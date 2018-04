Der Zielort dürfte eigentlich nicht schwer zu erreichen sein: die Metro in Moskau erwischen, in Tjopli Stan aussteigen. Dann den Bus nehmen oder die Marschrutka, wie die russischen Kleinbusse heißen, die sich flink durch den Verkehr schlängeln. Man sollte nur bei ihren Nummern bleiben. Darf sich nicht durch die Lockrufe der Marktschreier ablenken lassen. "Watutinki, Watutinki", rufen sie. Also wird blind eingestiegen. Was ein Fehler ist.

Watutinki war mal ein kleiner Ort vor Moskau. Schon Provinz, noch nicht Großstadt. Seit Moskau wuchert und sich die Vororte einverleibt, gehört Watutinki zum Gebiet von Neu-Moskau und bleibt doch ein verschlafenes Nest: Knapp 10.000 Einwohner, ein paar Geschäfte, ein Offizierswohnheim, viel Vergangenheit und noch mehr Geheimdienst. Hier werden die Deutschen während der Weltmeisterschaft leben. Sich auf dem Gelände des ZSK Moskau für die Spiele vorbereiten, das dem Verteidigungsministerium gehört, am Ufer der Desna zur Ruhe kommen, in sich gehen wie in Brasilien. Die Frage aber ist, ob das alles wirklich gelingt.

Kann man in Watutinki zum Sieger reifen? Wird man später einmal von dem Geist von Watutinki sprechen?

Die Marschrutka flitzt über die sechsspurige Kaljuschskoje-Chaussee. Vor dem Fenster ziehen Einkaufszentren vorbei, die an amerikanische Malls erinnern. Dann ein Glaspalast von Gazprom, verschneite Wiesen und verwaiste Bauskelette. Verdammt, wo bleibt nur der Ort, an dem die Deutschen absteigen werden?

Reisen in Russland ist eine großartige Angelegenheit. In Zug oder Bus eingestiegen, werden finstere Minen aufgesetzt. Man reist lieber anonym. Aber kaum weiß man nicht weiter, bricht die kollektive Fürsorglichkeit aus. Telefone werden gezückt, Bekannte von Bekannten angerufen, Lösungen zusammengetragen.

Es stellt sich heraus, dass es gleich drei Watutinkis gibt: Watutinki 1, Watutinki 2 und das neue Watutinki. Die Marschrutka ist mittlerweile an fast allen vorbei. Der Fahrer wird genötigt anzuhalten. Der Mann ist neu in seinem Job, mürrisch fährt er rechts ran, im Niemandsland wird ausgestiegen.

Der Marsch zurück beginnt. Lange sieben Kilometer über vereiste Schneedecken in den Straßengräben, die die Chaussee säumen. Auf nach Watutinki-1, zum Hotel der deutschen Nationalmannschaft.

Die Bewohner erzählen gern, dass der Name Watutinki, der auch für Russen sonderbar klingt, auf die Zarin Katharina II. zurückgehe. Das stimmt vermutlich nicht. Wer im Netz nach der Historie der Stadt sucht, findet so gut wie nichts darüber, und das ist kein Zufall.

Watutinki war eine Garnisonsstadt. Heute ist hier noch immer der Militärnachrichtendienst GRU, Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije, stationiert. Zu Zeiten der Sowjetunion war in Watutinki das Zentrum für Funk- und Satellitenkommunikation untergebracht, schreibt der russische Journalist und Geheimdienstexperte Andrej Soldatow. Hier wurden die Daten aus elf Abteilungen der strategischen elektronischen Aufklärung empfangen sowie jene aus Kuba, Vietnam, Myanmar und der Mongolei. Die Unscheinbarkeit von Watutinki erwies sich plötzlich als Standortvorteil.