Dieses Mal war es ein mutmaßlicher Vergewaltiger. Im vergangenen Sommer war es ein Mann, der seine Freundin umgebracht haben soll. Immer wieder müssen in Hamburg Beschuldigte, denen schwere Verbrechen vorgeworfen werden, aufgrund peinlicher Pannen der Justiz aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen werden. Im jüngsten Fall hatte es eine Strafkammer nicht geschafft, die schriftliche Begründung des längst verkündeten Urteils rechtzeitig zu schreiben. Im Fall des Totschlägers, der in der ersten Instanz zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde, hatte sich der Prozess zu lange hingezogen.

Bei Angeklagten in Untersuchungshaft ist Eile geboten: Eine Inhaftierung ist eine Freiheitsberaubung und darf nur so lange wie gerade nötig andauern. Ein Angeklagter gilt bis zur Rechtskraft seines Urteils als unschuldig, selbst wenn die erste Instanz ihn – wie in den beiden jüngsten Fällen – bereits als Täter verurteilt hat. Die Gerichte müssen Haftsachen deshalb vordringlich und schnell bearbeiten.

Was daran so kompliziert ist?

Die Ausgangslage wird immer schwieriger. Die schweren Pannen begründet man bei Gericht damit, dass die Strafkammern überlastet seien. Gerade die Haftsachen nehmen seit Jahren zu, also die Fälle, in denen Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen. Zugleich ist die Zahl der Richterstellen langsamer gestiegen. Kurz: Es fehlt an Personal. Dem rot-grünen Senat kann man das nicht anlasten, er hat viele neue Richter eingestellt. Frühere Regierungen haben das verschlafen. Die Unterbesetzung ist das Ergebnis vergangener Sparrunden. Da klingt es plausibel, wenn es aus den Gerichten jetzt schulterzuckend heißt, dass die einzelnen Kammern die vielen Fälle nicht schnell genug abgearbeitet bekämen. Weil ein Beschuldigter nicht unter politischen Fehlentscheidungen leiden darf, wird er eben aus der Untersuchungshaft entlassen.

Trotzdem ist das fatal und darf so nicht passieren. Im aktuellen Fall soll der Angeklagte, Mitglied einer Rockergruppe, eine Frau gefangengehalten und mehrfach schwer vergewaltigt haben. Das hat er in seinem Prozess gestanden, seine Täterschaft steht also fest. Zu sechseinhalb Jahren Gefängnis hat ihn das Landgericht verurteilt, die nächste Instanz wird nur noch über die Dauer der Haft neu entscheiden. Doch bis dahin ist er jetzt auf freien Fuß. Wird die missbrauchte Frau noch ruhig schlafen können, wenn sie das erfährt?

Es geht nicht nur um abstrakte Begriffe wie Stellenschlüssel und Beschleunigungsgebot. Das ist die Sprache der Behörden, die verschleiert, was wirklich dahintersteht: Ängste, Verletzungen – und handfeste Risiken.

Im aktuellen Fall sei das Gericht von keiner Wiederholungsgefahr ausgegangen, heißt es, der Täter habe sich im Prozess bei der Frau entschuldigt. Was aber, wenn er ihr doch etwas antut? Die Sicht des Opfers hat wenig Raum im deutschen Strafprozess. Ein Strafverfahren dient der Wahrheitsfindung, die soll durch die subjektive Perspektive und Emotionalität eines Opfers nicht beeinträchtigt werden. Dessen Sicht aber auszublenden kann auch nicht die Lösung sein.

Unterbesetzung und Überlastung: Das ist alles verständlich. Aber ein Richter trägt auch menschlich eine große Verantwortung. Im aktuellen Fall hätte der Vorsitzende das schriftliche Urteil schlicht schneller schreiben müssen. Notfalls auch nach Feierabend.