwas mit Meinungsfreiheit zu tun. Erstaunlicherweise glaubt die Mehrheit der deutschen Bevölkerung noch immer an die deutsche Einheit. Verglichen damit, mutet der Osterhase oder ein richtig hübscher Engel geradezu real an. Der erstaunlichste Glaube bleibt allerdings jener, der solchen Umfragen irgendeine Bedeutung beimisst. Glaube ich zumindest.