Golf ist vieles zugleich, sportlich und gesellig, fordernd und meditativ und vielleicht sogar geeignet für die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen, aber eines ist Golf nicht: geeignet für die Anbahnung von erotischen Beziehungen. Was reitet die Menschen, die in Kontaktanzeigen Golf als bevorzugte Freizeitbetätigung herausstellen? Die unschuldigste Vermutung geht noch dahin, dass sie jemanden suchen, der sie auf dem Platz begleitet.

Die weniger unschuldige Vermutung besteht darin, dass sie auf ihren gehobenen Lebensstandard aufmerksam machen wollen – beziehungsweise weniger gut Gestellte abschrecken möchten. Damit bedienen sie das Klischee vom Golfen als Wohlstandsmerkmal, was nicht besonders intelligent wirkt und auch nicht besonders verlockend, denn das erweiterte Klischee enthält auch das Merkmal fortgeschrittenen Alters – aber wie auch immer, man weiß dann, worauf sich die vordringliche Erwartung richtet: so schnell wie möglich einen Blick ins Portemonnaie des oder der Zukünftigen zu tun.

Die unschuldige Variante macht die Lage indes nicht besser, beziehungsweise erhöht keineswegs die Aussicht auf einen erfolgreichen Flirt. Nehmen wir einmal an, jemand meldet sich und schlägt naturgemäß ein Treffen im Golfclub vor – welcher sollte das sein? Ihrer oder seiner? Sind überhaupt beide Mitglieder eines Clubs? Enthüllt sich da womöglich gleich ein kleiner Schwindel?

Aber nehmen wir weiter an, es hat geklappt, die beiden stehen mit Sack und Pack und Schlägern vor dem Clubhaus – findet da nicht eine peinliche gegenseitige Musterung der Ausrüstung statt? Wird da nicht sogleich einer professioneller abschneiden als der andere, und wird sich dieser Eindruck nicht schon beim Abschlag wiederholen? Und wenn sich der Eindruck nicht wiederholt, sondern umkehrt, und womöglich der Mann mit den superteuren Schlägern lausig spielt? Wäre das nicht noch peinlicher: der Gegensatz von Fähigkeit und Qualität der Ausrüstung, wie bei einem Sonntagsjäger, der mit dem tollen Gewehr nicht schießen kann?

Denn das ist ja das Fatale an einer solchen Beziehungsanbahnung auf dem Platz: dass zwei, die sich noch gar nicht kennen, sofort in eine Konkurrenzsituation eintreten und dass dabei eine augenblickliche Probe auf das Verhältnis von Sein und Schein stattfindet. Angeber? Tiefstapler? Versager? Auch Selbstironie könnte an einer solchen Lage nur wenig bessern, weil sie stets unter dem Verdacht stünde, einen Makel elegant überspielen zu wollen. Hinzu kommt eine unglückliche Dramatisierung von Körperlichkeit, wie sie jeder Sport unter Beobachtung mit sich bringt.

Was ist mit der dicken Unterlippe, die sich beim Putten so albern vorschiebt? Vielleicht gibt es Hartgesottene, die genau diesen Test haben wollen, um sich spätere Enttäuschung zu ersparen, aber mehr spricht dafür, dass solche Menschen nur einen weiteren Nachweis ihrer Überzeugung suchen, dass es für sie sowieso keine adäquaten Partner gibt. Für die Pflege dieser süßen Bitterkeit der Resignation ist das Kennenlernen auf dem Platz natürlich ideal; höchstens ein Fitnessstudio wäre noch entlarvender. Beziehungsweise eigentlich nicht: Ein Fitnessstudio wird ja immer im Bewusstsein der Unzulänglichkeit besucht. Die Muckibude ist vielleicht keine elegante Gegend für das erste Date, aber nicht im Entferntesten so aussichtslos für das zarte Aufkeimen erster Sympathie wie das Kräftemessen auf dem Golfplatz.

Also Hände weg von diesem nicht unheroischen, aber unromantischen Ort – und von diesbezüglichen Annoncen.