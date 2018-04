Gerade hatte man noch vor den Gefahren der digitalen Entkörperlichung, des fluiden Postmaterialismus gewarnt, da bricht die Haptik wieder in die Weltpolitik ein. Während die fleischgewordene westliche Dekadenz in Form des Whistleblowers Christopher Wylie, eines pinkhaarigen, schwulen, (wahrscheinlich) veganen Kanadiers, die Welt vor der unsichtbaren Gefahr von Facebook und Cambridge Analytica warnt, wird der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal in London ganz analog mit einem Nervengas niedergestreckt. Wo wir noch davor zittern, dass ein pickliges Computergenie aus der Sicherheit seines Kellerverlieses unsere Heimelektronik mit einem Virus infiziert, ergreift der vietnamesische Geheimdienst hemdsärmlig einen abtrünnigen Landsmann in Berlin und schafft ihn nach Asien zurück. Tatort ist in beiden Fällen eine Parkbank, diese ehrliche Holzarbeit. Manufactum trifft Geopolitik. Staaten ringen also doch noch mano a mano miteinander.

Ist der Kalte Krieg zurück? Oder war er gar nie vorbei? Unsere Vorstellungskraft jedenfalls ist mit den Veränderungen nicht klargekommen. Das Bild, das die Geheimdienstarbeit prägte, war in den letzten Jahren ziemlich unsexy und vor allem: uncineastisch. Computerarbeit ist nicht anschaulich, Autoverfolgungsjagden lassen sich viel schöner inszenieren. James Bond musste seine Vorgeschichte aufrollen, um den digitalen Wandel zu umgehen. Geheimagent Jason Bourne, der stumme Held der effizienten Prügelei, musste zuletzt gar vor unterkühlten Informatikerinnen flüchten. Die russischen Schläfer der Serie The Americans sind in den fernen achtziger Jahren eingesperrt.

Endlich kann man nun den vergeistigten Kosmopoliten und Wissensarbeitern des Silicon Valley wieder die maskuline Kantigkeit des KGB entgegenhalten, den blanken, muskelbepackten Torso Wladimir Putins. Nachdem das russische Hackerkollektiv Cozy Bear westliche Institutionen ganz langweilig aus einem Moskauer Bürogebäude heraus angriff und das israelische Computervirus Stuxnet das iranische Atomprogramm völlig unspektakulär aus der Ferne lahmlegte, ist so ein Nervengas wie Nowitschok, das gegen Skripal und seine Tochter eingesetzt wurde, doch wieder ehrliche Geheimdienstarbeit. Die Bonds und die Bournes können aufatmen. Es gibt sie noch, die guten Dinge.