"Ich hab ihn lieb wie nie vorher jemand, wie wohl auch nie wieder jemand. Er ist ein unglücklicher Mensch u. tut mir leid. Vielleicht sind Genies immer unglücklich. Aber ich kann und will nicht daran zu Grunde gehen!" Als Tilly Wedekind sich am 19. Januar 1918 in einem Brief aus der Kuranstalt Neu-Wittelsbach ihrer Schauspielkollegin Adele Sandrock anvertraute, war sie beinahe daran zugrunde gegangen. Einen Selbstmordversuch mit Gift hatte sie gerade hinter sich. Und eine zwölfjährige Ehe mit dem Dramatiker, Schriftsteller, Schauspieler und Chansonnier Frank Wedekind, der wenig später, am 9. März, mit gerade einmal 53 Jahren nach einer Blinddarmoperation sterben sollte.

Mit einem Selbstmordversuch hatte die Ehe auch begonnen. Die 19-jährige Tilly Newes und der 22 Jahre ältere, nicht zuletzt für seine Liebschaften berüchtigte Skandalautor waren gemeinsam in einer von Karl Kraus organisierten geschlossenen Aufführung von Wedekinds Büchse der Pandora aufgetreten. Das anschließende Werben des schon anderweitig verlobten Vaters zweier unehelicher Kinder sah die junge, aber durchsetzungsfähige Schauspielerin aus Graz zunächst vor allem als Chance, an Berliner Theatern engagiert zu werden. Doch die bald immer intensivere Liaison eskaliert im Februar 1906 nach einer nächtlichen Auseinandersetzung in Wedekinds Wohnung. Die schwangere Tilly springt in die eiskalte Spree und wird gerettet, der Hochzeitstermin festgelegt.

Welchen fortdauernden Spannungen diese Künstlerehe zwischen dem dramatischen Auftakt und Ende ausgesetzt war, kann man in dem nun zum 100. Todestag Wedekinds erstmals veröffentlichten, umfassend kommentierten Briefwechsel nachlesen. Dass dieser fast 500 Seiten füllt (mit dem Kommentarband sind es knapp 1000), liegt an der ständigen Abwesenheit Wedekinds, aber auch an der latenten Erregbarkeit der beiden Korrespondenz- und Ehepartner. Es sei nie sein Ziel gewesen, mit einer berühmten Schauspielerin verheiratet zu sein, lässt Wedekind nach einigen gemeinsamen Auftritten seine Frau wissen. Diese bleibt fortan mit den bald zwei Kindern zu Hause und notiert schon im März 1907 in ihr Tagebuch: "Ich habe mich am 1. Mai 1906 verheiratet, hatte aber damals noch meinen Beruf. Nun ich eingewilligt habe, diesen Beruf aufzugeben, bin ich meinem Manne wohl mit Haut und Haaren verfallen. Eigentlich ist ja auch dies mein ›Wille‹, denn schließlich könnte ich mich ja scheiden lassen; da ich aber sehr wohl weiß, wie viel vorteilhafter es für mich ist, mit Frank Wedekind verheiratet, statt als Frl. Tilly Newes an einem minderwertigen Theater eine mittelmäßige Schauspielerin zu sein, so wäre ich ja eine dumme Gans, wenn ich es täte." Die Ehe, so ihre resignierte Schlussfolgerung, sei eben "ein ebenso ungleicher Vertrag als Theaterverträge".

Vom rastlosen Leben ihres Mannes, von den Aufführungen und Tourneen, den Streitigkeiten mit Verlegern und Intendanten, den Gerichtsprozessen und Festbanketten erfährt sie vor allem durch seine das Theater- und Künstlerleben der Zeit enthaltenden Briefe. Sie wiederum schreibt von häuslichen Aufgaben und Sorgen, fürchtet, ihn mit ihrem "Schatten-Dasein" zu langweilen, und muss ständig um Geld bitten, da alle ihre Einkünfte auf sein Konto fließen. Trifft ein oder zwei Tage kein Brief ein, wird per Telegramm nachgefragt, münden Eifersucht, Misstrauen und Begehren in wütende Vorwürfe: "Mich auf Reisen ohne Nachrichten zu lassen, das ist ebenso unanständig von Dir, wie wenn ich Dich ohne Geld lassen oder, wenn Du nach Hause kommst, Dir die Thür vor der Nase zuschlagen wollte. Ich habe Deine Unanständigkeiten gründlich satt."

Gegen Ende ihrer Ehe ist Tilly von Tabletten und Morphium abhängig und will trotz der Erlaubnis ihres Mannes, wieder als Schauspielerin zu arbeiten, die Scheidung. Dass es anschließend zur Versöhnung kommt, gehorcht der inneren Logik dieser zerstörerischen, aber eben auch von Liebe und Zuwendung getragenen Verbindung. Ein "tragisches Ende" sei doch wohl "immer der größte und schönste Abschluß eines Lebensbildes", hatte Wedekind zu seinem ebenfalls in einer neuen Ausgabe erschienenen Hochstapler-Stück Der Marquis von Keith geschrieben. Seine Frau hätte darüber vielleicht anders gedacht. Ihrer Schwäche für unglückliche Genies blieb sie allerdings treu. Auch ihre spätere Liebe zu Gottfried Benn hat sich in Briefen erhalten.



