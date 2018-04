Im Jahr 1999 tauchten auf den Profiturnieren erstmals zwei Ingenieure der TaylorMade Golf Company mit sogenannten "Rescues" auf. "Sind die zum Gartenumgraben?", war die erste Reaktion der Golfprofis. Diese Einstellung änderte sich schlagartig, als die Bälle mit diesem Gerät nicht nur mit Leichtigkeit über 190 Meter weit, sondern auch noch über die Maßen kontrolliert flogen. Heute, fast 20 Jahre später, nennt man sie Hybrid statt Rescue: Sie sind nämlich eine Mischung aus Eisen und Holz. Der Hybrid-Schläger ist mittlerweile so beliebt, dass er ebenso von Hobby- wie von Tourspielern regelmäßig genutzt wird.

Auch wenn die technologische Entwicklung von Golfschlägern immer weiter voranschreitet, lange Eisen (1–5) bleiben selbst für Tourspieler schwierig zu schlagen. Deshalb werden bei den Damen häufig ab Eisen 5, bei den Herren ab Eisen 4 die Schläger mit leichter zu spielenden Hybriden ersetzt. Ein Hybrid benötigt weniger Schlägerkopfgeschwindigkeit, Kraft und Präzision als ein Eisenpendant. Er verzeiht Fehler und ermöglicht einen höheren Ballflug, sodass damit soft auf das Grün gespielt werden kann.

Inzwischen haben fast alle Hersteller Hybride im Angebot. Die Firma Titleist zielt mit ihrem 818 H1 auf denjenigen Spieler ab, dem Fehlerverzeihung und Länge wichtig sind und der das Aussehen eines Fairwayholzes bevorzugt. Wer steiler an den Ball kommt und für wen eine präzise Distanz- und Schlagkontrolle sowie die schmalere Schlägeroptik wichtig sind, für den ist der 818 H2 richtig. Titleist liefert beide Schläger mit SureFit-Hosel, bei dem 16 voneinander unabhängige Loft- und Lie-Einstellungen für einen optimierten und konstant mittigen Ballkontakt vorgenommen werden können. Über die SureFit-CG-Gewichte lassen sich Schläge gezielt gestalten und damit die Flugkurven optimieren. Der H1-Hybrid ist erhältlich in fünf (19, 21, 23, 25 und 27 Grad), der H2 i in vier Loftvarianten (17, 19, 21 und 23 Grad).

Für Titleist-Marketing-Manager Christopher Neumann-Mangoldt sind die 818- Hybride keine klassischen Rescue-Schläger mehr, sondern Scoring-Schläger, die zu einem besseren Ergebnis führen. Zielgruppe dieser Schläger sind Spieler, die einfacher zu spielende Substitute für Eisen 1 bis 5 suchen. Christoph Lehmler von Titleist betont, dass "das richtige Schläger-Fitting des kompletten Golfsets die Voraussetzung für ein erfolgreiches Spiel ist". Bei den meisten Hobbyspielern sind bereits zwei Hybride im Bag zu finden. Um in den Genuss zu kommen, einen Titleist-Hybrid zu spielen, muss man 299 Euro berappen.

In diesem Jahr erfreut aber auch Callaway mit einer Weiterentwicklung des Rogue-Hybrids. Die Firma schwört auf die, aus den Epic Drivern bereits bekannte, Jailbreak-Technologie. Hierbei führen vertikale Stäbe im Schlägerkopf zu einer Versteifung der Schlagfläche und damit zur besseren Energieübertragung auf den Ball. Kombiniert mit der Hyper-Speed-Cup-Face-Technologie, einer noch dünneren Schlägerfläche, ermöglicht der Rogue-Hybrid eine bessere Geschwindigkeitsentwicklung des Balls auf einer größeren Schlagfläche. Dies führt zu mehr Länge und hilft, Fehler zu vermeiden.

Im Angebot sind drei Rogue-Hybride, Model W, die Variante speziell für Golferinnen, das Standardmodell und das Modell X. Der Rogue W ist ultraleicht, er ermöglicht es besonders langsameren Schwingern, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzielen und damit die Länge zu optimieren. Der Standard-Rogue ist der kompakte Hybrid für effiziente Spielbarkeit. Der Rogue X hat einen größeren Schlägerkopf, verzeiht noch toleranter Fehler und maximiert die Länge. Allesamt ohne adjustierbares Hosel. Der Spaß mit diesem Schläger kostet 269 Euro.

Der W-Rogue ist erhältlich in sechs Loftvarianten (21, 24, 27, 30, 33 und 36 Grad), der Standard-Rogue in fünf (17, 19, 21, 24 and 27 Grad) und der größere Rogue X in sechs Varianten (18, 20, 23, 26, 29 and 32 Grad). Callaways Produktexperte Stefan Rogge bezeichnet die neuen Hybride als "Multifunktionswaffe", die man neben langen Schlägen auch sehr gut zum Chippen verwenden kann. Sie sollten unbedingt Teil eines Golfsets sein.

Die Hersteller haben mit diesen Hybriden erneut auf kreative Weise versucht, die zentralen Kriterien wie Schlägerkopfvolumen, Kontaktzeit und Trampolineffekt weiter auszureizen. Wenn Sie Ihre schwierig zu spielenden Eisen eigentlich nur als Blitzableiter nutzen, dann probieren Sie doch mal Hybride aus.